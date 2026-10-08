Prima pagină » Actualitate » Vești proaste de la BNR: Dobânzile nu scad, iar prețurile vor crește în continuare. Raport oficial

Vești proaste de la BNR: Dobânzile nu scad, iar prețurile vor crește în continuare. Raport oficial

Vești proaste de la BNR: Dobânzile nu scad, iar prețurile vor crește în continuare. Raport oficial
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Banca Națională a României (BNR) a decis în ședința de astăzi, 8 octombrie, să păstreze dobânda de politică monetară la 6,50% pe an, după ce inflația a scăzut de la 10,42% în iunie la 6,17% în august. În termeni practici, acest lucru înseamnă că dobânzile din piață nu vor scădea.

Dobânda de politică monetară a Băncii Centrale are impact direct asupra ratelor tuturor românilor care au credite sau depozite în lei. Dacă dobânda BNR crește, atunci automat cresc și celelalte dobânzi și, în  consecință, cresc ratele românilor sau companiilor, împreună cu dobânzile plătite de bănzi la depozite.

Economia a stagnat în trimestrul al doilea, iar consumul populației a continuat să scadă, mai notează BNR. . Banca centrală avertizează însă că inflația ar putea crește din nou până la sfârșitul anului, pe fondul scumpirii energiei, carburanților și materiilor prime. Următoarea ședință a Consiliului de administrație al BNR va avea loc pe 12 noiembrie 2026.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

BNR a anunțat că dobânzile și rezervele băncilor rămân neschimbate

Consiliul de administrație al BNR a decis să păstreze dobânda la care băncile se pot împrumuta de la Banca Națională la 7,50% pe an. Dobânda pe care BNR o plătește băncilor pentru banii ținuți în depozite la banca centrală rămâne la 5,50% pe an.

BNR a decis și să păstreze nivelul actual al banilor pe care băncile trebuie să îi țină în rezervă, atât pentru economiile în lei, cât și pentru cele în valută. Decizia a venit după ce inflația a scăzut semnificativ în trimestrul al treilea. Rata anuală a inflației a coborât de la 10,42% în iunie la 8,16% în iulie și la 6,17% în august.

BNR spune că scăderea inflației a fost influențată în principal de dispariția efectelor provocate anul trecut de eliminarea plafonului pentru prețul energiei electrice, dar și de majorarea TVA și a accizelor. Și inflația de bază, CORE2 ajustat, a scăzut semnificativ, de la 8,3% în iunie la 6,2% în august. BNR explică această evoluție prin efectele majorării taxelor indirecte, dar și prin ieftinirea unor produse agroalimentare și reducerea consumului.

Activitatea economică dă semne de revenire, dar rămâne fragilă

Economia României nu a mai înregistrat o scădere în trimestrul al doilea din 2026, după reculul de 0,1% din primele trei luni ale anului. Comparativ cu trimestrul al doilea din 2025, însă, PIB-ul a fost cu 0,4% mai mic. Scăderea a fost mai redusă decât cea de 1,2% consemnată în primul trimestru.

Consumul populației a continuat să se reducă, iar exporturile nete au început din nou să afecteze negativ evoluția economiei. În același timp, atât deficitul comercial, cât și cel de cont curent au crescut în perioada aprilie-iunie, după mai multe trimestre în care aceste dezechilibre se diminuaseră. Indicatorii disponibili pentru trimestrul al treilea arată că economia ar putea începe să se redreseze. Rezultatele din agricultură ar putea contribui la această evoluție. În raport cu aceeași perioadă din 2025, BNR avertizează însă că PIB-ul ar putea avea o evoluție mai slabă.

Prețurile ar putea crește din nou până la sfârșitul anului

Scăderea puternică a inflației din lunile de vară nu înseamnă că presiunile asupra prețurilor au dispărut. BNR estimează că rata inflației ar putea crește din nou până la finalul anului 2026. Printre factorii care pot împinge prețurile în sus se află evoluția costurilor pentru combustibili și energie, dar și eventualele scumpiri ale materiilor prime, inclusiv ale alimentelor. Banca centrală ia în calcul și efectele secetei severe din acest an și posibilele schimbări ale cursului leului.

Instabilitatea din Orientul Mijlociu și problemele de pe piața energiei adaugă, la rândul lor, un grad ridicat de incertitudine. O astfel de evoluție poate influența puterea de cumpărare, încrederea consumatorilor și activitatea firmelor, dar și costurile la care România se împrumută.

Pe de altă parte, BNR se așteaptă ca cererea mai slabă din economie să contribuie la temperarea inflației. Presiunile de acest tip sunt legate de măsurile de consolidare a bugetului, începute în 2025 și continuate în 2026.

BNR avertizează asupra riscurilor economice și bugetare

BNR avertizează există încă semne de întrebare privind măsurile care vor fi luate după 2026 pentru reducerea deficitului bugetar. Fondurile europene sunt considerate importante pentru economie, iar BNR recomandă folosirea lor cât mai eficientă. Aceste investiții pot limita o parte dintre efectele negative generate de reducerea cheltuielilor publice, războiul din Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu.

Evoluția economiei României depinde și de deciziile luate de marile bănci centrale. BNR urmărește în acest context politica monetară a Băncii Centrale Europene și a Rezervei Federale din SUA, dar și măsurile adoptate de băncile centrale din regiune. Pentru menținerea stabilității economice, BNR consideră necesară o combinație echilibrată de politici economice și reforme structurale. Folosirea fondurilor europene este inclusă printre măsurile care pot contribui la creșterea potențialului economiei României.

