Luiza Dobrescu
24 oct. 2025, 12:49, Actualitate
ANAF se face din nou de râs. A publicat, în octombrie, o listă cu datornici din august. Primar, scos dator, spune că fiscul are să-i dea lui bani
ANAF are să dea bani unei primării din Argeş, însă a uitat cu desărvârşire de acest aspect. În schimb, n-a omis respectiva instituţie de  pe lista datornicilor, deşi aceasta figurează fără restanţe, în realitate. 

Primăria Valea Iaşului din Argeş s-a trezit peste noapte datoare la ANAF, deşi avea toate obligaţiile fiscale achitate la zi. Situaţia l-a enervat cum nu se poate mai rău pe primarul Cristian Enescu, mai ales că, spune acesta pentru Gândul, fiscul avea datorie la primărie şi nu invers.

Practic, ANAF a publicat în octombrie o listă cu datornici, valabilă la nivelul lunii august 2025. Potrivit respectivei centralizări, 500 de instituţii din ţară, printre care primării de oraşe şi comune, dar şi şcoli şi grădiniţe, sunt datoare la stat.

Printre acestea se află şi Primăria Valea Iaşului din Argeş, care figurează la fisc cu o datorie de 5 miliarde de lei vechi. Însă, ANAF a uitat de datoria pe care o are către primărie  şi care ajunge la aproape 1.000.000 de lei, după cum declară primarul Enescu.

„ANAF avea să plătească către UAT Valea Iaşului între 800 şi un milion de roni. Banii ăştia îi dă după 9 luni, 10 luni, mă duc şi mă rog de ei. Cam aşa face în fiecare an; la sfârşitul lunii septembrie-octombrie virează banii”, a declarat, pentru Gândul primarul din Valea Iaşului.

Primarul Enescu spune că nu ar fi putut să semneze un contract de 2 milioane de lei, cu Ministerul Energiei, pentru un proiect legat de eficientizarea energetică prin care va fi achiziţionată o centrală fotovoltaică de 300 KW pentru localitate, dacă nu era la zi cu datoriile către stat.

Iar acest lucru ar fi putut să fie observat din certificatul fiscal al instituţiei care este scos chiar de la ANAF, mai spune primarul Cristian Enescu.

