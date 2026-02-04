4 Februarie, calendarul zilei: Facebook împlinește 22 de ani. Alice Cooper împlinește 78 de ani, Natalie Imbruglia 51

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 4 februarie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Pe 4 februarie 2004, Mark Zuckerberg, student la Universitatea Harvard, a lansat rețeaua de socializare Facebook, cunoscută inițial sub numele de TheFacebook. Platforma a fost creată în camera sa de cămin, cu scopul de a facilita comunicarea și interacțiunea dintre studenții universității. Utilizatorii își puteau crea profiluri personale, adăuga fotografii și informații despre ei, precum și să se conecteze cu alți colegi. În primele zile, TheFacebook a atras un număr mare de utilizatori, demonstrând interesul crescut pentru un spațiu online dedicat relațiilor sociale. La scurt timp, rețeaua s-a extins și către alte universități de elită din Statele Unite, precum Yale și Stanford, iar ulterior către instituții de învățământ din întreaga lume. În 2005, numele platformei a fost simplificat la Facebook, iar accesul a fost extins treptat către publicul larg. De-a lungul anilor, Facebook a introdus numeroase funcții noi, devenind nu doar o rețea de socializare, ci și un important instrument de comunicare, marketing și informare.

Alice Cooper este un muzician american emblematic, recunoscut la nivel mondial ca fondator al genului shock rock și unul dintre cei mai influenți artiști din istoria muzicii. Născut pe 4 februarie 1948, în Detroit, Michigan, sub numele Vincent Damon Furnier, el și-a construit o carieră remarcabilă prin combinarea muzicii rock cu elemente teatrale, horror și satire sociale. Cariera sa a început la sfârșitul anilor ‘60, când a format trupa Alice Cooper, alături de care a lansat albume de succes precum Love It to Death (1971), Killer (1971) și School’s Out (1972). Spectacolele live au devenit rapid faimoase pentru caracterul lor șocant: ghilotine, șerpi, decoruri macabre și personaje dramatice, menite să provoace și să captiveze publicul. După destrămarea trupei, artistul a continuat cu succes cariera solo, păstrând numele Alice Cooper ca identitate artistică. A colaborat cu numeroși artiști și a influențat generații întregi de muzicieni. S-a implicat în radio, film și televiziune, demonstrând o versatilitate artistică remarcabilă. În 2011, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame, o recunoaștere a contribuției sale excepționale la dezvoltarea muzicii rock.

Natalie Imbruglia este o cântăreață, compozitoare și actriță australiană, cunoscută la nivel mondial pentru stilul său pop-rock sensibil și vocea distinctivă. Născută pe 4 februarie 1975, ea și-a început cariera ca actriță într-un serial de televiziune australian, înainte de a se dedica muzicii. Succesul internațional a venit în 1997, odată cu lansarea piesei Torn, care a devenit un hit global și a propulsat-o în topurile muzicale din întreaga lume. Albumul său de debut, Left of the Middle, s-a bucurat de vânzări de milioane de exemplare și a fost apreciat atât de public, cât și de critici pentru sinceritatea și profunzimea pieselor. Pe lângă muzică, Natalie Imbruglia a continuat să joace în filme și producții de televiziune.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1872: Octav Bancilă 🇷🇴🎨 Cu toate că la sfârșitul vieții a fost un simpatizant al ideilor comuniste, el nu a fost niciodată membru al Partidului Comunist Român. A lăsat posterității o operă caracterizată de un realism critic foarte puternic, artistul fiind cunoscut ca un deschizător de drumuri și ca Pictorul răscoalelor de la 1907

🎂1902: Charles A. Lindberg 🇺🇸🛩 unul din pionierii zborurilor de lungă durată, devenit faimos pentru realizarea unui zbor transatlantic fără escală de la New York la Paris în 1927

🎂1915: Norman Wisdom 🇬🇧🎬 a devenit o celebritate în America de Sud, Iran și în multe țări din Blocul de Est, în special în Albania, unde filmele sale au fost singurele cu actori occidentali care au fost aprobate de dictatorul Enver Hoxha. Charlie Chaplin a menționat că Wisdom este „clovnul său preferat”. A trăit 95 de ani

🎂1944: Victoria Berbecar 🇷🇴🧵 învățătoare și preoteasă, o promotoare a tradiției covorului maramureșean

