Vreme de vară în prima zi din noiembrie, în România. Temperaturile pot ajunge la 24-25°C. Când vine frigul

01 nov. 2025, 09:26, Vremea
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Prima zi din luna noiembrie aduce valori ridicate în aproape toată țara. Conform ANM, Administrația Națională de Meteorologie, vremea va fi frumoasă și caldă, având valori maxime de până la 24-25 de grade C, în vestul și sudul României.

Vremea se menține deosebit de caldă pentru început de noiembrie. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 14 grade în nordul Moldovei și 24-25 de grade C în Crișana, Banat, Oltenia și sudul Munteniei.

Minimele se vor situa între 0 și 10 grade C, însă în depresiunile din estul țării, termometrele pot să coboare până la -3 grade C. În schimb, în zonele de litoral și pe dealurile de vest, valorile nocturne vor fi mai ridicate, ajungând la 11-13 grade.

Cerul va fi variabil spre senin, dar ceața își va face apariția dimineața și noaptea în zonele joase, în special în sud, centru și est. Vântul va sufla slab până la moderat, având unele intensificări pe crestele montane și în sudul Banatului.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În București, locuitorii se pot bucura de o zi cu temperaturi de până la 20-21 de grade C. Cerul va fi senin pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab. Dimineața și seara se poate înregistra ceață și nori groși. Minimele nocturne vor coborî până la 5-7 grade C.

Când vine frigul

Meteorologii anunță vremea va rămâne ușor mai caldă decât normalul perioadei și în prima parte a lunii noiembrie. Spre finalul lunii însă, frigul își va mai face simțită prezența. Între 24 noiembrie și 1 decembrie, valorile termice vor reveni la mediile climatologice ale perioadei, iar precipitațiile vor fi normale pentru sfârșitul toamnei.

