1 IULIE, calendarul zilei: Pamela Anderson împlinește 58 de ani, Carl Lewis 64/ Leul nou împlinește 20 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 1 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Pamela Anderson este o actriță, model și activistă canadiană-americană, cunoscută mai ales pentru rolul său din serialul de succes Baywatch, unde a interpretat-o pe C.J. Parker. Născută pe 1 iulie 1967 în Ladysmith, Canada, Pamela a devenit rapid un simbol al anilor ‘90, atât datorită aparițiilor sale în revista “Playboy”, cât și prezenței sale în diverse producţii cinematografice. Pe lângă cariera sa în divertisment, Pamela Anderson este o voce puternică în lupta pentru drepturile animalelor, fiind o susținătoare activă a organizației PETA. S-a implicat în numeroase campanii pentru protecția mediului și a promovat un stil de viață vegan. Pamela a fost căsătorită de mai multe ori și are doi copii. Recent, ea a atras atenția printr-o reinventare personală, alegând să apară în public fără machiaj și să vorbească deschis despre vulnerabilitate și redescoperire.

Carl Lewis este unul dintre cei mai mari atleți din toate timpurile, cunoscut pentru performanțele sale remarcabile în probele de sprint și săritură în lungime. Născut pe 1 iulie 1961, în Birmingham, Alabama (SUA), Lewis a dominat atletismul în anii ‘80 și ‘90, devenind un simbol al excelenței sportive. A câștigat 9 medalii de aur olimpice și 1 medalie de argint, participând la patru ediții ale Jocurilor Olimpice (1984, 1988, 1992, 1996). Cunoscut pentru eleganța alergării și constanța performanțelor, Carl Lewis a fost votat “Atletul Secolului” de către Federația Internațională de Atletism (IAAF) în 1999. A avut un palmares impresionant și la Campionatele Mondiale de Atletism, câştigând opt medalii de aur. Pe lângă cariera sportivă, a fost și actor, cântăreț și activist. În prezent, Lewis este implicat în activități educaționale și de antrenorat, fiind profesor și antrenor de atletism la University of Houston.

La 1 iulie 2005, România a introdus leul nou (RON), marcând un moment important în stabilizarea și modernizarea economiei. Operațiunea a fost cunoscută sub numele de “denominare monetară” și a presupus tăierea a patru zerouri din valoarea monedei naționale. Această măsură a fost luată pentru a simplifica tranzacțiile financiare, a crește încrederea în moneda națională și a pregăti economia pentru aderarea la Uniunea Europeană (care urma să aibă loc în 2007). Până la 31 decembrie 2006, leii vechi și leii noi au circulat în paralel, pentru a permite adaptarea populației și a mediului de afaceri. După această perioadă, leul nou a devenit singura monedă oficială în circulație. Denominarea din 2005 rămâne una dintre cele mai importante reforme monetare din România post-comunistă.

Nașteri 🎂

🎂1646: Gottfried Leibniz 🇩🇪✒️🧮 unul din cei mai importanți filozofi de la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul celui de al XVIII-lea, unul din întemeietorii iluminismului german. Alături de Newton, este considerat co-inventatorul calcului diferențial și integral, respectiv co-fondatorul analizei matematice moderne

🎂1872: Louis Blériot 🇫🇷🛩 a efectuat primul zbor complet deasupra unei întinderi mari de apă într-un aparat mai greu decât aerul, când a traversat Canalul Mânecii

🎂1906: Estée Lauder 🇺🇸⚗️ fondatoarea firmei de cosmetice ce îi poartă numele A fost prima femeie magnat din domeniul cosmeticii. În 1998, publicația Time a considerat-o singura femeie dintre cele mai mari personalități din lumea afacerilor din secolul al XX-lea

🎂1934: Sydney Pollack 🇺🇸🎥 Oscar pentru regie, Departe de Africa (Out of Africa), 1985

🎂1935: David Prowse 🇬🇧🎬 cel mai bine cunoscut pentru rolul Darth Vader, personajul din franciza Războiul Stelelor, care a avut însă vocea lui James Earl Jones

🎂1946: Aimée Iacobescu 🇷🇴🎬 a fost protejata scriitorului Eugen Barbu, a filmat cu regizorul Dinu Cocea și a devenit apoi preferata lui Sergiu Nicolaescu. A rămas în amintirea publicului cu rolul Domniței Ralu

🎂1949: Valeriu Tabără 🇷🇴🗣

🎂1961: Diana, Prințesă de Wales 🇬🇧♛

🎂1961: Carl Lewis 🇺🇸🏃🏾‍♂️‍➡️ unul dintre cei mai buni atleți din istoria sportului. De-a lungul cariei a cucerit nouă medalii de aur la Jocurile Olimpice. A câștigat și opt titluri la Campionatele Mondiale. În 1999 a fost numit de IAAF „Atletul secolului”

🎂1967: Pamela Anderson 🇨🇦🇺🇸🎬

🎂1976: Patrick Kluivert 🇳🇱⚽️ S-a făcut remarcat la Campionatul European din 2000 când a marcat 3 goluri împotriva naționalei Iugoslaviei, într-un meci contând pentru sferturile de finală ale competiției, scor 6-1

🎂1976: Ruud van Nistelrooy 🇳🇱⚽️ atacant la Manchester United, Den Bosch și Real Madrid

