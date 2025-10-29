Masă de aer cald peste România. Temperaturi de până la 24 de grade, la finalul săptămânii

Masă de aer cald peste România. Schimbare radicală a vremii, vor fi alternanțe termice, iar apoi vremea se va încălzi. Pătrunde o masă de aer cald în zona țării noastre, iar temperaturile vor ajunge, la finalul acestei săptămâni, până la 23-24 de grade chiar, în partea de Vest a teritoriului, dar și în regiunile sudice.

Însă și în restul țării vor fi valori termice frecvent peste 15 grade C. În mod obișnuit ar trebui să avem maxime cuprinse între 8 și 15 grade, iar valorile termice estimate în finalul de săptămână și chiar începutul săptămânii viitoare vor fi cu mult mai ridicate față de acestea. Și pe parcursul nopților, temperaturile minime se vor menține ridicate, de la 2 grade în depresiuni, deocamdată, până la 12 grade în zona litoralului, însă, pe măsură ce ne apropiem de începutul săptămânii viitoare, având în vedere că cerul va fi mai mult degajat în cursul nopților, temperaturile în depresiuni vor tinde să scadă sub pragul de îngheț, adică sub 0 grade.

Masă de aer cald peste România

În același timp va fi și o vreme preodominant frumoasă în cursul zilelor, vreme însorită în aproape toată țara, doar în partea de N-V și de Nord a teritoriului mai sunt posibile ploi slabe, însă pe arii restrânse. Noaptea și dimineața, pe măsură ce ne apropiem de ziua de duminică, va crește probabilitatea de ceață, însă în special în zonele joase de relief, în partea central, sudică și estică. Vor fi și unele intensificări ale vântului. La munte, rafalele vor ajunge pe creste să mai depășească 80-90 km/h, însă în zonele joase de relief, mai ales mâine, în partea de est și de sud a teritoriului, vor fi rafale, în general, de 40-45 de km/h, potrivit România TV.

