Vremea pe o lună. Estimările meteorologilor ANM până pe 1 decembrie 2025

01 nov. 2025, 08:30, Vremea
Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pe o lună, în intervalul: 03.11.2025 – 01.12.2025. Astfel, se prognozează o vreme cu temperaturi apropiate de cele normale pentru intervalul la care ne aflăm, pe măsură ce înaintăm către decembrie. Iată prognoza meteo până la 1 decembrie 2025.

Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul țării. În ce privește regimul pluviometric, acesta va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest se situa în jurul celui normal pentru această perioadă.

Săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a României. De asemenea, cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, darmai ales în zonele montane.

sursa foto: ANM

sursa foto: ANM

Săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil să fie ușor mai ridicate în zonele montane. În ce privește regimul pluviometric, acesta va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul țării. În ce privește cantitățile de precipitații, acestea se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

