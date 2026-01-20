Prima pagină » Vremea » Meteorologii ANM anunță când scăpăm de frig și ninsori în România? Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Mihai Tănase
20 ian. 2026, 08:43, Vremea
Foto: Freepik.com

Vremea începe să se încălzească în românia începând de săptămâna viitoare, când temperaturile medii vor depăși valorile normale ale perioadei, potrivit prognozei meteorologilor pentru următoarele patru săptămâni.

Meteorologii anunță o schimbare treptată a regimului termic în România, cu o creștere a temperaturilor peste mediile obișnuite ale perioadei, începând din a doua parte a intervalului analizat.

ANM a actulizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni.

Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026

În acest interval, valorile termice se vor situa sub cele specifice perioadei în regiunile centrale și nord-estice, precum și în extremitatea de nord-vest și sud-vest a țării. În restul regiunilor, temperaturile vor fi apropiate de normal.

Foto: ANM

Foto: ANM

Din punct de vedere pluviometric, se anunță un deficit de precipitații în vest, nord, centru și sud-vest, în timp ce în extremitatea de sud-est cantitățile de apă vor fi local excedentare. În celelalte zone, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

Meteorologii estimează că temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, marcând debutul unei perioade mai calde.

Foto: ANM

Foto: ANM

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile extracarpatice, iar în rest se vor situa, în general, în jurul valorilor normale.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor peste cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, cu un accent mai pronunțat în zonele montane.

Foto: ANM

Foto: ANM

Regimul pluviometric va avea o tendință ușor excedentară în regiunile extracarpatice, în timp ce în restul teritoriului se va menține apropiat de normal.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

În ultima săptămână analizată, mediile valorilor termice vor fi, în general, apropiate de cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, cu posibilitatea unor valori ușor mai scăzute în extremitatea de nord-est.

Foto: ANM

Foto: ANM

Precipitațiile vor fi ușor excedentare în cea mai mare parte a țării, în special în regiunile sudice.

Foto: ANM

Foto: ANM

