Vremea de astăzi, 23 octombrie. Temperaturi blânde, cu ploi și răcire spre weekend

Astăzi, vremea continuă să se încălzească. Vom avea maxime de la 16 grade în depresiuni, până la 24-25 de grade în vestul și în sudul țării.

În Dobrogea și Bărăgan va fi ceață sau nebulozitate joasă la început de zi. Apoi soarele se arată și se face mai cald decât miercuri. Vântul devine ceva mai activ, iar temperaturile urcă până la 24, poate 25 de grade în zona Bărăganului.

Vremea în Moldova

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei este ceață dimineața, chiar densă în unele zone, dar atmosfera devine plăcută mai târziu. Temperaturile mai câștigă 2…3 grade față de miercuri și o să avem vreme caldă pentru această perioadă. Vântul se întețește și în această regiune.

Vremea în Transilvania

Temperaturile continuă să crească și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Vor fi în jur de 20…21 de grade. Se înnorează din când în când. Pot să apară câțiva stropi de ploaie, dar nu lipsesc perioadele cu soare. La noapte ploile se extind în această zonă.

Vremea se mai încălzește și în Transilvania. Maximele urcă până la 21 de grade. Domină atmosfera însorită și doar în zonele montane e posibil să picure trecător, iar vântul prinde putere la altitudini mari. La noapte o să plouă în vestul provinciei.

Vremea în Oltenia

În Oltenia găsim soare, vreme bună, dar și un pic de ceață dimineața pe la câmpie. Temperaturile, peste cele de miercuri, ajung la 21…22 de grade. După lăsarea nopții se adună norii și apar ceva ploi.

Un aer mai cald pătrunde și în ținuturile sudice și aduce maxime de 24, poate 25 de grade în Lunca Dunării. Sunt ceva înnorări în orele dimineții, dar vremea devine frumoasă mai târziu.

Vremea în Capitală

În București se mai încălzește puțin. O să avem o amiază foarte plăcută, soare, vânt domol și o maximă de 23 de grade.

Vineri se schimbă vremea. Dimineața apar nori de joasă altitudine și condiții de ceață, iar mai târziu o să plouă și se intensifică vântul. Temperaturile scad față de joi, dar se mențin peste valorile normale și vor fi 20 de grade pe la amiază.