Vremea pe o lună. Prognoza meteo în intervalul 10.11.2025 – 08.12.2025: Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei

11 nov. 2025, 08:24, Vremea
Vremea pe o lună. Prognoza meteo în intervalul 10.11.2025 - 08.12.2025: Temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei
foto ilustrativa:

Meteorologii au emis prognoza meteo pe o lună, în intervalul 10.11.2025 – 08.12.2025. Potrivit estimărilor, ne așteaptă o lună cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei.

Astfel, în săptămâna 10.11.2025 – 17.11.2025, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

În ce privește cantitățile de precipitații, regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice, dar și deficitar în cele vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Estimările meteorologice continuă cu săptămâna 17.11.2025 – 24.11.2025. În acest interval, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, dar și ușor deficitare în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

În săptămâna 24.11.2025 – 01.12.2025 temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile intracarpatice, dar mai ales în extremitatea de nord a teritoriului, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi ușor deficitare.