🎂1977: Liv Tyler 🇺🇸🎬

🎂1985: Léa Seydoux 🇫🇷🎬 Inglourious Basterds (2009), Robin Hood (2010), Midnight in Paris (2011), Mission: Impossible-Ghost Protocol (2011), Belle Épine (2010), Farewell, My Queen (2012), Blue Is the Warmest Colour(2013), Spectre (2015), Dune (2021)

🎂1989: Daniel Ricciardo 🇦🇺🏎

Decese 🕯

🕯️1594: Petru Șchiopul 🇷🇴♛ a fost un domn al Moldovei. A domnit de patru ori, un record în istoria Principatelor Române

🕯️1860: Charles Goodyear 🇺🇸🛞 cunoscut pentru faptul că în 1839 a descoperit un procedeu de vulcanizare a cauciucului

🕯️1876: Mihail Bakunin 🇷🇺🗣 revoluționar considerat de mulți „tatăl anarhismului modern”

🕯️1891: Mihail Kogălniceanu 🇷🇴🗣 cel de-al treilea prim-ministru al României (1863), după Unirea din 1859 a Principatelor Dunărene în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, și mai târziu a servit ca ministru al Afacerilor Externe sub domnia lui Carol I. A fost de mai multe ori ministru de interne în timpul domniilor lui Cuza și Carol

🕯️1934: Ernst Röhm 🇩🇪 fondatorul batalioanelor de asalt Cămășile Brune ale Partidului Nazist (NSDAP), apoi comandantul Sturmabteilung (SA); în vara lui 1934 a organizat o tentativă de lovitură de stat, pentru care a fost executat

🕯️1996: Margaux Hemingway 🇺🇸🎬nepoata lui Ernest Hemingway S-a sinucis la 42 de ani

🕯️1974: Juan Perón 🇦🇷🗣 Primul său mandat ca președinte al Argentinei s-a încheiat dezastruos, fiind exilat în urma unei lovituri de stat. Se reîntoarce în 1973, fiind reales ca președinte, însă mandatul său a durat mai puțin de 9 luni, murind în 1974

🕯️1997: Robert Mitchum 🇺🇸🎬 cunoscut mai ales datorită rolurilor sale anticonvenționale de eroi (anti-eroi) din filmele noir din 1950 și 1960

🕯️2000: Walter Matthau 🇺🇸🎬

🕯️2004: Marlon Brando 🇺🇸🎬 unul dintre cei mai mari actori de film ai secolului XX. 2 Oscaruri. S-a făcut remarcat prin rolurile din filmele Un tramvai numit dorință și Pe chei(On the Waterfront), ambele regizate de către Elia Kazan la începutul anilor 1950. Portretul său de rebel motociclist, Johnny Strabler, în „The Wild One”, s-a dovedit a rămâne o imagine în cultura populară

🕯️2022: Peter Imre 🇷🇴💶 om de afaceri

Calendar 🗒

🗒1766: François-Jean de la Barre, un tânăr nobil francez, este torturat și decapitat înainte ca trupul său să fie ars pe un rug, împreună cu o copie a Dicționarului filosofic a lui Voltaire, bătută în cuie pe trunchiul său pentru crima de a nu fi salutat o procesiune religioasă romano-catolică în Abbeville, Franța

🗒1863: În timpul războiului civil american începe Bătălia de la Gettysburg, considerată punctul de cotitură în favoarea Uniunii

🗒1878: S-a încheiat Congresul de pace de la Berlin. Prin Tratatul de pace s-au recunoscut independența României și drepturile ei asupra Dobrogei. Județele Cahul, Bolgrad și Ismail, din sudul Basarabiei, aflate în componența României, sunt încorporate Imperiului Țarist

🗒1903: Începe prima ediție a Turului Franței

🗒1908: SOS este adoptat ca semnal internațional de urgență

🗒1916: În prima zi a Bătăliei de pe Somme, 19.000 soldați ai armatei engleze sunt uciși, iar 40.000 sunt răniți

🗒1920: Se înființează, la Sibiu, Școala militară de ofițeri activi de infanterie (inaugurată la 19 decembrie), în prezent Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”

🗒1990: Reunificarea Germaniei: Germania de Est acceptă Marca germană ca monedă, unind astfel economiile Germaniilor de Est și Vest

🗒1993: România: A intrat în vigoare taxa pe valoare adaugată (TVA) și liberalizarea completă a prețurilor

🗒2005: Intră în circulație leul nou, urmând ca până la 31 decembrie 2006 leii vechi să circule în paralel cu cei noi

🗒2013: Croația aderă la Uniunea Europeană, devenind al 28-lea stat membru al Uniunii Europene

🗒2014: Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost pus sub acuzare pentru corupție activă și trafic de influență

🗒2015: Grecia devine prima economie avansată care a intrat în încetare de plăți în raport cu FMI

🗒2016: Curtea Constituțională din Austria a anulat rezultatul alegerilor prezidențiale din mai și a dispus organizarea unui nou scrutin

🗒2018: În Franța, gangsterul Rédoine Faid, condamnat la 25 de ani de închisoare, pentru un jaf armat eșuat, în timpul căruia un polițist a fost ucis, a evadat din închisoare după ce trei complici înarmați au aterizat cu elicopterul în curtea penitenciarului

