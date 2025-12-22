Noile camere radar fac ravagii printre șoferi. Câte amenzi s-au dat în doar o zi

Noile camere radar fac ravagii printre șoferi. Iată câte amenzi s-au dat în doar o zi.

Peste 1000 de amenzi au fost date, după ce au fost instalate noile radare, în cursul zilei de 15 decembrie. Aparatele puse pe două bulevarde consacrate au înregistrat încălcări masive ale limitei de viteză. Autoritățile vizează îmbunătățirea siguranței rutiere prin noile măsuri, iar printre șoferi au făcut ravagii.

Astfel, noile camere de viteză din Roma, Italia, înregistrează peste 1000 de amenzi pe zi, potrivit unui raport recent publicat de Romatoday.it. Sistemele de monitorizare a vitezei, active din 15 decembrie 2024, fac parte dintr-un plan mai amplu de instalare a 60 de dispozitive electronice în tot orașul.

În primele trei zile de funcționare, camerele au emis circa 1500 de amenzi zilnic. Camerele sunt amplasate pe Tangenziale Est și pe Viale Isacco Newton, unde limita de viteză este de 70 km/h.

Pe Tangenziale Est, două camere au fost instalate pe Via del Foro Italico: una spre direcția San Giovanni și alta către Stadio Olimpico. Pe Viale Isacco Newton, alte două camere monitorizează traficul în ambele sensuri, în apropiere de Vicolo di Papa Leone.

Planul de îmbunătățire a siguranței rutiere în Roma include instalarea a 60 de camere de viteză în tot orașul. Iar primele rezultate sunt încurajatoare: sistemul de monitorizare instalat în tunelul Giovanni XIII a dus la o reducere cu 70% a numărului de accidente de la activare.

Rapoartele autorităților italiene indică faptul că au fost date între 1.000 și 1.500 de amenzi pe zi după montarea noilor camere radar din Roma. Autoritățile speră că sistemele vor contribui semnificativ la îmbunătățirea comportamentului șoferilor și la crearea unui mediu rutier mai sigur pentru toți participanții la trafic.

Noi radare vor fi montate și în țara noastră. Mai precis, 400 de radare fixe vor fi montate pe drumurile și autostrăzile din țara, prin proiectul e-SIGUR. Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni, iar finanțarea este asigurată din Fonduri Europene Nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027.

Autorul recomandă:

Atenție, șoferi! Se inaugurează încă 50 de kilometri din autostrada Moldovei. Se va putea circula de la București până la Focșani-Adjud pe autostradă