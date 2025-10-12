România, traversată de un nou val de aer POLAR. Temperaturi negative, nopți geroase și brumă. Meteorolog ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Se menține semnalul de răcire”

România va fi afectată și ea în zilele următoare de o pătrundere a unei mase de aer rece dinspre zona de Nord- Est a continentului. Acest lucru va influența din nou temperaturile care vor scădea cu câteva grade, iar în unele zone vor fi negative. Vorbim despre un front atmosferic rece care va avansa dinspre Europa nordică, coborând și spre țara noastră. Nopțile vor fi și ele cu mult mai reci, iar bruma își va face simțită prezența în ele zone.

„Se menține semnalul de răcire a vremii. Pentru zona montană înaltă, vom avea precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Mâine, partea de Sud a teritoriului rămâne pe fond termic specific perioadei pe care traversăm și anume cu temperaturi de 20-21 de grade, temperaturi normale pentru această perioadă – pentru că ar trebui să avem undeva la 19-20 de grade.

Într-adevăr, pe partea de Nord – Est a teritoriului, începe să se răcească chiar de luni, astfel încât pentru cea mai mare parte a țării – cel puțin în jumătatea de săptămână – vor fi valori termice sub cele specifice datei. Nopțile vor fi din ce în ce mai reci, iar pentru partea de Nord-Vest – Centru, unde vom avea și temperaturi ușor negative, va apărea și bruma. Este, într-adevăr, o pătrundere a unei mase de aer rece dinspre zona de Nord- Est a continntului, fiind transportată această masă de aer și către teritoriul țării noastre în zilele ce urmează”, a explicat meteorologul de serviciu al ANM pentru Gândul.

Unde va ninge începând de miercuri, 15 octombrie

De exemplu, la Predeal, așa cum se poate observa și în fotografia de mai jos, termometrele vor indica valori maxime de 7-8 grade Celsius, iar minimele nocturne vor ajunge la 0°C. Sunt temperaturi scăzute pentru această perioadă a anului și care favorizează transformarea ploii în lapoviță și ninsoare.

Aceeași situație o întâlnim și în alte stațiuni montane din țară, de la Sinaia și Bușteni, pe Valea Prahovei, până la Rânca, în Gorj. În restul țării, vremea se va menține rece pentru această perioadă, cu maxime de 6-10 grade și perioade de ploaie.

Totuși, spre final de octombrie, Administrația Națională de Meteorologie anticipează o îmbunătățire a vremii, cu temperaturi ceva mai ridicate.

Sursă foto: Gândul

