Un nou episod de caniculă în România: București și alte zece județe se află sub COD galben

Meteorologii avertizează că țara noastră va fi cuprinsă de un nou episod de caniculă. Astfel, zece județe din nordul și vestul țării, printre care Maramureș, Cluj și Timiș, se află sâmbătă sub atenționare de Cod galben. În Capitală, va fi mai mult cer senin și vânt slab până la moderat.

Sâmbătă, zece județe se află sub o atenționare Cod galben de caniculă și maxime termice ridicate, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Între orele 12:00 și 21:00, în Maramureş, Crişana, în nordul Banatului şi în nordul şi în vestul Transilvaniei canicula se va menţine și vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic.

ITU va atinge, pe alocuri, pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile din timpul zilei vor oscila între 30 și 34 de grade.

De asemenea, codul galben de vreme deosebit de caldă va afecta și judeţele: Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi Timiş.

Tot în ziua de sâmbătă, în intervalul menționat, în București, vremea va fi călduroasă, cu un cer mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime vor oscila între 31 şi 33 de grade.

