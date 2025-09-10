Prima pagină » Actualitate » Vremea se răcește în BUCUREȘTI: meteorologii anunță maxime de 25 de grade/Ploi și vânt în toată țara până vineri, 12 septembrie

Vremea se răcește în BUCUREȘTI: meteorologii anunță maxime de 25 de grade/Ploi și vânt în toată țara până vineri, 12 septembrie

10 sept. 2025, 12:26, Actualitate
Vremea se răcește în BUCUREȘTI: meteorologii anunță maxime de 25 de grade/Ploi și vânt în toată țara până vineri, 12 septembrie

Potrivit unei prognoze speciale pentru Capitală emisă de ANM, vremea se răcește în București în următoarea perioadă. Vineri, maximele vor ajunge la 25 de grade Celsius.

De asemenea, în mare parte din țară vor fi ploi, anunță meteorologii.

Averse însemnate cantitativ în București

De miercuri, de la ora 20:00, până joi la ora 9:00, cerul va fi temporar noros în Capitală, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 16…18 grade.

De joi dimineața până vineri la ora 9:00, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros și îndeosebi seara și noaptea vor fi averse moderate cantitativ (10…15 l/mp), posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat. Temperatura maximă va fi de 27…29 de grade, iar cea minimă de 16…17 grade.

Vineri, până la ora 20:00, vremea se va răcori, iar. Cerul va fi temporar noros și vor mai fi averse, în general slabe cantitativ, la începutul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24…25 de grade.

În perioada următoare Bucureștiul se va afla sub incidența unei informări meteorologice ce vizează averse însemnate cantitativ și intensificări temporare ale vântului, transmite ANM.

Ploi și vânt în toată țara

De asemenea, meteorologii au emis o informare de ploi și vânt valabilă în toată țara până vineri seara. Potrivit informării, de miercuri, ora 20:00, până vineri seara vor fi intervale cu averse în cea mai mare parte a țării, în noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi îndeosebi în regiunile intracarpatice, apoi mai ales în jumătatea de est a teritoriului.

Cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 20…40 l/mp și izolat de peste 50…60 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare din seara zilei de miercuri și până la sfârșitul zilei de joi în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar la munte de peste 60…80 km/h.

ANM a emis și o avertizare Cod galben de vânt. Începând din seara zilei de miercuri, în județele Caraș-Severin și Timiș, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 80…100 km/h. Avertizarea este în vigoare până joi la ora 12.00.

O altă avertizare Cod galben de ploi este în vigoare joi, între orele 2.00 și 12.00. În Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și în Munții Apuseni temporar va ploua. Ploile vor avea caracter de aversă și vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice, astfel că mai ales prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 20…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Temperaturi neobișnuite pentru începutul lui octombrie/ANM a dat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Meteorologii Easeweather anunță o iarnă cum n-a mai fost în România. Câte zile ninge în București

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată cade prima zăpadă

Urmează o iarnă grea în Europa, cu un climat sever, viscol și ninsori abundente. Avertismentul meteorologilor pentru finalul lui 2025

