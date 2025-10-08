Prima pagină » Actualitate » Apele Române anunță că pe mai multe râuri din Constanța au fost depășite cotele de PERICOL. Care este situația în Capitală

Apele Române anunță că pe mai multe râuri din Constanța au fost depășite cotele de PERICOL. Care este situația în Capitală

Ruxandra Radulescu
08 oct. 2025, 14:18, Actualitate
Apele Române anunță că pe mai multe râuri din Constanța au fost depășite cotele de PERICOL. Care este situația în Capitală

Apele Române au anunțat că, din cauza precipitațiilor torențiale din ultimele 24 de ore, cotele de pericol, pe mai multe râuri din județul Constanța, au fost depășite. Autoritățile intervin cu 100 de angajați și 19 utilaje. În Capitală, debitul maxim al Dâmboviței a fost tranzitat în siguranță prin casetă, fără incidente.

Apele Române anunță o creștere alarmantă a nivelurilor râurilor din județul Constanța, unde s-au înregistrat depășiri ale cotelor de pericol la două stații hidrometrice — Cheia, pe râul Casimcea, și Băltăgești, pe valea Dunărea.

„Avem în teren 100 de angajați ai Apelor Române și 19 utilaje grele, mobilizate în județul Constanța, pentru supravegherea barajelor, curățarea rigolelor și intervenții punctuale acolo unde nivelurile apelor continuă să crească”, se arată într-un comunicat al Administrației Naționale „Apele Române”.

Pe lângă cele două puncte critice, mai multe stații hidrometrice din județ — Nuntași, Baia și Biruința — au depășit cotele de atenție, iar în ultimele ore s-au înregistrat cantități de precipitații record: 140 l/mp la Băltăgești, 127,2 l/mp la Topalu și 120 l/mp la Mihail Kogălniceanu.

Cum este gestionată situația în Capitală

În Capitală, debitul maxim al Dâmboviței a fost tranzitat în siguranță prin casetă, fără a intra sub presiune. Apa Nova București a raportat un debit tranzitat de 110–120 mc/s, față de 3 mc/s cât are râul Dâmbovița la intrarea în Lacul Morii.

„Caseta a fost la limită, dar nu a intrat în presiune. Din informațiile pe care le avem la această oră de la Apa Nova București, s-au tranzitat prin casetă debite de cca 110-120 mc/s (colectate de reteaua de canalizare de pe întreaga suprafață a Bucureștiului, față de 3 mc/s cât a avut râul Dâmbovița la intrarea în Lacul Morii. Peste acest debit, canalizarea intră sub presiune și capacele încep să refuleze pe străzi.

Pentru zona planșeului Unirii, nu au fost probleme cu tranzitarea debitelor la suprafață, constructorul a menținut batardoul instalat”, au transmis reprezentanții Apelor Române.

Probleme majore în Giurgiu din cauza precipitațiilor

Deși în sudul Bucureștiului și în județul Giurgiu s-au înregistrat cantități de până la 100 l/mp, nu au fost semnalate probleme majore. În acumularea Dridu s-au strâns aproximativ 4 milioane de metri cubi de apă, iar pe Mostiștea s-au observat doar ușoare creșteri ale nivelurilor.

Apele Române continuă monitorizarea zonelor aflate sub cod roșu hidrologic în județele Constanța și Tulcea. Conform prognozelor, avertizarea roșie va fi retrogradată la cod portocaliu după ora 15:00.

Autoritățile au anunțat că la stațiile hidrometrice din mai multe zone din țară s-au înregistrat peste 70 l/mp, dar și peste 100 l/mp (până la ora 12.00)

„Jud. Constanța, Hârșova 8 oct.
Stații hidrometrice unde s-au înregistrat în ultimele 24 de ore peste 70 l/mp, dar și peste 100 l/mp (până la ora 12.00):
140 litri/mp Stația Băltăgești, Valea Dunărea;
127 litri/mp Stația Nuntași, râul Nuntași;
127 litri/mp Stația Topalu, Dunărea
120 litri/mp Stația Mihail; Kogălniceanu, râul Agi Cabul;
91 litri/mp Stația Nisipari, râul Nisipari;
85 litri/mp Stația Dorobanțu, râul Dorobanțu”, au anunțat autoritățile.

