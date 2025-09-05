Canicula revine în FORȚĂ: zonele din România în care vor fi temperaturi de până la 36 de grade

După o scurtă perioadă de răcoare, canicula pare că revine în forță în România. ANM transmite că vor fi temperaturi maxime de 36 de grade Celsius.

Potrivit România TV, ANM a emis alertă de Cod Galben în nord-vestul României pentru 5 septembrie, în intervalul 12-21.

Sunt vizate județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Neamț, Cluj, Hunedoara, Alba Iulia, Sălaj, Neamț etc.

Vremea de Duminică (6 septembrie 2025)

Vremea va fi mult mai cald, decât este normal, în special în vestul și în sudul României. Sunt prognozate vânt slab și moderat, înnorări temporar accentuate, averse cu descărcări electrice, cu cantități de apă ce vor depăși 15-20 litri/mp, scrie România TV.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 33 de grade. Temperaturile minime vor fi 7 grade în depresiunea Carpaților Orientali și 19 grade pe litoral.

În București, vremea va fi în continuare căduroasă. Temperatura maximă va fi în jur de 32 de grade. Cerul va fi variabil și vântul va sufla moderat.

Sursa Video: România TV

Autorul recomandă: Vremea 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Temperaturi de peste 33 de grade C în prima lună de toamnă