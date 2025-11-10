Când vom scăpa de ploi și de ceață? Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. Ce temperaturi se vor înregistra în noiembrie

Vremea în România se va menține în continuare ploioasă și cu ceață – în special dimineața și seara. Vestea bună, transmisă de meteorologii ANM pentru Gândul, este aceea că nu vor fi episoade de vând, iar maximele temperaturilor se vor situa între 9 și 17 grade. Cu alte cuvinte, în afară de câteva ploi slabe, vremea din noiembrie continuă să fie una destul de caldă, fără prea multe „capricii” meteorologice.

„Vântul va fi slab și moderat, nu va pune probleme, doar aceste ploi slabe și ceață”

„În principiu, astăzi, mâine, poimâine, va fi în continuare o vreme cu mai mulți nori, mai ales aici în Sud-Estul țării. În rest, vor fi ploi slabe cantitativ, iar ceva mai multe cantități vor fi înregistrate izolat prin Muntenia, Sudul Moldovei, posibil prin Oltenia, prin Vestul Dobrogei și ceață persistentă, mai mult dimineața și noaptea.

Spre finalul săptămânii se pare că ploile se vor mai răstrânge ca arie și temperaturile vor rămâne în jurul celor normale sau ușor peste medie, din materialele pe care le avem acum la dispoziție. Vântul va fi slab și moderat, nu va pune probleme, doar aceste ploi slabe și ceață. În general, temperaturile vor fi cu maxime între 9 și 17 grade și minime între 0 și 9 grade, ceva mai scăzute prin depresiunile din Estul Transilvaniei. spre – 2 grade”, a conchis specialistul ANM.

Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii

Tot mai multe date culese de specialiștii meteorologi arată că iarna 2025-2026 ar putea fi una dintre cele mai aspre din ultimele decenii. Potrivit informațiilor culese de stațiile meteo, un fenomen atmosferic rar – încălzire stratosferică timpurie – a început, deja, să influențeze circulația aerului la nivel planetar, iar acest lucru va duce la slăbirea vortexului polar.

Efectele se vor resimți imediat. Mai întâi în emisfera nordică, unde sunt așteptate temperaturi scăzute și ninsori abundente, apoi inclusiv în Europa Centrală și zona nordică a „Bătrânului continent.”

