Vremea se încălzește în toată țara. Primăvara începe să-și intre în drepturi. Prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi peste normalul perioadei în aproape toată țara, până la finalul lunii februarie. În ultima actualizare a prognozei meteo, specialiștii ANM spun că precipitațiile vor fi frecvente, mai ales în zonele montane.

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 26 ianuarie – 23 februarie 2026.

Potrivit meteorologilor, România va traversa o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului, însă alternanța dintre perioadele calde și episoadele de precipitații ar putea favoriza instabilitatea vremii, în special în zonele montane și în sudul țării.

Iată cum arată prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni:

Săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice acestei săptămâni în toate regiunile țării. Abaterile pozitive vor fi mai accentuate în zonele montane și în sud-est.

Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a României, cu precădere în zona Carpaților Meridionali.

Săptămâna 2 – 9 februarie 2026

Temperaturile medii se vor menține peste valorile normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor.

În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile estimate vor fi apropiate de mediile multianuale la nivelul întregii țări.

Săptămâna 9 – 16 februarie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile vestice și sudice, în timp ce în restul țării va fi apropiat de normal.

Săptămâna 16 – 23 februarie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice acestei săptămâni în majoritatea regiunilor.

Cantitățile de precipitații estimate vor avea o tendință ușor excedentară în toate zonele țării.