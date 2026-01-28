Prima pagină » Vremea » Vortexul polar paralizează România în februarie. Zonele vizate de ger năprasnic

28 ian. 2026, 10:26
Vortexul polar paralizează România în februarie. Zonele vizate de ger năprasnic. Prognoza meteo vizează zone cu temperaturi extrem, avertismentul fiind lansat de meteorologii europeni.

Februarie va fi sub asediul gerului, iar vortexul polar amenință cu temperaturi din cele mai ostile.

Meteorologii avertizează asupra unei schimbări nemaiîntâlnite în circulația maselor de aer.

Luna februarie devine astfel una din cele mai reci din istoria înregistrărilor meteorologice.

Vortexul polar „se rupe”, iar fenomenul atmosderic are impact asupra climei de iarnă, inclusiv în Europa de Est, respectiv România.

Potrivit datelor prezentate de meteorologi, valul de aer rece se va deplasa treptat către Carpați și România ar putea fi „paralizată” din nou de un episod de ger sever.

Specialiștii explică faptul că acest proces începe, de obicei, prin slăbirea influenței oceanice în vestul Europei, în special în Franța, urmată de instalarea unei circulații atmosferice dinspre N-E.

Vortexul polar și fluxul de aer rece

Modelele meteorologice actuale indică o intensificare a fluxurilor de aer rece din N-E, care blochează aportul mai blând de aer atlantic.

Primele semnale ale răcirii sunt așteptate în Europa de Vest, dar evoluția rapidă a maselor de aer sugerează o extindere accelerată a înghețului către estul continentului.

România s-ar putea confrunta cu vortexul polar, care va lovi zona Carpaților, iar episodul va fi unul prelungit, cu nopți foarte reci, în continuare iernii severe.

Vortexul polar reprezintă o masă de aer rece care se rotește deasupra Arcticii și influențează direct distribuția frigului în emisfera nordică.

România, afectată de vortexul polar

Acest vortex se întinde de la sol până în stratosferă, la altitudini ce pot atinge 50 km și este alcătuit dintr-o componentă stratosferică și una troposferică.

Dacă vortexul polar este puternic și stabil, aerul rece rămâne concentrat în apropierea Polului Nord și Europa are ierni mai blânde.

Pe de altă parte, dacă vortexul suferă modificări, acesta „migrează” spre alte zone. Astfel, în spectrul său intră și România, cu precădere în luna februarie.

