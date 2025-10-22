„Ziua în care Europa a amorțit”: temperaturi de -20 de grade C la „Marele Îngheț” din 1709

În iarna anului 1709, continentul european a fost lovit de cel mai cuplit val de frig din ultimele milenii. Valorile termice au înghețat atât de mult încât au înghețat râuri, mări și chiar clopotele bisericilor.

Se întâmpla în dimineața zilei de 6 ianuarie 1709, Europa s-a trezit sub o tăcere stranie. Cerul era limpede, dar frigul era un inamic nevăzut care avea să transforme următoarele luni într-un coșmar înghețat. În toată Europa se vorbea de „Marele Îngheț”, o perioadă în care însuși natura părea că și-a pierdut suflul.

Puținele termometre de la acea vreme indicau temperature de sub -20 de grade C în țări precum Franța, Germania și Polonia, iar în unele regiuni din Italia și Balcani, mercurul era chiar mai jos. De asemenea, râurile Rin, Sena și Dunărea au înghețat complet, iar în porturile nordice ale Europei, Marea Baltică și Marea Nordului au devenit câmpuri de gheață pe care se putea merge pe jos, scrie Shtiu.ro.

Frigul imens a distrus culturile de grâu și orz, iar animalele mureau în grajduri, înghețate, în picioare. În Franța, acolo unde iarna a fost foarte aspră, s-au înregistrat sute de mii de morți din cauza foametei și a bolilor. Până și vinul din butoaie a înghețat, iar cronicarii de la acea vreme notează că penele se rupeau când oamenii încercau să scrie.

Însă cercerătorii moderni sunt de părere că „Marele Îngheț” a rezultat dintr-o combinație de factori: activitatea solară foarte scăzută, erupții vulcanice care au acoperit atmosfera cu particule și un curent de aer arctic, deplasat spre sud. Toate acestea au transformat continentul european într-un continent de gheață pentru luni întregi.

Atunci când primăvara a venit, peisajul era de nerecunoscut. Oamenii au numit iarna respectivă „ziua în care Europa a amorțit”, o expresie care a rămas în scrierile vremii. Marele Îngheț din anul 1709 rămâne, până în zilele noastre, cea mai rece iarnă documentată din ultimii 500 de ani, dar și un avertisment despre fragilitatea echilibrului climatic al planetei.

Ca și o curiozitate, în Italia, lacul Garda (370 km²) a înghețat complet pentru prima și ultima data în istorie, iar în Franța, regele Ludovic al XIV-lea a ordonat încălzirea palatului de la Versailles cu lemn adus din toate regiunile regatului, dar fără prea mult succes.

Autorul recomandă:

Vremea de astăzi, 22 octombrie. Temperaturi în creștere în cea mai mare parte a țării

Prognoză ACCUWEATHER actualizată: Pe ce dată vin ninsorile în București, de fapt