Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă în București și în celelalte orașe din România.

Potrivit prognozei pentru București, perioada de caniculă va mai dura până pe 19 august. Astăzi și mâine, valorile maxime se vor încadra între 33 și 34 de grade Celsius.

Încă 10 zile caniculare

În weekend, vremea va fi caniculară, cu temperatura maximă de 37 de grade Celsius. Nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime în jur de 20-21 de grade Celsius. În tot acest interval, cerul va fi senin, iar meteorologii nu indică șanse crescute de precipitații. Pe 23 august, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Termometrele vor fi înroșite pe 9, 10, 11, 15, 16 și 17 august 2025, așadar, evitați să vă expuneți la Soare la orele amiezii și hidratați-vă corespunzător.

Tendința caniculară va continua pe tot parcursul săptămânii „Adormirii Maicii Domnului”, cu temperaturi maxime între 35 și 36 de grade Celsius. Abia de la 19 august, valorile maximale pentru București și alte orașe ale țării vor scădea la 29-30 de grade Celsius.

Nopțile vor fi răcoroase, cu temperaturi minime de 18 grade. Cerul va fi înnorat pe 28 și pe 29 august.

Vremea se răcește de la finalul lui august, începutul lui septembrie

Între 30 și 31 august, sunt șanse ridicate de furtuni cu ploi torențiale și descărcări electrice. Și astfel se încheie cea mai „caniculară” vară din istoria cunoscută a României.

Vremea de la începutul lunii septembrie (intervalul 1-6 septembrie 2025) va fi frumoasă, cu cer senin pe 1 și pe 2 septembrie. Cerul va fi variabil în restul săptămânii. Temperaturile maxime se vor situa în jur de 24 de grade Celsius în prima săptămână a lunii septembrie.

Nopțile vor fi răcoroase, cu temperaturi minime situate între 14 și 16 grade Celsius. Din 4 septembrie până pe 6 septembrie, temperaturile vor crește ușor: între 25 și 27 de grade Celsius.

SURSA FOTO: Accuweather

