Vremea joi, 21 august. Caniculă în sudul și vestul României. Temperaturi de 37 de grade la umbră

21 aug. 2025, 08:28, Vremea
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Joi, temperaturile cresc simțitor, iar în sudul ți vestul țării se instalează canicula. Disconfortul termic crește și se ating 36…37 de grade, la umbră.

Atmosfera va fi însorită, dar pe seară și la noapte se înnorează și o să plouă în vest, în nord și în zona centrală. În Dobrogea și în Bărăgan, vremea va fi frumoasă, iar un vânt mai insistent va fi la malul mării, în a doua parte a zilei. În Bărăgan cerul rămâne curat toată ziua, cu maxime de până la 36 de grade C, iar aerul devine greu de respirat după prânz.

Încălzirea vremii se simte și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. La amiază vor fi soare, nori și caniculă, în unele zone. Vântul adie plăcut, iar ploi nu sunt.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina va fi soare în cea mai mare parte a zilei. Temperaturile ating 32 de grade C. Diseară încep să apară și norii de ploaie.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș va fi o zi însorită, cu maxime de cel mult 32 de grade. Seara și noaptea se înnorează și vin averse serioase, cu tunete, fulgere și intensificări de vânt.

În vestul României se încălzește foarte tare și va fi caniculă, disconfort termic ridicat și maxime de până la 37 de grade C. Pe seară, vremea se schimbă însă și aici. Apar tot mai mulți nori și ploi zgomotoase, ce pot aduce peste 15 litri de apă pe metru pătrat. Se anunță și descărcări electrice și, posibil, grindină.

În Transilvania va fi o dimineață rece în depresiuni, pe est e și ceață. Apoi, soarele va încălzi atmosfera, iar maximele ajung la 33 de grade pe la Alba Iulia. La noapte vor fi averse.

În Oltenia predomină atmosfera însorită și se face mai cald decât miercuri. În sudul provinciei, în zona Calafat, sunt anunțate temperature de 37 de grade. Disconfortul termic crește, iar căldura devine sufocantă la amiază.

La fel va fi și în ținuturile sudice. Norii apar sporadic, se încălzește, iar temperaturile maxime ating pragul caniculei în Lunca Dunării. Indicele de temperatură-umiditate atinge pragul critic de 80 de unități, iar atmosfera devine înăbușitoare după prânz.

Foarte cald se face și în București, unde va fi o amiază caniculară, cu cer curat, 36 de grade la umbră și un aer greu de respirat. Va fi și o noapte caldă, cu o minimă de 19 grade C.

Temperaturile crescute vor fi și la munte. Atmosfera va fi instabilă pe seară și după lăsarea nopții, iar în Occidentalu și în nordul Orientalilor va ploua torențial. Până atunci însă, vremea va fi frumoasă, cu un vânt care prinde putere la altitudini mari.

Și pe litoral vremea se încălzește. Se ating 30 de grade, chiar 31 de grade, cerul va fi senin și vântul mai insistent, după prânz. Apa mării se răcește și are 21…22 de grade C.

