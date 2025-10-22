Vremea de astăzi, 22 octombrie. Temperaturi în creștere în cea mai mare parte a țării

Miercuri, temperaturile continuă să crească în cea mai mare parte a țării. Maximele pornesc de la 15 grade în depresiuni și vor ajunge până la 22 de grade în sud și în sud-est.

Pe parcursul acestei zile se mai adună norii, va ploua slab în Banat, Crișana și în Carpații Occidentali. În Dobrogea și Bărăgan este un pic de ceață la începutul zilei, apoi se anunță soare, vreme bună și o mică încălzire față de marți. Temperaturile urcă până la 22 de grade în Bărăgan,

Vremea în Moldova

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, vremea continuă să se încălzească și se ating 20 de grade. Norii se mai adună pe parcursul zilei, însă nu se anunță ploi, iar vântul ajunge la viteze de 45 de km/h.

În nordul Moldovei și în Bucovina, dimineața este ceață în unele zone. Pe parcursul zilei se înnorează din când în când, dar este puțin probabil să plouă. Vântul devine mai intens, iar temperaturile vor fi într-o ușoară creștere. La amiază vor fi 16 grade la Suceava și Piatra Neamț și 19 grade la Vaslui.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, avem atmosferă schimbătoare, poate și câțiva stropi de ploaie, iar temperaturile cresc cu 3…4 grade față de marți.

Și în vestul României se mai adună norii, apar câteva ploi slabe, dar vedem trecător și soarele. În Banat, vântul ajunge la viteze de până la 45 km/h, iar temperaturile continuă să crească și se vor înregistra 21 de grade la Timișoara.

În Transilvania, dimineața este frig, mai ales în depresiuni, unde a apărut și un pic de ceață. Mai târziu, se mai adună norii, dar nu o să plouă iar temperaturile cresc în toată provincia.

Vremea în Oltenia

În Oltenia vor fi nori, însă și perioade cu soare. La amiază vor fi cel mult 19 grade. În ținuturile sudice se anunță soare și atmosferă plăcută în majoritatea zonelor. Temperaturile cresc ușor și, după prânz, se vor înregistra 22 de grade la Giurgiu.

Vremea în București

În București, avem încă o zi frumoasă, cu soare și vânt domol. Temperaturile mai cresc puțin și, după prânz, se vor înregistra în jur de 20 de grade.

Joi se mai încălzește puțin și, după prânz, se vor atinge 22 de grade. Dimineața mai sunt ceva înnorări sau ceață, dar mai târziu cerul se degajează și atmosfera va fi plăcută.

