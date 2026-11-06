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Vremea se schimbă în București. Prognoza meteo pentru următoarele 10 zile, actualizată de meteorologi

Vremea se schimbă în București. Prognoza meteo pentru următoarele 10 zile, actualizată de meteorologi
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Meteorologii ANM, EaseWeather și weather.com au actualizat prognoza meteo pentru următoarele 10 zile (6 noiembrie – 15 noiembrie 2026).

Meteorologii indică o perioadă inițială stabilă, dar rece, urmată de o creștere a instabilității și precipitații spre mijlocul săptămânii viitoare.

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Vineri, 6 noiembrie, temperatura minimă va fi de 1 grad Celsius, iar cea maximă de 11 grade Celsius. În mare parte va fi senin, cu atmosferă plăcută ziua.

Sâmbătă, 7 noiembrie, temperatură minimă va ajunge la – 2 grade C, iar cea maximă la 9 grade, fiind parțial înnorat, iar noaptea aduce un îngheț ușor în Capitală.

Duminică, 8 noiembrie, de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, bucureștenii se vor bucura de temperaturi de 10 grade, iar minima va fi de – 2 grade, cu cer însorit, dar cu o dimineață foarte rece.

Luni, 9 noiembrie, deși temperaturile vor ajunge la 11 grade Celsius, cerul va fi parțial înnorat.

Marți și miercuri (10 – 11 noiembrie), vor fi două zile cu cer parțial înnorat, dar fără ploaie.

Schimbarea majoră de masă de aer se va produce pe 11 și 13 noiembrie, când probabilitatea de ploaie depășește 40%.

Vineri, 13 noiembrie, temperaturile vor ajunge la 14 grade, dar cu șanse crescute de averse și ploi locale (48%).

În weekend-ul 14-15 noiembrie, temperaturile vor scădea treptat, cerul fiind mai mult noros.

În timp ce modelul european (prognozele EaseWeather și ANM) prognozează nopți reci în weekend-ul 7-8 noiembrie cu temperaturi minime negative (-2 grade C), datele globale The Weather Channel indică o ușoară creștere a temperaturilor (14-15 grade pe 12-13 noiembrie).

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