Nu scăpăm de ploi și de ninsori. Vreme de iarnă la munte, și în zilele următoare

Prognoza meteo actualizată arată că, în zilele următoare, temoeraturile vor fi mai coborâte decât normalul perioadei în toate regiunile țării. Vor fi ploi cu caracter torențial, iar la munte, ninsorile vor continua, depunându-se un strat consistent de zăpadă.

Astfel, până miercuri, la ora 10:00, va fi în vigoare o informare meteo de temperaturi mai coborâte decât cele ce ar fi normal să se înregistreze în această perioadă. Maximele vor fi cuprinse, în marea lor majoritate, între 11 și 20 de grade, și minime între 1 și 10 grade C, chiar mai mici în depresiuni. Așadar, sunt valori cu 3-4 grade mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă. Tot în informarea meteo se vorbește și de ploi în majoritatea regiunilor, mai însemnate cantitativ în estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei. Vor fi, de asemenea, ninsori la munte, care vor depune un strat de zăpadă, până în 8-10 centimetri.

De miercuri începând, temperatura aerului va avea o nouă scădere, așa că abaterile față de ceea ce ar fi normal pentru această perioadă vor fi cu mult mai mari. Cel mai probabil, începând de joi, ploile vor cuprinde toate regiunile, vor fi și mai importante din punct de vedere cantitativ, dar și cu caracter torențial, plus că, către finalul săptămânii, vântul se va intensifica în majoritatea regiunilor, va ajunge să sufle cu putere și în rafale. În plus, la munte vor continua ninsorile, iar stratul de zăpadă ce se va depune, va fi unul consistent. Ninsorile vor fi prezente mai întâi la altitudini mai mari, apoi și la altitudini ceva mai mici.

Și în Capitală, vom avea o vreme de toamnă, cu intervale scurte și cu soare, dar cu mai mulți nori, însă cel mai probabil, din a doua parte a zilei de joi și până sâmbătă dimineața va ploua aproape încontinuu și se va intensifica vântul, potrivit România TV.

