Rușii pregătesc întâlnirea care, deocamdată, nu mai e. Kremlinul s-a pronunțat cu privire la termenii unui posibil summit Trump-Putin

În prezent nu există un termen orientativ pentru o posibilă întâlnire între președinții Rusie și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, însă disponibilitatea pentru organizarea summitului se menține. Precizarea a fost făcută de consilierul liderului rus pentru afaceri internaționale, Iuri Ușakov, într-un comentariu video publicat pe canalul de Telegram al jurnalistului Pavel Zarubin.

„Deocamdată nu există directive specifice, încă există disponibilitatea fundamentală de a organiza o astfel de întâlnire, dacă va fi pregătită din timp”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Ușakov a fost întrebat și dacă summitul dintre cei doi lideri va avea loc înainte de Anul Nou. Consilierul președintelui a răspuns că „deocamdată nu poate ști acest lucru”, dar a subliniat că întâlnirea dintre Putin și Trump de la Anchorage a fost convenită „foarte rapid” între părți.

