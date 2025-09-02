ANM a dat prognoza meteo pe luna septembrie. Temperaturi peste normalul perioadei în cea mai mare parte din țară

Temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei în luna septembrie, potrivit prognozei emise marți de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Astfel, în săptămâna 2-8 septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vestul teritoriului, iar în rest va fi în general deficitar, mai ales în regiunile nordice și centrale.

Cum va fi vremea în săptămâna 8 – 15 septembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi ușor deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

La mijlocul lunii septembrie, în săptămâna 15 – 22.09, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în regiunile nord-estice și local în cele centrale și sud-estice, iar în rest va fi ușor deficitar.

În fine, în ultima perioadă analizată, săptămâna 22 – 29.09, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Meteorologii Easeweather anunță o iarnă cum n-a mai fost în România. Câte zile ninge în București

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată cade prima zăpadă

Urmează o iarnă grea în Europa, cu un climat sever, viscol și ninsori abundente. Avertismentul meteorologilor pentru finalul lui 2025