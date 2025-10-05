Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Pe ce dată ninge în București. Nu mai e mult!

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Iată pe ce dată ninge în București. Nu mai e mult până atunci.

Luna octombrie este, după câte se vede, destul de capricioasă. Vremea a fost deosebit de rece și vântoasă în ultimele zile, iar specialiștii în vreme anunță că după acest weekend, în care vremea se mai ameliorează, vom traversa din nou un episod de răcire, începând de marți, când valorile termice vor coborî din nou până la 10 grade C.

Meteorologii Accuweather anunță însă pe ce dată vin ninsorile în București. Iată că nu mai este mult până atunci.

Astfel, meteorologii Accuweather spun că spre finalul lunii noiembrie vom avea primele ninsori în Capitală. Este vorba despre zilele de 26 și 27 noiembrie 2025. Pe 26 noiembrie, vom avea lapoviță și ninsoare: temperaturile maxime vor fi de 5 grade C, iar cele minime de -5 grade C. În data de 27 noiembrie, vom avea valori termice de 5 grade C maxima, iar minima termică va coborî până la -3 grade C.

De altfel, toată luna noiembrie va fi una rece în București. Temperaturile nu vor depăși 16 grade C, iar cele minime vor atinge -5 grade C.

În cea mai mare parte a zilelor, cerul va fi acoperit de nori și va fi și o zi cu ploi abundente, data de 25 noiembrie 2025.

Astfel, luna noiembrie este caracterizată de vreme rece, cu înnorări și chiar ninsori. Temperaturile sunt destul de modeste, iar soarele se va arăta, dar fără a avea putere. Așadar, ninsorile în București vin pe data de 26 și 27 noiembrie 2025 și nu mai este mult până atunci.

