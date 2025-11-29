29 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se fondează FC Barcelona. Ramona Bădescu împlinește 57 de ani. Este ucis Ioan Luchian Mihalea

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 29 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

La 29 noiembrie 1899, un grup de tineri fotbaliști elvețieni, britanici și catalani, conduși de entuziastul elvețian Joan Gamper, a fondat Football Club Barcelona. Inițiativa lor avea să pună bazele uneia dintre cele mai influente și iubite echipe de fotbal din lume. De la începuturile sale modeste, clubul a devenit rapid un reper sportiv în Catalonia și, treptat, un simbol profund al identității și culturii catalane. De-a lungul secolului XX, într-un context politic adesea tensionat, FC Barcelona a depășit simpla dimensiune sportivă, transformându-se într-un vector al naționalismului catalan și într-o expresie a dorinței de autonomie și recunoaștere culturală. Acest rol unic este rezumat perfect de mottoul care definește clubul: “Barça este mai mult decât un club” (catalană: “Més que un club”). FC Barcelona a devenit unul dintre cele mai titrate cluburi din lume, remarcându-se în special prin: numeroase titluri de campioană a Spaniei, mai multe Cupe ale Regelui (Copa del Rey), succese în Liga Campionilor UEFA, trofee internaționale precum Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.

Ramona Bădescu, născută pe 29 noiembrie 1968 în Craiova, este o actriță, cântăreață și prezentatoare de origine română, stabilită de mulți ani în Italia, unde s-a bucurat de o carieră artistică bogată și vizibilitate constantă în televiziune. După ce a absolvit Școala Populară de Artă din Craiova, Ramona Bădescu s-a remarcat prin talentul ei scenic și a decis să își continue parcursul artistic în Italia la începutul anilor ‘90. A devenit rapid cunoscută în divertismentul italian, apărând în emisiuni TV, filme și producții teatrale. În paralel, și-a construit o carieră muzicală, lansând albume și single-uri în limba italiană și română. De-a lungul timpului, a rămas activă și în spațiul public românesc, implicându-se în proiecte culturale și inițiative sociale. Prin prezența ei elegantă și versatilitatea artistică, a reușit să devină una dintre cele mai apreciate personalități românești din diaspora italiană.

La 29 noiembrie 1993, România era zguduită de vestea asasinării compozitorului, dirijorului și realizatorului TV Ioan Luchian Mihalea, una dintre cele mai apreciate figuri ale muzicii corale și ale divertismentului românesc din anii ‘80-‘90. Fondator al formațiilor Song și MiniSong, Mihalea a devenit un simbol al educației muzicale moderne și al spectacolelor de calitate dedicate tinerilor. A fost ucis în apartamentul său din București, în cartierul Drumul Taberei, de Nelu Florian Gavrilă și Ionel Păun, într-un atac motivat de jaf. Tragedia a pus capăt unei cariere remarcabile și a lăsat un gol greu de umplut în cultura muzicală românească, Ioan Luchian Mihalea rămânând în memoria colectivă drept un talent unic și un spirit dedicat muzicii și copiilor.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1803: Christian Doppler 🇦🇹🔬 devenit celebru pentru ipoteza care acum este cunoscută sub denumirea de Efectul Doppler

🎂1849: John Fleming 🇬🇧🔌 specialist în electricitate, cunoscut pentru inventarea în 1904 a primului tub electronic, dioda, denumită pe atunci kenotron

🎂1899: Emma Morano 🇮🇹👵🏻 supercentenară italiană, care, înaintea morții ei la vârsta 117 ani și 137 zile, a fost cea mai în vârstă persoană în viață din lume și ultima persoană în viață care s-a născut înainte de anul 1900

🎂1932: Jacques Chirac 🇫🇷🗣

🎂1947: Liviu Tudan 🇷🇴🎸 basist și compozitor, membru al formației Roșu și Negru

🎂1949: Garry Shandling 🇺🇸🎬

🎂1961: Tom Sizemore 🇺🇸🎬 Născut pe 4 iulie (1989), Harley Davidson and the Marlboro Man (1991), Passenger 57 (1992), True Romance (1993), Natural Born Killers (1994), Strange Days (1995), Heat (1995), Saving Private Ryan (1998), Red Planet (2000), Black Hawk Down (2001), Pearl Harbor (2001)

🎂1964: Don Cheadle 🇺🇸🎬 Ocean’s Eleven (2001), Ocean’s Twelve (2004), Ocean’s Thirteen (2007), Talk to Me (2007), Iron Man 2 (2010), Iron Man 3 (2013), Avengers: Age of Ultron (2015)

🎂1968: Ramona Bădescu 🇷🇴🇮🇹🎬

🎂1969: Tomas Brolin 🇸🇪⚽️

🎂1971: Daniela Nane 🇷🇴🎬 câștigătoarea ediției din 1991 a Miss România, prima participantă din partea României la Miss Universe

🎂1973: Ryan Giggs 🇬🇧⚽️ A jucat peste 1000 de meciuri pentru Manchester United

🎂1976: Chadwick Boseman 🇺🇸🎬 cunoscut pentru interpretarea lui Black Panther în Universul Marvel Cinematic (2016). A murit la de 43 de ani, la patru ani după ce a fost diagnosticat cu cancer de colon

🎂1976: Anna Faris 🇺🇸🎬 cunoscută pentru rolul lui Cindy Campbell în seria Scary Movie (2000 – 2006)

