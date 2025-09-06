Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și vine toamna, de fapt

Meteorologii Accuwheather au schimbat prognoza. Iată pe ce dată se schimbă vremea și vine toamna, de fapt.

E septembrie în calendar, dar zilele călduroase încă se încăpățânează să stea. Temperaturile de vară nu dispar și am avut zile caniculare chiar, la început de lună. Specialiștii susțin chiar că nu vom „scăpa” cu una, cu două, de anotimopul estival, chiar dacă suntem deja în plină toamnă. Astfel, vremea călduroasă va mai dura încă o săptămână, cel puțin.

Dar meteorologii Accuweather au urmărit îndeaproape prognoza meteo și au venit cu actualizări. Avem, deci, data la care, cel puțin în București, vremea se va schimba, iar toamna își va intra cu adevărat în drepturi.

Prin urmare, potrivit prognozei Accuweather, data exactă la care se schimbă vremea în Capitală este 18 septembrie 2025. În această zi, vom avea temperaturi maxime de 25 de grade C și minime de 13 grade C. Începând cu această dată, valorile termice diurne scad ușor, cu un grad sau mai multe, pe măsură ce ne îndreptăm spre octombrie.

Pe 19 și 20 septembrie, vom avea maxime de 26 de grade și minime de 14, respectiv 13 grade C. Pe 26 și 27 septembrie vom avea primele zle de furtună din septembrie, semn că ploile revin în plin. Luna se încheie cu valori termice de 21 de grade pe timpul zilei și 11 grade Celsius pe timpul nopții.

Însă până pe data de 18 septembrie, ne mai putem bucura de zile văratice, cu temperaturi de până la 30 de grade C. Însă toamna își va face simțită prezența încet, dar sigur.

