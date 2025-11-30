30 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Woody Allen împlinește 90 de ani, Billy Idol 70. Își pierde viața Paul Walker

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 30 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Woody Allen, născut pe 30 noiembrie 1935 în New York, este un regizor, scenarist, actor și scriitor american, considerat unul dintre cei mai influenți cineaști ai secolului XX. Cunoscut pentru umorul său intelectual, dialogurile rapide și teme precum iubirea, anxietatea, identitatea și absurdul existenței, Allen a creat un stil cinematografic inconfundabil. Și-a început cariera ca scenarist și comedian, dar consacrarea internațională a venit odată cu filme precum Annie Hall, Manhattan, Hannah and Her Sisters sau Midnight in Paris, producții recompensate cu premii Oscar și apreciate pentru sensibilitatea lor artistică. De-a lungul unei cariere de peste șase decenii, a realizat peste 50 de filme, devenind o figură centrală a cinematografiei independente americane. În ciuda controverselor care i-au marcat viața personală, opera sa rămâne un reper cultural major, caracterizată prin inteligență, ironie și o explorare profundă a naturii umane.

Billy Idol, născut pe 30 noiembrie 1955 în Middlesbrough, Anglia, este un cântăreț, compozitor și muzician britanic, unul dintre cei mai emblematici artiști ai muzicii rock și punk din anii ‘80. A devenit celebru ca membru al trupei punk Generation X, înainte de a-și începe cariera solo, care l-a consacrat internațional. Este cunoscut pentru hituri precum Rebel Yell, White Wedding sau Dancing with Myself, dar și pentru stilul său inconfundabil: păr blond platinat, vestimentație punk-rock și atitudine rebelă. Muzica sa combină elemente de punk, rock și new wave, iar videoclipurile sale au contribuit la popularizarea sa pe MTV. Este cunoscut pentru pasiunile sale pentru mașini și motociclete și pentru stilul de viață activ.

Paul Walker, născut pe 12 septembrie 1973 în Glendale, California, a fost un actor american cunoscut în special pentru rolul său ca Brian O’Conner în seria de filme Fast & Furious. Walker și-a început cariera în televiziune și filme de familie în anii ‘80, dar a devenit faimos internațional datorită francizei auto, care i-a adus statutul de star de cinema. Era recunoscut şi pentru implicarea în acțiuni filantropice, în special prin organizația sa Reach Out Worldwide, dedicată ajutorării victimelor dezastrelor naturale. Paul Walker a murit tragic la 30 noiembrie 2013, într-un accident rutier în Santa Clarita, California. Actorul se afla ca pasager într-un Porsche Carrera GT condus de prietenul său Roger Rodas, când mașina a pierdut controlul și s-a izbit de un stâlp și un copac, luând foc imediat. Moartea lui la doar 40 de ani a șocat întreaga lume, iar fanii și colegii săi din industria filmului i-au adus numeroase omagii.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1811: Alexandru Hâjdeu 🇷🇴✒️ scriitor român din Basarabia, tatăl lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, membru fondator al Academiei Române

🎂1835: Mark Twain 🇺🇸✒️ satirist și umorist american, autorul popularelor romane Aventurile lui Tom Sawyer, Prinț și cerșetor, Aventurile lui Huckleberry Finn și Un yankeu la curtea regelui Arthur

🎂1874: Winston Churchill 🇬🇧🗣

🎂1926: Richard Crenna 🇺🇸🎬 Rambo (1982, 1985, 1988)

🎂1935: Woody Allen 🇺🇸🎥

🎂1937: Ridley Scott 🇬🇧🎥 Alien (1979), Blade Runner (1982), Black Rain (1989), Thelma & Louise (1991), G.I. Jane (1997), Gladiator (2000), Hannibal (2001), Black Hawk Down (2001), Kingdom of Heaven (2005), A Good Year (2006), American Gangster (2007), Body of Lies (2008), Robin Hood (2010), Prometheus (2012), Exodus: Gods and Kings (2014), The Martian (2015), Alien: Covenant (2017), House of Gucci (2021), Napoleon (2023), Gladiator II (2024)

🎂1943: Terrence Malick 🇺🇸🎥 The Thin Red Line (1998), The New World (2005), The Tree of Life (2011), Knight of Cups (2015)

