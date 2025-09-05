Prima pagină » Vremea » Canicula revine în FORȚĂ: zonele din România în care vor fi temperaturi de până la 36 de grade

Canicula revine în FORȚĂ: zonele din România în care vor fi temperaturi de până la 36 de grade

05 sept. 2025, 21:55, Vremea
Canicula revine în FORȚĂ: zonele din România în care vor fi temperaturi de până la 36 de grade

După o scurtă perioadă de răcoare, canicula pare că revine în forță în România. ANM transmite că vor fi temperaturi maxime de 36 de grade Celsius.

Potrivit România TV,  ANM a emis alertă de Cod Galben în nord-vestul României pentru 5 septembrie, în intervalul 12-21.

Sunt vizate județele Timiș,  Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș,  Suceava, Botoșani, Neamț, Cluj, Hunedoara, Alba Iulia, Sălaj, Neamț etc.

Vremea de Duminică (6 septembrie 2025)

Vremea va fi mult mai cald, decât este normal, în special în vestul și în sudul României. Sunt prognozate vânt slab și moderat, înnorări temporar accentuate, averse cu descărcări electrice, cu cantități de apă ce vor depăși 15-20 litri/mp, scrie România TV.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 33 de grade. Temperaturile minime vor fi 7 grade în depresiunea Carpaților Orientali și 19 grade pe litoral.

În București,  vremea va fi în continuare căduroasă. Temperatura maximă va fi în jur de 32 de grade. Cerul va fi variabil și vântul va sufla moderat.

Sursa Video:  România TV

Autorul recomandă: Vremea 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Temperaturi de peste 33 de grade C în prima lună de toamnă

Citește și

METEO Vremea 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Temperaturi de peste 33 de grade C în prima lună de toamnă
10:00
Vremea 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Temperaturi de peste 33 de grade C în prima lună de toamnă
METEO Noi alerte ANM: două zile de caniculă în România. Elena Mateescu: „O lună septembrie mai caldă ca de obicei”
11:48, 04 Sep 2025
Noi alerte ANM: două zile de caniculă în România. Elena Mateescu: „O lună septembrie mai caldă ca de obicei”
METEO Vin ninsorile mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată ninge în București, potrivit meteorologilor Accuweather
10:10, 04 Sep 2025
Vin ninsorile mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată ninge în București, potrivit meteorologilor Accuweather
METEO Avertismentul meteorologilor: Temperaturi peste medie și chiar revenirea fenomenului La Nina, din septembrie
13:39, 02 Sep 2025
Avertismentul meteorologilor: Temperaturi peste medie și chiar revenirea fenomenului La Nina, din septembrie
METEO ANM a dat prognoza meteo pe luna septembrie. Temperaturi peste normalul perioadei în cea mai mare parte din țară
13:22, 02 Sep 2025
ANM a dat prognoza meteo pe luna septembrie. Temperaturi peste normalul perioadei în cea mai mare parte din țară
METEO Potrivit unui studiu, CANICULA ne schimbă starea emoțională. Peste 1 miliard de oameni care s-au plâns de căldură pe internet au devenit mai nervoși
19:45, 31 Aug 2025
Potrivit unui studiu, CANICULA ne schimbă starea emoțională. Peste 1 miliard de oameni care s-au plâns de căldură pe internet au devenit mai nervoși
Mediafax
Proiectul de impozitare auto, contestat de producătorii și importatorii de automobile
Digi24
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de la stat”
Cancan.ro
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Adevarul
Mogulul criptomonedelor rusești a fost găsit mort într-o închisoare din India. Cunoștea secretele Kremlinului și era urmărit de Occident
Mediafax
Ce pedeapsă a primit proprietarul menajeriei din Zăhărești, unde doi copii au fost răniți de animale
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Digi24
Ce este sistemul „Nostradamus”, readus la viață de Franța: poate vedea până la Moscova
Cancan.ro
Vine iarna mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Ce "speciali" intră în Pachetul III de măsuri de austeritate pregătit de Guvern
StirileKanalD
VIDEO Femeia călcată cu mașina de amant s-a stins la spital. Victima a fost și bătută cu cruzime de individul care a încercat ulterior să-și ia viața
KanalD
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Descopera.ro
Eclipsă TOTALĂ de Lună în acest weekend
Capital.ro
Dispare cartea de identitate model 1997. Decizia Guvernului privind noile cărți electronice de identitate
Evz.ro
Viața fără sfârșit. Cum visează Putin să devină nemuritor
A1
Cine este reportera de care s-a îndrăgostit George Jaguarul la testimonialele Insula Iubirii sezonul 9. Cum arată Andra
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Deși părea o mamă devotată și o vecină grijulie, aceasta era de fapt o criminală în serie! Ce obișnuia să facă femeia cu victimele sale, pentru a scăpa de urma lor?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 6-7 septembrie 2025. O zodie este în centrul atenției! Aceasta primește o veste bună care îi schimbă total starea de spirit. Astrele arată că o așteaptă două zile pline de surprize
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
Vitamina D, un miracol al chimiei. De ce este atât de importantă pentru organismul uman?
GUVERN Funcție cu dedicație. Premierul Bolojan schimbă criteriile de selecție pentru a putea numi un fost ofițer DGA, șef al Corpului de Control
21:07
Funcție cu dedicație. Premierul Bolojan schimbă criteriile de selecție pentru a putea numi un fost ofițer DGA, șef al Corpului de Control
ENERGIE Comisarul pentru energie: UE își menține planurile de eliminare treptată a importului de PETROL din Rusia până în 2028
20:42
Comisarul pentru energie: UE își menține planurile de eliminare treptată a importului de PETROL din Rusia până în 2028
POLITICĂ AUR anunță procedura de suspendare a lui Nicușor Dan. Ce spune Constituția și ce șanse sunt
19:44
AUR anunță procedura de suspendare a lui Nicușor Dan. Ce spune Constituția și ce șanse sunt
POLITICĂ Reacția Partidului REPER la declarațiile lui Octavian Berceanu. „Democrația internă se bazează pe reguli, nu pe atacuri personale”
19:14
Reacția Partidului REPER la declarațiile lui Octavian Berceanu. „Democrația internă se bazează pe reguli, nu pe atacuri personale”