Decese 🕯

🕯️1780: Maria Tereza 🇦🇹♛ împărăteasă habsburgică, regină a Ungariei și Boemiei

🕯️1852: Nicolae Bălcescu 🇷🇴✒️ istoric, scriitor și revoluționar. A participat la Revoluția din 1848. Prin capodopera sa „Românii supt Mihai Voievod Viteazul”, Bălcescu l-a impus în canonul național pe voievod

🕯️1897: George Emanuel Lahovari 🇷🇴🗞 ziarist si politician care a activat în diplomație pînă în 1885. A fost directorul ziarului „Independence Roumaine”, cenzor al Băncii Naționale si deputat. A decedat în urma unui duel, la 43 de ani

🕯️1924: Giacomo Puccini 🇮🇹🎼 reprezentant al curentului artistic realist numit în Italia verismo

🕯️1981: Natalie Wood 🇺🇸🎬 în timp ce naviga în zona insulei Catalina, împreună cu soțul său, având la bord pe Christopher Walken, cu care juca în filmul „Brainstorm”, și pe căpitanul iahtului, Dennis Davern, în condiții încă neelucidate, actrița a căzut în ocean și s-a înecat

🕯️1986: Cary Grant 🇬🇧🇺🇸🎬 una dintre marile stele americane de film ale Hollywood-ului de altădată

🕯️1989: Ion Popescu-Gopo 🇷🇴✏️ creatorul a nenumărate filme de desen animat în care personajul principal era „omulețul lui Gopo”, o creație proprie care l-a făcut celebru și i-a câștigat câteva premii naționale și internaționale, actor, editor de film, scenarist și regizor de film

🕯️1993: Ioan Luchian Mihalea 🇷🇴🎼 fondatorul și conducătorul grupului vocal Song, dar și al corului de copii Minisong, din care au făcut parte și Alina Sorescu, Dana Rogoz, Gianina Corondan și membrii grupului pop TOP M. A fost asasinat în apartamentul său din București, cartierul Drumul Taberei, de către Nelu Florian Gavrilă și Ionel Păun, scopul crimei fiind jaful. Criminalii au fost condamnați la închisoare pe viață și închiși în Penitenciarul Giurgiu, fiind eliberați condiționat în 2015 (Nelu Florian Gavrilă), respectiv în 2016 (Ionel Păun)

🕯️1997: Liviu Constantinescu 🇷🇴🌍 considerat, împreună cu Sabba S. Ștefănescu, drept fondator al școlii române de geofizică

🕯️2001: George Harrison 🇬🇧🎸🎤 cel mai tânăr membru al The Beatles A murit la 58 de ani, după o lungă și dureroasă luptă cu cancerul pulmonar

🕯️2020: Viorel Turcu 🇷🇴⚽️ A câștigat de trei ori titlul de campion al României cu trei echipe diferite: FC Argeș, Dinamo și Steaua

🕯️2023: Henry Kissinger 🇺🇸🗣 secretar de stat al Statelor Unite, a jucat un rol cheie în diplomația mondială între 1969 și 1977. În 1973 i-a fost acordat, alături de generalul vietnamez Lê Ðức Thọ, Premiul Nobel pentru Pace pentru contribuția sa decisivă la încetarea războiului din Vietnam

Evenimente📋

📋🇷🇴🪖 Ziua infanteriei marine române La data de 29 noiembrie 1971, a fost reînființat Batalionul

📋🇦🇱 Albania: Independența (1944)

Calendar 🗒

🗒1394: Orașul Seul a devenit capitala Coreei

🗒1474: Ștefan cel Mare scrie Papei Sixt al IV-lea făcând un apel la unitatea creștinilor împotriva turcilor

🗒1877: Thomas Edison face o demonstrație cu fonograful pentru prima dată

🗒1890: Inaugurarea Dietei imperiale (Parlamentul japonez)

🗒1899: Se fondează FC Barcelona de un grup de fotbaliști elvețieni, britanici și catalani conduși de Joan Gamper; clubul a devenit un simbol al culturii catalane și al naționalismului catalan, mottoul său fiind „Barça este mai mult decât un club” (catalană: FC Barcelona – Més que un club)

🗒1916: A apărut primul număr al ziarului oficial al autorităților de ocupație „Bukarester Tageblatt”, în două versiuni, germană și română

🗒1918: Demisia guvernului C. Coandă, formarea cabinetului liberal condus de I.I.C. Brătianu

🗒1929: Comandantul american Richard Byrd conduce prima sa expediție în zbor deasupra Polului Sud

🗒1944: Albania este eliberată de sub ocupația germană

🗒1946: Ședința extraordinară a Comitetului Executiv al PNȚ – Maniu, la care se analizează desfășurarea alegerilor și rezultatele lor

🗒1947: Adunarea Generală a ONU a hotărât împărțirea Palestinei în două state, israelit și arab. Ierusalimul a fost proclamat oraș liber, sub administrația ONU

🗒1989: Revoluția de Catifea: În Cehoslovacia are loc abolirea articolului din Constituție prin care partidului comunist deținea monopol

🗒1993: S-a lansat prima televiziune privată care emite și astăzi, Antena 1

🗒1996: Noul președinte al României, Emil Constantinescu, depune jurământul constituțional în fața Camerelor reunite ale Parlamentului

🗒2004: S-a lansat Radio Guerrilla