🎂1945: Roger Glover 🇬🇧🎸basist Deep Purple

🎂1955: Billy Idol 🇬🇧🎤

🎂1965: Ben Stiller 🇺🇸🎬

🎂1967: Cristian Tabără 🇷🇴📺

🎂1968: Anca Boagiu 🇷🇴🗣

🎂1983: Adrian Cristea 🇷🇴⚽️

🎂1985: Kaley Cuoco 🇺🇸🎬 Penny din sitcomul Teoria Big Bang

Decese 🕯

🕯️1900: Oscar Wilde 🇬🇧🇫🇷✒️ a publicat versuri, povestiri (Prințul fericit și alte povestiri, 1888), eseuri (The Soul of Man under Socialism, 1891). Romanul „Portretul lui Dorian Gray” (The Picture of Dorian Gray, 1891), cea mai importantă operă a sa, este o ilustrare pregnantă a principiilor sale estetice. A murit la 46, de meningită

🕯️1938: Corneliu Zelea Codreanu 🇷🇴🗣 liderul și fondatorul Gărzii de Fier asasinat în timpul detenției, la ordinul regelui Carol al II-lea, alături de alți 13 legionari

🕯️2013: Paul Walker 🇺🇸🎬 unul din principalii protagoniști din The Fast and the Furious. Ironia sorții face că a murit într-un accident rutier pe 30 noiembrie 2013, împreună cu prietenul său Roger Rodas. Mașina condusă de acesta, un Porsche Carrera GT, izbindu-se de un stâlp, apoi de un copac, a luat foc, iar cei doi nu au avut șanse să supraviețuiască impactului

🕯️2018: George H. W. Bush 🇺🇸🗣 al 41-lea președinte al SUA

Evenimente📋

📋✝️Sfântul Andrei

📋🆘Zi mondială de luptă împotriva pedepsei cu moartea; la 30.11.1786 ducatul Toscanei (azi în Italia) a abolit, în premieră, pedeapsa cu moartea

📋🇧🇧 Barbados: Ziua Independenței (față de Marea Britanie, 1966)

📋🆘🚨 Ziua Mondială de Comemorare a Victimelor Accidentelor Rutiere (ultima duminică din luna noiembrie)

Calendar 🗒

🗒1224: Regele Andrei al II-lea al Ungariei întărește privilegiul dat de înaintașul său Geza al II-lea populației săsești din Transilvania

🗒1718: Regele Carol al XII-lea al Suediei moare în timpul asediului fortăreței Fredriksten din Norvegia

🗒1786: Marele Ducat al Toscanei, sub Pietro Leopoldo I, devine primul stat modern care abolește pedeapsa capitală

🗒1858: Americanul John Landis Mason a patentat borcanul cu filet, cunoscut sub numele de „Borcanul Mason”. Era perfect ermetic şi făcea posibilă păstrarea tuturor tipurilor de alimente

🗒1872: A avut loc primul meci internațional de fotbal la Hamilton Crescent, Glasgow, între Scoția și Anglia, 0-0, cu 4.000 de spectatori

🗒1929: Manifestul către țară al Partidului Național-Țărănesc, în care se regăsesc problemele fundamentale ale vieții economice și social politice și căile de soluționare a acestora

🗒1936: La Londra, Palatul de Cristal este distrus într-un incendiu

🗒1939: Începutul războiului ruso-finlandez

🗒1940: Au loc, la București, funeraliile fondatorului și liderului Gărzii de Fier, Corneliu Zelea Codreanu, și a celor 13 legionari, uciși în 1938

🗒1947: Manifestații ale populației evreiești din București și din alte orașe din România, care salută hotărârea ONU din 29 noiembrie, privind crearea unui stat evreiesc în Palestina

🗒1966: Barbados și-a dobândit independența față de Marea Britanie

🗒1979: Pink Floyd lansează albumul The Wall

🗒1990: Demolarea Zidului Berlinului este finalizată oficial. Șase porțiuni mici rămân ca un memorial

🗒1990: Este lansat filmul Misery, cu Kathy Bates (rol ce i-a adus premiul Oscar), Lauren Bacall și James Caan, după o nuvelă de Stephen King

🗒1995: Bill Clinton a fost primul președinte american care a vizitat Irlanda de Nord

🗒2008: Desfășurarea primelor alegeri parlamentare uninominale din România

