Prima pagină » Mediu » Legătura omului cu NATURA este importantă pentru supraviețuire. Fără această conexiunje vitală, specia umană va avea de suferit

Legătura omului cu NATURA este importantă pentru supraviețuire. Fără această conexiunje vitală, specia umană va avea de suferit

31 aug. 2025, 19:29, Mediu
Legătura omului cu NATURA este importantă pentru supraviețuire. Fără această conexiunje vitală, specia umană va avea de suferit

Fără conectarea cu natura și fără politici de mediu omul va avea de suferit. Legătura omului cu ecosistemul este fundamentală pentru supraviețuire.

Se pare că pierdem această conexiune vitală, declară Teodora Tompea de la Digi24. Potrivit statisticilor, legătura omului cu natura a scăzut cu 60%, iar mii de specii de animale și plante sunt în pericol de a dispărea definitiv.

„Existența unei legături cu natura s-a dovedit a fi benefică atât pentru oameni, cât și pentru mediul natural care ne înconjoară. Dar declinul naturi ne arată că avem nevoie de o nouă relație, o nouă abordare pentru a restabili conexiunea cu lumea naturală. Interacționează cu natura prin intermediul simțurilor. Fii atent la sunete, atinge scoarța copacilor sau plimbă-te desculț prin iarbă. Admiră peisajul și observă cum se mișcă frunzele în bătaia vântului”, transmite Universitatea din Derby.

„Studiul propune și câteva măsuri, cum ar fi înverzirea zonelor urbane. Familiarizarea copiilor cu natura de la o vârstă fragedă este considerată crucială. Studiul constată că părinții nu le mai transmit copiilor elemente de conectare cu natura. Experții cred că doar să stai în natură nu este echivalent cu a avea o conexiune reală cu aceasta. Este nevoie de o conștientizare a sunetelor, mirosurilor și texturilor”,  transmite studiul citat de Digi24.

Sursa Foto: Envato

Sursa Video: Digi24

Autorul recomandă: Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat când începe programul RABLA pentru persoane fizice. Bugetul alocat este de 200 de milioane de lei

Mediafax
Vești proaste pentru români! Ce se schimbă de la 1 septembrie
Digi24
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca să nu se mai strice asfaltul
Cancan.ro
Nicușor Dan s-a întâlnit cu ispita de la Insula iubirii 2025! Momentul în care președintele României îi zâmbește cu subînțeles
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
Scene uimitoare într-o urmărire pe o autostradă. Poliția a dezmembrat din mers o mașină furată
Mediafax
SRI cere expulzarea din România a unui cetățean străin pentru că reprezintă un pericol la adresa siguranței naționale!
Click
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
Wowbiz
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
Antena 3
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
Digi24
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
Cancan.ro
Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat Jihadul în restaurant! Bodyguarzii l-au luat pe sus și l-au aruncat în stradă
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
O persoană a fost lovită mortal de tren în București! Circulația a fost blocată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
SEMNE că social media strică relația de CUPLU
Capital.ro
Se renunță la ora de iarnă în 2025. Nu se mai dă ceasul înapoi cu o oră. Ora de vară devine permanentă
Evz.ro
Tzanză Uraganu, pus la zid de internauți. Palmele date iubitelor au înfuriat lumea
A1
Președintele Nicușor Dan, întâlnire surpriză la Chișinău cu ispita feminină de la Insula Iubirii sezonul 9! Cum s-au fotografiat
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru scandalos în sala de judecată: „Ei nu vor nici măcar să-i ating.”
RadioImpuls
Ies la iveală noi detalii despre crima din Cluj. Vecinii fac declarații sfâșietoare: "Nu știu ce s-o putut întâmpla în mintea lor". Și-a ucis fosta soție dintr-un motiv absurd, apoi și-a pus capăt zilelor. Adevărul din spatele faptei te răscolește 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Socializarea ne-ar putea prelungi viața, indică un nou studiu
ANALIZĂ EXCLUSIV Ce e, de fapt, taxa de 1% pe cifra de afaceri pe care Guvernul Bolojan o vrea eliminată și câți bani a adus la buget. Nu vizează doar multinaționale, ci și companii românești
18:00
Ce e, de fapt, taxa de 1% pe cifra de afaceri pe care Guvernul Bolojan o vrea eliminată și câți bani a adus la buget. Nu vizează doar multinaționale, ci și companii românești
VIDEO Breaking News: Nicușor Dan recunoaște că măsurile de austeritate sînt făcute cu fundul!
17:36
Breaking News: Nicușor Dan recunoaște că măsurile de austeritate sînt făcute cu fundul!
ACTUALITATE SRI a monitorizat un cetățean străin cu origini arabe, iar acum cere EXPULZAREA sa din România: Reprezintă un pericol la adresa siguranței naționale
17:32
SRI a monitorizat un cetățean străin cu origini arabe, iar acum cere EXPULZAREA sa din România: Reprezintă un pericol la adresa siguranței naționale
ULTIMA ORĂ Un autocar cu 20 de pasageri s-a răsturnat în județul Cluj. Au rezultat 11 persoane rănite
17:20
Un autocar cu 20 de pasageri s-a răsturnat în județul Cluj. Au rezultat 11 persoane rănite
UPDATE Nicuşor Dan, 3 VIZITE în Republica Moldova, în 3 luni. Acum, cu prilejul Zilei Limbii Române, a participat la „Marea Dictare Naţională”
17:05
Nicuşor Dan, 3 VIZITE în Republica Moldova, în 3 luni. Acum, cu prilejul Zilei Limbii Române, a participat la „Marea Dictare Naţională”