Vine o iarnă grea în Europa: Fenomenul „La Nina” aduce NINSORI abundente, ger persistent și valuri de frig mult mai intens decât în mod obișnuit

15 oct. 2025, 23:47, Vremea
Meteorologii trag un semnal de alarmă pentru Europa: va veni una dintre cele mai „interesante” ierni din ultimii ani.  Iarna 2025/2026 va aduce ninsori abundente, ger persistent și valuri de frig mult mai intens decât în mod obișnuit din cauza fenomenului El Nina format în Pacificul tropical care provoacă anomalii negative de temperaturi. Specialiștii au prognozat că va dura până în primăvara anului 2026.

Între timp, fenomenul El Nino, caracterizat prin răcirea apelor la suprafață din centrul și estul Oceanului Pacific ecuatorial, are efecte majore asupra circulației atmosferice, potrivit Playtech. Chiar dacă „La Nina” s-a reinstalat într-o formă moderată, determinând temperaturi globale scăzute și uragane intensificate în Atlantic,  se vor înregistra anomalii negative de temperatură.

În concluzie, cum va fi iarna 2025/2026?

Pe scurt, iarna 2025/2026 va fi mai rece decât în mod obișnuit. Iar curentul jet-fluxul rapid de aer din troposferă care influențează direcția maselor de aer se deplasează spre sud. Aerul rece din regiunile arctice va pătrunde în spațiul continentului european. În funcție de evoluția vortexului polar, sunt totuși șanse mari pentru o încălzire stratosferică bruscă, susțin meteorologii.

Din cauza acestui fenomen care ar putea slăbi vortexul polar, aerul arctic coboară spre latitudini mai joase. Rezultă valuri de frig intens, ger persistent și ninsori abundente chiar și în țări mediteraneene care au în mod obișnuit ierni mai blânde, precum Grecia, Spania și Italia.

„Super El Nino” spre finalul iernii

Spre finalul iernii 2025/2026, este prognozată o tranziție rapidă către fenomenul „Super El Nino”, de pe urma căruia vor rezulta inversarea tiparelor meteorologice, umezeală crescută, temperaturi moderate, cu efecte asupra producției agricole la nivel mondial.

Astfel, iarna 2025/2026 va fi una rece, cu ninsori frecvente și valuri de frig prelungite în Europa Centrală și de Est. Inclusiv România va fi afectată! Este posibil ca europenii să experimenteze iernile de altădată – imaginea unei ierni clasice cu stat crescut de zăpadă, ger și temperaturi scăzute.

Sursa Foto: Envato

