Meteorologii ANM anunță că vremea rea revine în România. Zonele vizate de ninsori, ger și ploi: A fost emis cod galben

29 ian. 2026, 10:40, Vremea
Meteorologii ANM anunță că vremea rea revine în România

Adiminstrația Națională de Meteorologie a emis, joi, o informare meteo de vreme rea în toată România.

Potrivit ANM, vremea se răcește considerabil, va ploua în mare parte din țară, va ninge în mai multe zone și va fi ger.

Opt județe intră sub avertizare cod galben de vânt puternic de joi seara.

ANM: Ploi, zăpadă și ger

Intervalul de valabilitate este 29 ianuarie, ora 20:00 – 1 februarie, ora 18:00.

Fenomenele vizate sunt ploi moderate cantitativ, polei și ghețuș, intensificări ale vântului, răcire a vremii, ger.

În acest interval se vor înregistra precipitații în cea mai mare parte a României. În regiunile sud-estice vor fi ploi moderate cantitiativ și se vor acumula 10…20 l/mp și izolat 25 l/mp.

În restul țării precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în Moldova și mixte în restul regiunilor. Pe alocuri se va forma polei și ghețuș.

Temporar se vor înregistra intensificări ale vântului în est și sud, cu viteze de până la 60 km/h, avertizează meteorologii ANM.

Vremea se va răci mai mult în regiunile extracarpatice. Va fi ger sâmbătă noaptea spre duminică în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei, unde temperaturile minime se vor încadra în general între minus 14 și minus 10 grade, iar duminică 1 februarie gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei.

Până miercuri (4 februarie) vremea se va menține deosebit de rece, geroasă mai ales noaptea și dimineața, îndeosebi în regiunile extracarpatice.

Cod galben de vânt puternic

Intervalul de valabilitate va fi 29 ianuarie ora 22:00 – 31 ianuarie ora 20:00.

Intensificările vântului vor afecta sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și Dobrogea.

În intervalul menționat, în sudul Moldovei, în jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală în general de 50…65 km/h.

Directorul ANM, Elena Mateescu, anunță o schimbare radicală a vremii: Ninsorile revin în forță și va fi un ger de crapă pietrele

„În următoarele două zile, o maximă în Capitală în jurul a 10-11 grade C, însă nu vor lipsi și precipitațiile, dacă vorbim de temperaturi pozitive, precipitațiile predominant sub formă de ploaie în zonele mai joase de relief, în mod deosbit în Banat, Crișana, Maramurș, Transilvania, dar și partea de nord a Moldovei și Dobrogea și cu siguranță la altitudini mai mari la 1500 metri precipitații sub formă de lapoviță și ninsori pentru că în zona montanî temperaturile sunt foarte coborâte cu minime negative”, a precizat directorul ANM, Elena Mateescu, la Digi24.

„Debutul lunii februarie va fi caracterizat de temperaturi în scădere, vorbim de o vreme rece, pe parcursul zilelor, pentru că și maximele vor fi în coborâre semnificativă în comparație cu ceea ce am înregistrat în aceste zile”, a avertizat Elena Mateescu.

„Vorbim de maxime, care mai ales în Moldova vor coborî până la -7, -10 grade C în nordul Moldovei cu valori ușor pozitive în partea de vest a țării, însă minimele treptat devin negative.

Vor caracteriza o vreme geroasă pentru că nopțile și diminețile vor fi foarte reci spre -10 grade, -1 grad și e posibil ca în depresiuni să consemnăm valori până la -15 grade C, cel puțin până în jurul datei de 4 februarie”, a anunțat Mateescu.

„Ne așteptăm și la ninsori în partea de nord, centru și est a teritorriului cu siguranță vom vorbi de ninsori, dar și precipitații mixte pe măsură ce regimul de temeraturi va coborî, acestea se vor transforma treptat în precipitații sub formă de ninsoare”, a conchis șefa ANM.

Foto caracter ilustrativ / Sursa foto: Alexandra Pandrea (GÂNDUL)