Următoarea ședință a Consiliului de administrație al BNR cu privire la politica monetară va avea loc pe 12 noiembrie 2026.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

METEO Ninge în România începând cu 19 octombrie 2026. Meteorologii Accuweather anunță în ce orașe vin ninsorile
15:14
Ninge în România începând cu 19 octombrie 2026. Meteorologii Accuweather anunță în ce orașe vin ninsorile
JUSTIȚIE 47 de magistrați execută silit Tribunalul Argeș pentru peste 30 de milioane de lei. Poprirea ar putea ajunge până la conturile Fiscului
15:12
47 de magistrați execută silit Tribunalul Argeș pentru peste 30 de milioane de lei. Poprirea ar putea ajunge până la conturile Fiscului
ECONOMIE Curs valutar joi, 8 octombrie 2026. Euro scade pentru a doua zi consecutiv, după maximul istoric. Dolarul și aurul se scumpesc
14:51
Curs valutar joi, 8 octombrie 2026. Euro scade pentru a doua zi consecutiv, după maximul istoric. Dolarul și aurul se scumpesc
ULTIMA ORĂ Rareș Bogdan, primele declarații la ieșirea de la DNA. Europarlamentarul susține că s-a văzut cu funcționarul pe care omul de afaceri Bogos voia să-l demită, la el acasă: „era strict să ascult o situație de posibil abuz”
14:38
Rareș Bogdan, primele declarații la ieșirea de la DNA. Europarlamentarul susține că s-a văzut cu funcționarul pe care omul de afaceri Bogos voia să-l demită, la el acasă: „era strict să ascult o situație de posibil abuz”
JUSTIȚIE Fost ministru va primi despăgubiri pentru afectarea reputației în dosarul „Albumul”. Suma este de 20 de ori mai mică decât cea cerută în instanță
14:06
Fost ministru va primi despăgubiri pentru afectarea reputației în dosarul „Albumul”. Suma este de 20 de ori mai mică decât cea cerută în instanță
REACȚIE Daniel Zamfir pune condiții pentru votul PSD: „Nu dăm votul unui Guvern din care nu facem parte”
14:05
Daniel Zamfir pune condiții pentru votul PSD: „Nu dăm votul unui Guvern din care nu facem parte”
Mediafax
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Digi24
Ludovic Orban, despre Luca Niculescu: „Este premierul nimănui, scos de Nicușor Dan ca un iepure din bagheta magică”
Cancan.ro
ndă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare Amendă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Adevarul
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Mediafax
Premiul Nobel pentru Literatură 2026 ajunge în Canada. Cine este scriitoarea care a dat peste cap pronosticurile
Click
Doliu în lumea medicală din România. A murit Oana Ciobanu, una dintre vocile importante din timpul pandemiei
Digi24
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei
Cancan.ro
Medic estetician, ucis în plină zi în cabinetul său. Dr. Alexander nu a mai putut fi salvat
Ce se întâmplă doctore
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A venit la RAR să-și recupereze talonul, dar inspectorii au descoperit ceva mult mai grav
Descopera.ro
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Babilonul chiar a fost primul oraș al lumii? Imnul pierdut descifrat după milenii
Mediafax Italia
Cum POȚI ANULA O AMENDĂ pentru radar?! Regula celor 1000 de metri
Mediafax Spania
Marea modificare la semafoare a intrat în vigoare: ce trebuie să facă șoferii?!
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 08 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. Detalii despre scenariile puse pe masă de partide în negocierile cu Luca Niculescu
16:03
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 08 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. Detalii despre scenariile puse pe masă de partide în negocierile cu Luca Niculescu
JUSTIȚIE Motivele pentru care Înalta Curte l-a lăsat pe Fritz fără mandatul de primar. Ce argumente au adus judecătorii
15:57
Motivele pentru care Înalta Curte l-a lăsat pe Fritz fără mandatul de primar. Ce argumente au adus judecătorii
EMISIUNI Alexandra Teslovan, invitată la „Podcast cu Prioritate” #114 by ProMotor. De la primele curse la Campionatul European de Raliuri
15:54
Alexandra Teslovan, invitată la „Podcast cu Prioritate” #114 by ProMotor. De la primele curse la Campionatul European de Raliuri
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan anunță că PNL va vota, dar nu va face parte din Guvernul Niculescu, dacă va participa și PSD: PNL e deschis să acorde un vot de instalare a acestui guvern/ PNL va trece în opoziție
15:39
Ilie Bolojan anunță că PNL va vota, dar nu va face parte din Guvernul Niculescu, dacă va participa și PSD: PNL e deschis să acorde un vot de instalare a acestui guvern/ PNL va trece în opoziție
ADVERTORIAL Un quiz cu 7 întrebări poate transforma pasiunea pentru McLaren într-o experiență pe care puțini fani o pot trăi: un apel video exclusiv cu unul dintre piloții echipei. Banca Transilvania îi provoacă pe fanii McLaren Mastercard Formula 1 să-și testeze cunoștințele până pe 31 octombrie (P)
15:38
Un quiz cu 7 întrebări poate transforma pasiunea pentru McLaren într-o experiență pe care puțini fani o pot trăi: un apel video exclusiv cu unul dintre piloții echipei. Banca Transilvania îi provoacă pe fanii McLaren Mastercard Formula 1 să-și testeze cunoștințele până pe 31 octombrie (P)
CONTROVERSĂ Coreea de Sud a decis să își retragă ambasadorul din Ucraina în urma conflictului legat de prizonierii de război nord-coreeni. Cum a izbucnit scandalul dintre Kiev și Seul
15:26
Coreea de Sud a decis să își retragă ambasadorul din Ucraina în urma conflictului legat de prizonierii de război nord-coreeni. Cum a izbucnit scandalul dintre Kiev și Seul

Cele mai noi

Trimite acest link pe