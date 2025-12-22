Prima pagină » Z » Noile camere radar fac ravagii printre șoferi. Câte amenzi s-au dat în doar o zi

Noile camere radar fac ravagii printre șoferi. Câte amenzi s-au dat în doar o zi

22 dec. 2025, 18:05, Z
Noile camere radar fac ravagii printre șoferi. Câte amenzi s-au dat în doar o zi
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Noile camere radar fac ravagii printre șoferi. Iată câte amenzi s-au dat în doar o zi.

Peste 1000 de amenzi au fost date, după ce au fost instalate noile radare, în cursul zilei de 15 decembrie. Aparatele puse pe două bulevarde consacrate au înregistrat încălcări masive ale limitei de viteză. Autoritățile vizează îmbunătățirea siguranței rutiere prin noile măsuri, iar printre șoferi au făcut ravagii.

Astfel, noile camere de viteză din Roma, Italia, înregistrează peste 1000 de amenzi pe zi, potrivit unui raport recent publicat de Romatoday.it. Sistemele de monitorizare a vitezei, active din 15 decembrie 2024, fac parte dintr-un plan mai amplu de instalare a 60 de dispozitive electronice în tot orașul.

În primele trei zile de funcționare, camerele au emis circa 1500 de amenzi zilnic. Camerele sunt amplasate pe Tangenziale Est și pe Viale Isacco Newton, unde limita de viteză este de 70 km/h.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Pe Tangenziale Est, două camere au fost instalate pe Via del Foro Italico: una spre direcția San Giovanni și alta către Stadio Olimpico. Pe Viale Isacco Newton, alte două camere monitorizează traficul în ambele sensuri, în apropiere de Vicolo di Papa Leone.

Planul de îmbunătățire a siguranței rutiere în Roma include instalarea a 60 de camere de viteză în tot orașul. Iar primele rezultate sunt încurajatoare: sistemul de monitorizare instalat în tunelul Giovanni XIII a dus la o reducere cu 70% a numărului de accidente de la activare.

Rapoartele autorităților italiene indică faptul au fost date între 1.000 și 1.500 de amenzi pe zi după montarea noilor camere radar din Roma. Autoritățile speră sistemele vor contribui semnificativ la îmbunătățirea comportamentului șoferilor și la crearea unui mediu rutier mai sigur pentru toți participanții la trafic.

Noi radare vor fi montate și în țara noastră. Mai precis, 400 de radare fixe vor fi montate pe drumurile și autostrăzile din țara, prin proiectul e-SIGUR. Durata de implementare a proiectului este de 22 de luni, iar finanțarea este asigurată din Fonduri Europene Nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027.

Autorul recomandă:

Atenție, șoferi! Se inaugurează încă 50 de kilometri din autostrada Moldovei. Se va putea circula de la București până la Focșani-Adjud pe autostradă

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS China a mutat mai mult de 100 de rachete balistice intercontinentale lângă Mongolia, conform unui raport al Pentagonului
19:10
China a mutat mai mult de 100 de rachete balistice intercontinentale lângă Mongolia, conform unui raport al Pentagonului
EXCLUSIV Avocatul Toni Neacșu demolează inițiativa președintelui Nicușor Dan. „În Constituție nu există referendumul unei bresle profesionale”
19:09
Avocatul Toni Neacșu demolează inițiativa președintelui Nicușor Dan. „În Constituție nu există referendumul unei bresle profesionale”
POLITICĂ AUR a atacat la Curtea Constituțională numirile din conducerea TVR și Radio România
18:56
AUR a atacat la Curtea Constituțională numirile din conducerea TVR și Radio România
DEZVĂLUIRI Vance afirmă că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina: Există șanse să reușim, dar există șanse la fel de mari să nu reușim
18:39
Vance afirmă că există o „schimbare” în dinamica negocierilor de pace în Ucraina: Există șanse să reușim, dar există șanse la fel de mari să nu reușim
CONTROVERSĂ Revolte de stradă în Congo, țara în care Horațiu Potra ducea mercenari români. Protestatarii cer „capul” președintelui
18:21
Revolte de stradă în Congo, țara în care Horațiu Potra ducea mercenari români. Protestatarii cer „capul” președintelui
REACȚIE Care este răspunsul ministrului Justiției privind referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan
18:03
Care este răspunsul ministrului Justiției privind referendumul magistraților anunțat de Nicușor Dan
Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Adevarul
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Click
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Doliu în televiziunea din România! Un cunoscut prezentator TV a murit, după o carieră de 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Neuroștiința percepției timpului: de ce creierul simte că orele trec diferit

Cele mai noi