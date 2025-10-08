Cod galben de ninsori și viscol de 120 km/h în România. Ce zone sunt vizate

ANM – Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de ninsori și viscol de 120 km/h, valabilă în mai multe regiuni din țară. Alerta intră în vigoare astăzi, 8 octombrie 2025. Iată ce zone din țară sunt vizate!

Miercuri, 8 octombrie 2025, două județe din România au intrat sub cod galben de ninsori și viscol de 120 km/h. În vreme ce partea de sud a țării s-a confruntat cu cod roșu de ploi torențiale, în zonele montane a fost emis cod galben de ninsori.

Acest cod galben de ninsori a intrat în vigoare miercuri, de la ora 12:00 și este valabil până la ora 18:00, în zonele montane și la altitudini înalte din județele Suceava și Caraș-Severin.

Astfel, în regiunea montană din Caraș-Severin, la altitudini de peste 1.700 de metri, meteorologii au emis alertă de vânt puternic de până la 90…120 km/h.

De asemenea, în județul Suceava, meteorologii au anunțat ninsori la altitudini de peste 1.800 de metri. În același interval, rafalele de vânt vor ajunge la 70-85 km/h. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, vizibilitatea o să scadă sub 100 de metri.

Temperaturile au scăzut mult de la începutul acestei săptămâni și se mențin la aceleași valori până joi, 9 octombrie, când acestea vor crește treptat. În zonele montane, temperaturile maxime vor fi în jur de 7 grade C, în vreme ce minimele vor scădea la 1 grad C.

Partea de sud a României a intrat sub avertizare de cod roșu de ploi, marți 7 octombrie 2025, până miercuri, 8 octombrie 2025, ora 15:00. În acest interval, a plouat abundent în orașe ca București și Constanța.

În multe zone s-au produs inundații severe, iar oamenii s-au trezit cu apa în case. Vremea severă a făcut și daune, deoarece mai mulți șoferi și-au găsit mașinile avariate de copaci căzuți. Pompierii și echipele de intervenție au desfășurat acțiuni pe străzile din orașele afectate de inundații încă din timpul nopții.

