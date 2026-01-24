Meteorologii anunță o schimbare completă a vortexului polar, în urma unui eveniment de încălzire stratosferică. Când și unde se va întâmpla fenomenul

Un nucleu perturbat al vortexului polar va aduce un aer arctic în America de Nord, în următoarele zile. Dar cele mai recente prognoze arată o potențială prăbușire completă a vortexului polar, în urma unui eveniment de încălzire stratosferică, la începutul lunii februarie.

Datele modelului de înaltă rezoluție arată o defalcare a circulației polare, prognozată să creeze o eliberare prelungită de aer rece în America de Nord și, de asemenea, în Europa, în luna februarie, potrivit severe-weather.eu.

Unul dintre rolurile vortexului polar este de a bloca aerul rece în regiunile polare. Dar atunci când este perturbat sau prăbușit, aerul rece poate scăpa de sub control, creând o vreme de iarnă autentică în zone medii de relief.

În prezent, meteorologii urmăresc cea mai recentă perturbare stratosferică și eliberarea de aer rece în Statele Unite. De asemenea, monitorizăm dezvoltarea critică a unui eveniment de încălzire stratosferică bruscă (SSW), care poate redefini tiparele meteorologice din America de Nord și Europa pentru întreaga lună februarie și chiar până la începutul primăverii.

Ce este vortexul polar

Vortexul polar reprezintă o zonă vastă de aer foarte rece, care se rotește în jurul unuia din poli (Nord sau Sud), la altitudini mari.Vortexul se întărește în fiecare iarnă, atunci când zona polară se răcește puternic. Când vortexul este puternic la Polul Nord, vremea este mai blândă, de fapt, în Europa, spun specialiștii.

Impactul vortexului polar asupra României depinde de modul în care se vor rearanja sistemele de presiune și curenții de altitudine jet stream. Astfel, dacă vortexul polar este deformat, România va experimenta episoade de ger și perioade cu temperaturi mult mai scăzute decât media climatologică, avertizează meteorologii.

După cum puteți vedea în imaginea de mai jos, Vortexul Polar este împărțit în două straturi, care sunt monitorizate pe tot parcursul anului în timpul iernii: stratosfera și troposfera.

Primul se află la o altitudine mai mare, iar al doilea la o altitudine mai mică. Vortexul Polar se ridică prin ambele straturi, dar cu forme, intensități și impacturi diferite.

Din acest motiv, separăm întregul Vortex Polar într-o parte superioară (stratosferică) și una inferioară (troposferică). Un Vortex Polar puternic poate bloca aerul mai rece în regiunile polare, împiedicându-l să se reverse spre altitudini mai joase. Acest lucru creează, de obicei, condiții mai blânde pentru cea mai mare parte a Statelor Unite și a Europei.

Dar când Vortexul Polar este perturbat sau se prăbușește, nu mai poate conține aer rece, eliberându-l spre altitudinile medii. Acest lucru permite aerului rece să inunde Statele Unite și alte regiuni joase.

Acest Vortex Polar slab/perturbat este exact ceea ce doresc să vadă cei cărora le place vremea rece în Statele Unite, Canada și Europa. Perturbarea în sine provine de obicei din creșterea presiunii și temperaturii în stratosferă, numită eveniment de încălzire stratosferică sau din alte dinamici.

Există o anomalie puternică de înaltă presiune deasupra regiunilor polare și un nucleu divizat de vortex polar, principalul fiind deasupra Americii de Nord. Aceasta susține fluxul nordic la nivel de suprafață în Statele Unite, aducând o masă de aer vortex polar adecvată.

Forma perturbată în stratosfera superioară și medie, cu mai multe zone de perturbare și valuri de încălzire stratosferică determină părțile inferioare să împingă nucleul în America de Nord, creând un flux nordic puternic cu o masă de aer arctică care va sosi în zilele următoare.

Acest lucru se observă mult mai bine în prognoza de temperatură de mai jos pentru următoarele 5 zile. Puteți observa un coridor de aer polar direct în sudul și estul Canadei, care se extinde în întregul teritoriu al Statelor Unite, cu excepția sud-vestului și Floridei. Aceasta este o masă de aer rece puternică, exact ceea ce ne așteptăm de la un nucleu de vortex polar la sfârșitul lunii ianuarie.

În prognoză, putem observa și aer mai rece deasupra Europei, ajungând în părțile nordice și centrale-nord. O masă de aer mai caldă se răspândește peste sud, iar condiții mai blânde vor predomina peste vest și nord-vest.

