Canicula ne schimbă starea emoțională. Un studiu publicat în revista One Earth arată că starea de spirit a oamenilor are parte de un declin la temperaturi de peste 35 de grade, mai ales în țările sărace.

Noile descoperiri prin analizele realizate la MIT relevă că temperaturile ridicate îi fac pe oameni să devină mai stresați, leneși, moleșiți, nervoși, iritați, cu o stare de spirit în general proastă.

În peste 1 miliard de postări, oamenii s-au plâns de căldura extremă. Cel mai mult au de suferit țările sărace.

„Cred că există o legătură. Dacă mă gândesc din prisma piramidei Maslow, cu cele 5 nevoi care țin de starea fiziologică, siguranță, interacțiune și sănătate, temperaturile ne afectează inclusiv starea de sănătate. Iar cel mai important pentru noi e să ne satisfacem nevoile. Dacă nevoile principale nu mai sunt satisfăcute, celelalte nevoi nu mai sunt prioritare. E evident că devenim mai irascibili, mai neatenți cu cei din jur, mai iritabili. Este mai degrabă efortul corpului în a-și asigura o stare fiziologică de bine. Are legătură și cu partea de siguranță. Poate ne simțim mai amețiți, ne simțim deshidratati, mai lipsiți de energie. Întreaga noastră viață este afectată de schimbările climatice care ne pun în pericol siguranța, care este la baza nevoilor”, a spus Raluca Gati, psiholog, pentru Digi24.

Sursa Foto: Envato

Sursa Video: Digi24

