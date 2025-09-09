Prima pagină » Vremea » Meteorologii Accuweather anunță cât mai țin temperaturile de vară în România și când vine vremea rea

09 sept. 2025, 16:44, Vremea
Meteorologii Accuweather anunță cât mai țin temperaturile de vară în România și când vine vremea rea. Iată data exactă când va ninge la munte.

Zilele de vară se încăpățânează să mai stea în România. Este toamnă în calendar, dar nu și în termometre. Astfel, specialiștii în vreme anunță încă două zile cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius, cel puțin în București. Mâine și poimâine, în Capitală vom avea 32, respectiv, 30 de grade Celsius.

Vineri va ploua, iar temperaturile nu vor depăși 27 de grade Celsius. Urmează alte trei zile cu temperaturi până în 30 de grade C, după care revine căldura. În București, valorile termice vor începe să scadă începând cu data de 22 septembrie, când temperaturile vor atinge maxime de 25 de grade Celsius și minime de 13 grade Celsius. Vor fi și condiții de tunete și fulgere, în zilele de 26 și 27 septembrie 2025.

La munte, luna septembrie aduce temperaturi ceva mai scăzute, cu valori termice ce nu depășesc 26 de grade Celsius. Vor fi cinci zile de ploi luna aceasta, în zilele de 19, 20, 26, 27 și 28 septembrie. În aceste zile, temperaturile nu trec de 22 de grade C, iar minimele coboară până la 7 grade Celsius pe timpul nopții. În luna octombrie, temperaturile continuă scadă și nu vor depăși 19 grade C. Minimele termice vor atinge chiar și 2 grade C, asta însemnând că va fi frig pe perioada nopților.

În luna noiembrie vom avea și prima ninsoare la munte, pe data de 20, când temperaturile maxime vor atinge 5 grade C pe timpul zilei și minus cinci grade pe timpul nopții.

Din luna octombrie, temperaturile scad semnificativ și în București, iar valorile termice maxime nu mai depășesc 22 de grade C. Luna se încheie cu 14 grade maxime și 8 grade C, minime. Prima zi de ninsoare în București va fi pe 1 decembrie, când vor fi condiții de gheață și polei.

Așadar, vremea se va schimba în România, începând cu finalul lunii septembrie, când valorile termice scad cu câteva grade bune. Până atunci, ne mai așteptăm la temperaturi de vară, de 30 de grade C, pe parcursul acestei luni.