Această răspândire a frigului va aduce un eveniment semnificativ de viscol, tipic unui nucleu de vortex polar propriu-zis.

Dar, privind spre săptămâna viitoare, există o altă prognoză de schimbare în stratosfera medie, fiind vorba de un nucleu de vortex polar puternic și larg în stratosferă, chiar mai puternic decât cel așteptat în următoarele zile.

Acest lucru are potențialul de a reduce intensitatea unei mase de aer și mai reci, deoarece, în ciuda faptului că se află sus în stratosferă, indică poziția principală a nucleului Vortexului Polar, reflectându-se asupra nivelurilor inferioare.

Și acest fapt este confirmat de prognoza pentru săptămâna viitoare, care arată o răspândire și mai puternică a aerului rece peste jumătatea centrală și estică a Statelor Unite, ajungând acum și adânc spre sud-est.

Acest eveniment este, probabil, cel mai rece de până acum în acest sezon, ceea ce se aliniază bine cu intensitatea anomaliei nucleului Vortexului Polar stratosferic.

Toate prognozele arată o slăbire/perturbare prelungită a Vortexului Polar stratosferic, până în februarie. Acest lucru se întâmplă de obicei în timpul unui eveniment de Încălzire Stratosferică Bruscă, iar unul este acum prognozat să înceapă la începutul lunii februarie.

Un eveniment de încălzire stratosferică înseamnă o creștere a presiunii și temperaturii în stratosferă, punând presiune pe Vortexul Polar. Aceste evenimente pot perturba sau chiar colapsa complet și diviza Vortexul Polar.

La ce ne putem aștepta, de obicei, după o inversare completă și un colaps al Vortexului Polar

O caracteristică evidentă este blocarea suprapresiunIi de deasupra Groenlandei și a regiunilor polare, ca urmare a evenimentului de încălzire stratosferică și a prăbușirii vortexului polar.

De asemenea, există o zonă de joasă presiune care se extinde din estul Statelor Unite, traversând Atlanticul, până în Europa.

Asta înseamnă un flux nordic cu o masă de aer polară pentru Statele Unite și, de asemenea, un potențial de frig pentru o mare parte a Europei.

Prognoza anomaliei de temperatură de la începutul lunii februarie pentru Statele Unite și Canada arată o revenire la o anomalie mai caldă în primele zile ale lunii peste nordul Statelor Unite și sudul Canadei.

Deși acestea sunt anomalii „calde”, ele nu înseamnă temperaturi reale calde, ci doar mai mari decât în ​​mod normal pentru această perioadă.

Dar o anomalie de aer rece este programată să rămână peste estul și sudul Statelor Unite. Acesta este doar un model de tranziție, deoarece modelele meteorologice se reajustează la dinamica generală care a dus la evenimentul de încălzire stratosferică.

În întreaga Europă, anomalia de temperatură prognozată pentru începutul lunii februarie indică o masă de aer mai caldă care se răspândește pe continent. Se prognozează aer mai rece în părțile nordice și nord-vestice, în timp ce restul continentului se așteaptă să înregistreze temperaturi normale până la peste normal în această perioadă de ajustare.

Privind spre mijlocul lunii februarie, prognoza de temperatură arată revenirea modelului mai rece, cu un coridor stabil de aer rece din sudul Canadei până într-o mare parte a Statelor Unite.

Aceasta este o medie pe 7 zile, dar tendințele susțin eliberarea de aer rece în prima jumătate a lunii februarie, în urma prăbușirii Vortexului Polar.

Deși această anomalie rece s-ar putea să nu pară prea impresionantă în comparație cu unele dintre hărțile prognozate mai sus, rețineți că aceasta este o tendință de prognoză pentru zilele 15-22. În acest interval, cu greu se primesc semnale reci atât de puternice, așa că acesta este un bun indiciu al potențialului de frig.

Chiar și peste Europa, prognoza de temperatură pentru această perioadă arată că aerul mai rece începe să se întoarcă dinspre nord, impulsionat de un flux nordic și o presiune mai scăzută.

Se așteaptă ca acest lucru să se întâmple după o Încălzire Stratosferică și o perturbare a Vortexului Polar, deoarece aceasta eliberează aerul rece din regiunile polare către latitudinile medii.

Dar trebuie ținut cont de faptul că aceasta este prognoza pe termen lung. Dar ceea ce ne dă încredere este că aceasta nu este o prognoză aleatorie, ci un model care urmează unui eveniment de Încălzire Stratosferică.

