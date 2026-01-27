Prima pagină » Actualitate » Iarnă „bipolară” în București. Pe ce dată se întorc ninsorile, potrivit meteorologilor Accuweather

27 ian. 2026, 07:32, Actualitate
Iarnă „bipolară” în București / Sursa FOTO: Accuweather

După un final de ianuarie în care mercurul din termometre a mai început să urce, dându-ne speranțe că vremea rea a luat sfârșit, meteorologii trag un semnal de alarmă: iarna nu și-a spus, încă, ultimul cuvânt. Conform prognozei Accuweather pentru luna februarie, publicată recent, ninsorile se întorc în București de la 1 februarie.

Se așteaptă ca un strat nou de zăpadă să se depună peste Capitală, potrivit datelor meteorologilor.

De la 10 grade la ninsori

Prognoza pe luna februarie arată clar această schimbare bruscă a vremii. De la 10 grade, în ultima săptămână din ianuarie, la temperaturi scăzute, cu precipitații chiar sub formă de ninsoare în prima zi a lunii februarie.

Sunte așteptate căderi de zăpadă pe 1 și 2 februarie, când temperaturile maxime nu vor depăși 2 grade, iar minimele vor coborî până la -3. Un episd de precipitații mixte este așteptat și în ziua de 6 februarie, apoi va fi „liniște” până spre finalul lunii. Între 23 și 26 sunt prognozate ploi puternice și chiar ninsoare, în ultima zi a intervalului.

Este o revenire neașteptată a zăpezii, după câteva zile cu temperaturi mai blânde, care ne-au dat senzația că primăvara se pregătea să bată, deja, la ușă.

Pe rețelele de socializare, mulți bucureșteni glumesc pe seama acestei ierni, pe care o numesc „bipolară” – când puțin frig, când puțină cădură, când Soare, când ninsori. Acest joc de cuvinte surprinde foarte bine o realitate meteorologică de care avem parte: alternanța bruscă a vremii ne pune la încercare așteptările, dar și planurile.

Iar meteorologii avertizează că această bifurcație a vremii este alimentată de un sistem atmosferic instabil, care poate aduce fluctuații importante de temperatură de la o zi la alta.

Pentru șoferi, pietoni și autorități, vestea că ninsorile se întorc vine cu avertismentul că sezonul rece încă n-a trecut și zăpezile au forța să ne dea orașul peste cap.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Meteorologii Accuweather anunță pe ce dată începe

Orașele din România în care ninge în martie și aprilie. București e pe lista meteorologilor Accuweather

Cod roșu de știri false despre meteo. Experții anunță că nu vor fi o furtună istorică și cea mai violentă iarnă din ultimii ani

