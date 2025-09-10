Vremea se răcește în BUCUREȘTI: meteorologii anunță maxime de 25 de grade/Ploi și vânt în toată țara până vineri, 12 septembrie

Potrivit unei prognoze speciale pentru Capitală emisă de ANM, vremea se răcește în București în următoarea perioadă. Vineri, maximele vor ajunge la 25 de grade Celsius.

De asemenea, în mare parte din țară vor fi ploi, anunță meteorologii.

Averse însemnate cantitativ în București

De miercuri, de la ora 20:00, până joi la ora 9:00, cerul va fi temporar noros în Capitală, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 16…18 grade.

De joi dimineața până vineri la ora 9:00, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros și îndeosebi seara și noaptea vor fi averse moderate cantitativ (10…15 l/mp), posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 27…29 de grade, iar cea minimă de 16…17 grade.

Vineri, până la ora 20:00, vremea se va răcori, iar. Cerul va fi temporar noros și vor mai fi averse, în general slabe cantitativ, la începutul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24…25 de grade.

În perioada următoare Bucureștiul se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează averse însemnate cantitativ și intensificări temporare ale vântului, transmite ANM.

Ploi și vânt în toată țara

De asemenea, meteorologii au emis o informare de ploi și vânt valabilă în toată țara până vineri seara. Potrivit informării, de miercuri, ora 20:00, până vineri seara vor fi intervale cu averse în cea mai mare parte a țării, în noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi îndeosebi în regiunile intracarpatice, apoi mai ales în jumătatea de est a teritoriului.

Cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 20…40 l/mp și izolat de peste 50…60 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare din seara zilei de miercuri și până la sfârșitul zilei de joi în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar la munte de peste 60…80 km/h.

ANM a emis și o avertizare Cod galben de vânt. Începând din seara zilei de miercuri, în județele Caraș-Severin și Timiș, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 80…100 km/h. Avertizarea este în vigoare până joi la ora 12.00.

O altă avertizare Cod galben de ploi este în vigoare joi, între orele 2.00 și 12.00. În Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și în Munții Apuseni temporar va ploua. Ploile vor avea caracter de aversă și vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice, astfel că mai ales prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 20…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.

