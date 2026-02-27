Prima pagină » Actualitate » Tabel nunți 2026 | Cât te costă să organizezi o nuntă cu 100 de invitați, în România. Am făcut calculul complet, în funcție de oraș

27 feb. 2026, 07:40, Actualitate
Pentru a vă putea face o idee despre cât ar costa să organizezi o nuntă în România, în 2026, pentru 100 de invitați, Gândul a ales cele mai mari 20 de orașe din țara noastră, în frunte cu Bucureștiul.

Ei bine, în orașele mari, un meniu de nuntă pornește de la 450 – 500 lei și poate depăși 750 lei, în locațiile premium.

Dacă mai adăugăm restul serviciilor, costul real per invitat pentru miri poate ajunge la aproximativ 750 – 1.000 lei.

Iată o medie a distribuției costurilor pentru o nuntă, acum în anul 2026:

  • restaurant (meniu + open bar): 55.000 – 75.000 lei;
  • muzică (Formație/DJ): 15.000 – 35.000 lei (formațiile live sunt peste 25.000 lei);
  • foto-video: 8.000 – 15.000 lei;
  • decor și flori: 6.000 – 12.000 lei;
  • ținute & verighete: 7.000 – 15.000 lei.

Tabel nunți 2026: Cât te costă să organizezi o nuntă cu 100 de invitați, în România