Foto/Video Facebook

Recomandarea autorului:

Citește și

AI AFLAT! Marcel Ciolacu demontează afirmațiile lui Bolojan: „România nu a fost niciodată în incapacitate de plată. Nu avem un plan economic”
15:17
Marcel Ciolacu demontează afirmațiile lui Bolojan: „România nu a fost niciodată în incapacitate de plată. Nu avem un plan economic”
ACTUALITATE Comisia Europeană acuză România de MASACRUL ALBINELOR. Pesticide ucigașe de polenizatori, permise doar în situații de urgență, sunt folosite abuziv
15:16
Comisia Europeană acuză România de MASACRUL ALBINELOR. Pesticide ucigașe de polenizatori, permise doar în situații de urgență, sunt folosite abuziv
VIDEO Mobilizare la Centrul Municipal Integrat pentru Situatii de Urgență. Experții care trimit RoAlert monitorizează zonele afectate de ploi
15:03
Mobilizare la Centrul Municipal Integrat pentru Situatii de Urgență. Experții care trimit RoAlert monitorizează zonele afectate de ploi
NEWS ALERT După Ciclonul care nu a mai venit, primarul Capitalei se laudă cu măsurile care au „salvat” orașul: „S-au prevenit situații grave”
14:50
După Ciclonul care nu a mai venit, primarul Capitalei se laudă cu măsurile care au „salvat” orașul: „S-au prevenit situații grave”
POLITICĂ CSM arată cu degetul spre „factorul politic”: „Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situație de o gravitate excepțională”
14:48
CSM arată cu degetul spre „factorul politic”: „Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situație de o gravitate excepțională”
ACTUALITATE Pastilele de răceală care pot lăsa șoferii fără permis. Aceste MEDICAMENTE aparent banale sunt complet interzise dacă te urci la volan
14:47
Pastilele de răceală care pot lăsa șoferii fără permis. Aceste MEDICAMENTE aparent banale sunt complet interzise dacă te urci la volan
Mediafax
Ploile din urma codului roșu ar putea să depășească valorile din ultima jumătate de secol. Elena Mateescu, directoarea ANM explică fenomenul
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
Gestul intim dintre Dan Alexa și Alina Pușcău, de la Asia Express 2025. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între cei doi
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Adevarul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am panicat pentru o ploicică!”
Mediafax
Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
Babs, primele declarații după ce Dorian Popa s-a căsătorit în secret cu Andreea! 'Mă simt prost și să
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
StirileKanalD
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
KanalD
Fotbalul românesc este în doliu! Ștefan Zofei a murit la vârsta de 72 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Gestul interzis care îl poate costa libertatea pe Călin Georgescu. A fost filmat: E un gest camuflat, transgresiv
Evz.ro
Oana Mizil, terorizată din nou de Vanghelie. A fost nevoie de intervenția poliției
A1
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cum se înțeleg acum Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros? Problemele de sănătate cu care s-a confruntat fiul lor i-au apropiat după aproape 12 ani. Declarațiile îndrăgitei interprete: „Nu mă mai gândesc la ce a fost în trecut”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Ce este fericirea? „Fericirea nu este ceva gata făcut. Ea vine din propriile tale acțiuni”
NEWS ALERT Ciolacu îl mitraliază pe Bolojan: Creșterea TVA, o greșeală fantastică/Nu avem plan economic/Nu există idei de relansare economică/Un joc de imagine, s-a căutat doar un salvator
15:18
Ciolacu îl mitraliază pe Bolojan: Creșterea TVA, o greșeală fantastică/Nu avem plan economic/Nu există idei de relansare economică/Un joc de imagine, s-a căutat doar un salvator
VIDEO Marcel Ciolacu trage semnalul de alarmă: „Vom ajunge într-o CRIZĂ economică”
15:17
Marcel Ciolacu trage semnalul de alarmă: „Vom ajunge într-o CRIZĂ economică”
HOROSCOP Horoscop 9 octombrie 2025. CAPRICORNII vor străluci
15:00
Horoscop 9 octombrie 2025. CAPRICORNII vor străluci
EXTERNE Hamas și Israel au făcut schimb de liste cu ostaticii și prizonierii care urmează să fie ELIBERAȚI. „Există o stare de spirit optimistă generală”
14:56
Hamas și Israel au făcut schimb de liste cu ostaticii și prizonierii care urmează să fie ELIBERAȚI. „Există o stare de spirit optimistă generală”
EXTERNE Familia Trump, pusă la zid pentru că ar vrea să profite de reforma medicamentelor. O companie legată de Donald Trump Jr. e în centrul scandalului
14:47
Familia Trump, pusă la zid pentru că ar vrea să profite de reforma medicamentelor. O companie legată de Donald Trump Jr. e în centrul scandalului