Citește și

ACTUALITATE Cine sunt cei doi directori ELCEN anchetați de DNA: daruri de nuntă, bijuterii de zeci de mii de euro, 4 apartamente și salarii generoase
12:48
Cine sunt cei doi directori ELCEN anchetați de DNA: daruri de nuntă, bijuterii de zeci de mii de euro, 4 apartamente și salarii generoase
LIVE UPDATE Nicușor Dan constată, la întâlnirea cu investitorii americani: „ROMÂNIA nu are plan de țară”
12:32
Nicușor Dan constată, la întâlnirea cu investitorii americani: „ROMÂNIA nu are plan de țară”
JUSTIȚIE Alexandru Bălan, spionul moldovean, acuzat de trădare, ajunge azi la Curtea de Apel București. Decizia magistraților va fi executorie
12:28
Alexandru Bălan, spionul moldovean, acuzat de trădare, ajunge azi la Curtea de Apel București. Decizia magistraților va fi executorie
POLITICĂ „Rusia trebuie oprită” / Reacția lui Nicușor Dan, după „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez” de către dronele ruse
12:20
„Rusia trebuie oprită” / Reacția lui Nicușor Dan, după „încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez” de către dronele ruse
ACTUALITATE Ursula von der Leyen propune SUSPENDAREA parțială a acordului UE–Israel: „Ceea ce se întâmplă în Gaza este inacceptabil”
12:03
Ursula von der Leyen propune SUSPENDAREA parțială a acordului UE–Israel: „Ceea ce se întâmplă în Gaza este inacceptabil”
VIDEO Călin Georgescu: „Zidul Parisului a căzut / Va urma zidul Bruxelles-ului, zidul Bucureștiului, zidul Chișinăului”
12:00
Călin Georgescu: „Zidul Parisului a căzut / Va urma zidul Bruxelles-ului, zidul Bucureștiului, zidul Chișinăului”
Mediafax
Reacția ELCEN după plasarea sub control judiciar a doi directori: CA urmează să se întrunească
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Cancan.ro
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Polonezii și balticii fac zid în fața Rusiei. Strategia ideală pentru România, explicată de un fost șef al Armatei
Mediafax
Tusk: Polonia este cel mai aproape de un conflict de la cel de-al Doilea Război Mondial
Click
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Cancan.ro
Motivul ȘOCANT pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-a sinucis. Detalii din anchetă
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
KanalD
Alertă la granița României! A fost emis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din Tulcea
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce distanță poți parca, DE FAPT, de trecerea de pietoni. Amenzi mai mari pentru oprirea sau staționarea lângă trecere
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Capital.ro
A murit unul dintre cei mai mari actori de la Hollywood. Românii l-au îndrăgit foarte mult: Nu și-a pierdut niciodată dragostea pentru magie…
Evz.ro
Scărlătescu are o nouă iubită tinerică. Doina Teodoru, exclusă din peisaj
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Maia Morgenstern, primul mesaj public, după valul de hate primit de fiica sa și tatăl copilului său, din cauza diferenței mari de vârstă dintre cei doi! "Părerea... contează cam cât contează conținutul scutecelor!"
RadioImpuls
Ce a putut să pățească Marilu Dobrescu cu o zi înainte să plece în Australia: „Credeam că îmi dau duhul. 7 zile mi-a luat să mă repun pe picioare”. Influencerița le-a povestit urmăritorilor întâmplarea tragi-comică
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu visele atunci când renunți la cafea
SPORT E vremea „lupilor” tineri! La Campionatele Mondiale de LUPTE din Croația vor participa cei mai talentați sportivi din lume
13:03
E vremea „lupilor” tineri! La Campionatele Mondiale de LUPTE din Croația vor participa cei mai talentați sportivi din lume
EXTERNE Belarus, arbitru între Rusia și Ucraina. Drone deviate în timpul celor mai recente atacuri rusești
12:43
Belarus, arbitru între Rusia și Ucraina. Drone deviate în timpul celor mai recente atacuri rusești
GALERIE FOTO TENSIUNILE continuă în Franța. Mișcarea „Blocăm totul” organizează proteste la nivel național. Întreaga țară, marcată de incidente
12:36
TENSIUNILE continuă în Franța. Mișcarea „Blocăm totul” organizează proteste la nivel național. Întreaga țară, marcată de incidente
ACTUALITATE Adrian Năstase: „Este inadmisibil să ataci FUNDAȚIA că a primit foarte mulți bani de stat. În 15 ani a primit 11.000 euro de la guvern”
12:30
Adrian Năstase: „Este inadmisibil să ataci FUNDAȚIA că a primit foarte mulți bani de stat. În 15 ani a primit 11.000 euro de la guvern”
ACTUALITATE Ministrul Apărării reacționează în scandalul dronelor din Polonia. „O escaladare periculoasă din partea Rusiei”
12:01
Ministrul Apărării reacționează în scandalul dronelor din Polonia. „O escaladare periculoasă din partea Rusiei”
ACTUALITATE Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, vizită-fulger la Washington, pe agenda economică cu noua administrație REPUBLICANĂ
11:59
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, vizită-fulger la Washington, pe agenda economică cu noua administrație REPUBLICANĂ