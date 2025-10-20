România, în cea mai caldă toamnă din ultimii ani: Valorile termice vor urca până la 26 grade Celsius. ANM anunță și ploi însemnate cantitativ

Meteorologii au prognozat creșterea valorilor termice la finalul lunii octombrie. S-ar putea înregistra temperaturi urcate până la 26 de grade Celsius în unele zone, în data de 25 octombrie. Administrația Națională de Meteorologie transmite că vremea se va răci ulterior și a semnalat precipitații pe arii extinse între 25 și 29 octombrie.

Ce regiuni vor fi vizate de vremea călduroasă și de precipitații însemnate cantitativ?

Banat: Temperaturi de până la 26 grade Celsius

Valorile termice vor fi în creștere treptată de la o zi la alta. Acestea vor urca în medie de la 14-17 grade Celsius la 22-26 de grade Celsius pe 25 octombrie.

Ulterior, temperaturile vor scădea spre media de 16-20 de grade Celsius. Meteorologii avertizează că probabilitatea de ploi este foarte ridicată între zilele 24 și 28 octombrie 2025.

Crișana: De la încălzire la răcire bruscă. Precipitații abundente spre finalul lunii

Și în Crișana, valorile termice vor fi în creștere peste media specifică perioadei. Din 23 octombrie, temperaturile maxime vor fi de 18-22 de grade. Spre finalul săptămânii, acestea vor scădea spre 12-16 grade Celsius. În schimb, temperaturile minime vor fi mai scăzute decât în mod obișnuit.

Meteorologii prognozează probabilitate crescută de ploi cu cantități însemnate între zilele 24 și 28 octombrie.

Nopți friguroase în Transilvania și Maramureș

Temperaturile maxime din 24 octombrie vor fi între 17 și 20 de grade Celsius. În ambele regiuni se vor înregistra o scădere treptată la temperaturi între 9 la 15 grade Celsius. Nopțile vor fi mai friguroase decât erau în mod obișnuit, în acest interval.

În ambele regiuni sunt așteptate precipitații semnificative în intervalul 24-29 octombrie. În zona de munte, precipitațiile vor fi izolate și slabe cantitativ. Din 25 până pe 30 octombrie, aria precipitațiilor va fi extinsă. Temperaturile maxime vor fi de la 6 la 12 grade Celsius, iar minimele se vor încadra în jur de 6 grade Celsius în acest interval. Vremea se va răci considerabil din 28 octombrie. Maximele vor scădea la 4 grade Celsius, iar temperaturile minime vor ajunge chiar și la -2 grade Celsius.

Temperaturi în ușoară creștere în Moldova și Dobrogea

În regiunea Moldovei, valorile termice vor fi în creștere, dar sub mediile multianuale – de la 10 – 12 grade la 17-22 grade în week-end. Temperaturile vor scădea treptat la 10-15 grade. În intervalul 25-29 octombrie va ploua pe arii extinse. Sunt prognozate precipitații cu cantități de apă însemnată.

În Dobrogea, sunt prognozate maxime regionale mai mult decât cele specifice perioadei: între 20 și 25 de grade Celsius. La nivel izolat va ploua slab și pe arii mai extinse, între 27 și 29 octombrie.

Muntenia și Oltenia: Vreme capricioasă

Meteorologii au prognozat că valorile termice vor crește până la 25 octombrie de la 14-16 grade la 20-22 de grade Celsius în Muntenia. Nopțile vor fi reci, cu minime între 2 și 10 grade Celsius. Vremea se va răci din 26 octombrie, maximele ajungând la 14-16 grade. Între 26 și 30 octombrie, la fel ca în restul țării, probabilitatea de ploi este ridicată.

În Oltenia, temperaturile maxime vor ajunge la 22 de grade până la data de 25 octombrie. Din 26 octombrie, vremea se va răci, valorile termice diurne ajungând la 14 grade, iar cele nocturne la 4 grade. Meteorologii atrag atenția că ar putea fi ploi pe arii extinse, în intervalul 25-30 octombrie, potrivit ANM.

Sursa Foto: Envato

