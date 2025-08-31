Fără conectarea cu natura și fără politici de mediu omul va avea de suferit. Legătura omului cu ecosistemul este fundamentală pentru supraviețuire.

Se pare că pierdem această conexiune vitală, declară Teodora Tompea de la Digi24. Potrivit statisticilor, legătura omului cu natura a scăzut cu 60%, iar mii de specii de animale și plante sunt în pericol de a dispărea definitiv.

„Existența unei legături cu natura s-a dovedit a fi benefică atât pentru oameni, cât și pentru mediul natural care ne înconjoară. Dar declinul naturi ne arată că avem nevoie de o nouă relație, o nouă abordare pentru a restabili conexiunea cu lumea naturală. Interacționează cu natura prin intermediul simțurilor. Fii atent la sunete, atinge scoarța copacilor sau plimbă-te desculț prin iarbă. Admiră peisajul și observă cum se mișcă frunzele în bătaia vântului”, transmite Universitatea din Derby.

„Studiul propune și câteva măsuri, cum ar fi înverzirea zonelor urbane. Familiarizarea copiilor cu natura de la o vârstă fragedă este considerată crucială. Studiul constată că părinții nu le mai transmit copiilor elemente de conectare cu natura. Experții cred că doar să stai în natură nu este echivalent cu a avea o conexiune reală cu aceasta. Este nevoie de o conștientizare a sunetelor, mirosurilor și texturilor”, transmite studiul citat de Digi24.

Sursa Foto: Envato

Sursa Video: Digi24