🎂1948: Alice Cooper 🇺🇸🎤 Prezentând spectacole de scenă complexe, în care ghilotinele, scaunele electrice, sângele simulat și șerpii boa constrictori sunt elemente frecvente, Cooper a împrumutat numeroase elemente de heavy metal, garage rock, horror movies și vodevil pentru a crea a variantă teatrală a muzicii hard rock care a devenit cunoscută sub numele de shock rock

🎂1949: Michael Beck 🇺🇸🎬 Madman (1978), The Warriors (1979), Mayflower: The Pilgrims’ Adventure (1979), Xanadu (1980), Alcatraz: The Whole Shocking Story (1980), Blackout (1985), Gone to Texas (1986), Occident (2002)

🎂1973: Oscar De La Hoya 🇺🇸🇲🇽🥊 a înfrânt 17 campioni mondiali și a câștigat zece titluri mondiale în șase categorii de greutate diferite. Este boxerul care a obținut cei mai mulți bani din istoria boxului, peste 696 milioane $

🎂1975: Natalie Imbruglia 🇦🇺🇬🇧🎤 A devenit celebră prin propria versiune după o melodie norvegiană, Torn (1997)

Decese 🕯

🕯️211: Septimius Severus 🇮🇹♛ fondator al dinastiei Severilor

🕯️1884: Christian Tell 🇷🇴✯ politician și general. În 1843, împreună cu Ion Ghica și Nicolae Bălcescu, a pus bazele societății secrete bucureștene Frăția, care a fost motorul revoluției de la 1848

🕯️1968: Neal Cassady 🇺🇸✒️ scriitor american exponențial al generației Beat, l-a inspirat pe Jack Kerouac să scrie On the Road (1957). A murit la 41 de ani, de supradoză

🕯️1987: Liberace 🇺🇸🎤 pianist și cântăreț de music-hall. A îmbrățișat un stil de viață plin de extravaganță atât pe scenă, cât și în afara ei

🕯️2011: Vasile Paraschiv 🇷🇴🗣 activist, s-a remarcat drept luptător împotriva regimului comunist din România. A fost arestat și torturat de mai multe ori, iar autoritățile au încercat să-i însceneze o boală psihică. I-a fost încuviințată plecarea în străinătate, însă spre surprinderea comuniștilor, s-a întors în România. După Revoluția din 1989 a întreprins eforturi ca vinovații pentru încălcarea drepturilor omului să fie pedepsiți

🕯️2019: George Stanca 🇷🇴✒️

Evenimente📋

📋🆘 Ziua mondială de luptă împotriva cancerului

Calendar 🗒

🗒1769: În Marea Britanie se introducere pedepsa cu moartea pentru distrugerea instalațiilor industriale

🗒1789: George Washington este ales în unanimitate ca prim președinte al SUA de către Colegiul Electoral

🗒1861: Carolina de Sud, Mississippi, Florida, Alabama, Louisiana, Georgia și Texas proclamă secesiunea și creează, la Montgomery (Alabama), „Confederația Statelor din Sud” (căreia în aprilie și mai i se mai alătură Virginia, Carolina de Nord, Arkansas, Tennessee)

🗒1909: Are loc, pe scena Teatrului Național din București, premiera piesei „Apus de soare” de Barbu Ștefănescu Delavrancea

🗒1927: În SUA se lansează filmul The jazz singer, de Warner Brothers, prima peliculă sonoră din istoria filmului

🗒1934: Echipajul român de bob de două persoane (Al. Frim și V. Dumitrescu) cucerește titlul de campion mondial, la Engelberg, Elveția

🗒1967: A început construcția primei autostrăzi din țară, București-Pitești

🗒1970: A fost publicat romanul „Love Story” de Erich Segal, un adevărat succes

🗒1976: Olimpiada de iarnă se deschide la Innsbruck, Austria

🗒1976: Cutremur puternic în Guatemala, 7,5 grade pe scara Richter, soldat cu 22.778 de victime

🗒1992: Hugo Chávez conduce o lovitură de stat împotriva președintelui venezuelean Carlos Andrés Pérez

🗒2003: Parlamentul Iugoslav a proclamat oficial nașterea noului stat Serbia-Muntenegru

🗒2004: Mark Zuckerberg lansează rețeaua de socializare Facebook

🗒2008: Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a NASA și la 40 de ani de la înregistrare, piesa The Beatles Across the Universe, în format mp3, a fost lansată în direcția stelei Polaris, situată la 431 de ani-lumină de Terra

