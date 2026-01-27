Prima pagină » Vremea » Vortexul polar lovește România. Luna februarie vine cu ger crunt

27 ian. 2026, 09:04, Vremea
Meteorologii avertizează că destabilizarea vortexului polar va aduce un aer rece peste zona Carpaților. Astfel, România va avea parte de un nou val de ger crunt.

Gerul lovește decisiv în februarie

Meteorologii spun că acest proces va debuta odată cu slăbirea influenței oceanice, în țări precum Franța, iar apoi va avea loc o instalare a circulației dinspre N-E.

Potrivit stiripesurse.ro, modelul atmosferic al prezentului indică o intensificare a fluxurilor de aer din N-E și fenomenul blochează influența moderată a Oceanului Atlantic.

Răcirea vremii este așteptată în Europa de Vest, dar înghețul se va reinstala și în est. România va fi afectată de vortexul polar, suferind un nou episod de iarnă cruntă, cu temperaturi foarte reduse.

Pentru țara noastră, vestea este sinonimă cu instalarea gerului prelungit, cu precădere în zona Carpaților.

Dincolo de vestul continentului, inerția maselor de aer arată că estul Europei va fi „victimă sigură” în calea vortexului polar, a cărui structură rămâne vădit fragmentată.

Ce este un vortex polar

Vortexul polar reprezintă o masă vastă de aer rece care circulă deasupra Arcticii, cu rol vital în determinarea răspândirii gerului în emisfera nordică.

Vortexul polar se extinde de la suprafața Pământului până în stratosferă și uneori atinge altitudini de 50 km.

Este format din două straturi principale: componenta stratosferică superioară și cea troposferică inferioară. Când sistemul rămâne puternic și stabil, aerul rece arctic tinde să rămână blocat în apropierea polului, permițând condițiilor de iarnă mai blânde să prevaleze în cea mai mare parte a Europei.

Pe de altă parte, când vortexul polar se slăbește sau se perturbă, în urma unui eveniment de încălzire stratosferică bruscă, aerul rece se răspândește spre sud.

Asemenea „frământări meteo” pot aduce episoade de ger prelungit în Europa, inclusiv în Europa de Est, respectiv România.

Sursa foto: Envato

