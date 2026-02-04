Celebrele microbuze electrice școlare, cumpărate la suprapreț, dau primele rateuri. Bateriile nu rezistă la ger, iar primarii revin la vechile microbuze pe motorină

1300 de microbuze electrice școlare pentru care autoritățile au plătit chiar și 3 ori peste prețul pieței. Un jaf național la care au luat parte majoritatea Consiliilor Județene din România – o schemă pe care Gândul a dezvăluit-o pas cu pas în urmă cu 5 luni – e pe cale să devină cea mai mare țeapă din istoria achizițiilor publice. Un astfel de microbuz care a costat până la 200.000 de euro, deși prețul de piață era de 80.000 de euro, a fost abandonat în parcarea primăriei din comuna Orașu Nou, județul Satu Mare.

Filmul în care un microbuz şcolar zace îngropat în zăpadă a devenit viral. Deși are doar 5 luni de funcționare, motorul electric nu a mai putut face față gerurilor din ultima perioadă. Bateriile se descarcă rapid, iar microbuzul abia ajunge până la jumătatea drumului spre școală.

„Când a început cu minus 10 – minus 12 (grade, n.r) am întâmpinat greutățile că nu a rezistat la cei 137 km și atunci am zis că varianta este în felul următor în zilele respective, care a durat o săptămână, vreo 10 zile, am circulat cu mașina diesel. Niciun copil nu a rămas acasă. Fiecare copil a fost adus la școală.”, a declarat Gavril Majlath, primarul comunei sătmărene.

Autonomia microbuzelor scade dramatic la temperaturi scăzute

Primarul din Orașu Nou recunoaște că a vrut să vadă cu ochii lui dacă autonomia bateriei este chiar de 200 de kilometri, așa cum e specificat în cartea mașinii. La temperaturi normale, microbuzul s-a comportat exemplar. Cum au coborât temperaturile sub 0 grade, edilul și-a dat seama că există riscul ca elevii să nu mai ajungă la școală.

Microbuzul a fost primit în comodat de la Consiliul Judeţean Satu Mare

Preşedintele CJ Satu Mare: am solicitat ca microbuzele să fie hibride

Până și preşedintele CJ Satu Mare, Csaba Pataki, recunoaște că prețul de achiziție al microbuzelor electrice școlare a fost neobișnuit de mare. Ba chiar susține că a încercat să modifice condițiile de achiziție.

„Eu am încercat să modificăm condițiile specifice și să fie hibridă, care era o soluție mult mai fiabilă. Era un program național, așa ni s-a impus de către ministerul finanțator(n.r Ministerul Educaţiei) și noi n-am avut ce face. Jalonul în PNRR era ca fiecare autoritate să aibă câte un microbuz. Să înlocuiască cele poluante cu nepoluante. Practc, trebuia microbuze hibride şi am fi redus poluarea la 50%. Şi aşa am avut probleme că n-am putut asigura la toată comunitate.” a recunoscut preşedintele CJ Satu Mare.

Jaful Național – microbuzele electrice școlare

Când România a început să investească, cu bani din PNRR, în microbuze școlare electrice, planul părea simplu. Primim 250 de milioane de euro de la Bruxelles pentru ca fiecare județ să fie dotat cu vehicule moderne pentru elevi, la un preț corect, estimat de Comisia Europeană la 78.000 de euro pe bucată. Dar realitatea românească a demonstrat că același model de microbuz poate costa și dublu, în funcție de județ. Statul a cumpărat doar 1.300 de microbuze, iar prețurile au depășit de două, chiar de trei ori, estimarea inițială. Potrivit ReporterIS, firma Aveuro Internațional din Prahova a câștigat peste 50% dintre licitații. Patronul ei, Vlad Papuc, fiul Rodicăi Papuc, apropiată a baronului local Iulian Dumitrescu, judecat pentru corupție, a reușit să transforme licitațiile publice cu Consiliile Județene din țară într-o afacere profitabilă pentru firma sa.

Ulterior, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat că a trimis Corpul de Control să verifice aceste achiziţii, iar rezultatele vor fi transmise către Departamentul pentru Lupta Antifraudă şi Consiliul Concurenţei.

Ministrul a explicat că acelaşi tip de microbuz electric a fost achiziţionat, în judeţe diferite, la valori semnificativ variabile – între un minim de 99.000 euro şi un maxim de 263.000 de euro.

„Am decis să sesizez Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi. De asemenea, voi dispune transmiterea către Departamentul pentru Lupta Antifraudă şi Consiliul Concurenţei a rezultatelor verificării realizate de Corpul de Control al ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Am luat aceste măsuri ca urmare a constatării mai multor disfuncţionalităţi care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizaţi banii europeni”, a declarat ministrul Investiţiilor şi Poiectelor Europene. Au fost identificate situaţii în care acelaşi tip de microbuz electric (16+1 locuri) a fost achiziţionat, în judeţe diferite, la valori semnificativ variabile – între un minim de 99.000 euro şi un maxim de 263.000 de euro per unitate, fără modificări tehnice care să justifice diferenţele”, a spus Pîslaru.

