30 IUNIE, calendarul zilei: Mike Tyson împlinește 59 de ani, Yngwie J. Malmsteen 62/ Michael Phelps face 40 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 30 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Mike Tyson, născut pe 30 iunie 1966 în Brooklyn, New York, este unul dintre cei mai celebri pugiliști din istorie. Cunoscut pentru forța sa extraordinară și stilul agresiv, Tyson a devenit cel mai tânăr campion mondial la categoria grea, câștigând centura WBC la doar 20 de ani. Ulterior, a unificat titlurile WBA și IBF, dominând categoria grea cu o serie impresionantă de victorii rapide și spectaculoase. Cariera sa a fost plină de succese, dar și controverse, inclusiv condamnarea pentru agresiune sexuală și perioade petrecute în închisoare. Supranumit “Iron Mike” sau “Baddest Man on the Planet”, Tyson a revenit în ring de mai multe ori și a rămas o figură emblematică în lumea boxului. După retragere, s-a reinventat ca personalitate media, actor și antreprenor, continuând să atragă atenția publicului prin sinceritate și carismă.

Născut pe 30 iunie 1963 în Stockholm, Suedia, Yngwie J. Malmsteen este un chitarist virtuoz, compozitor și producător muzical recunoscut pentru tehnica impresionantă și pentru influența majoră în muzica rock și metal. Malmsteen este considerat unul dintre pionierii stilului neoclasic metal, care combină elemente de muzică clasică şi agresivitatea muzicii heavy metal. A început să cânte la chitară la o vârstă fragedă, fiind influențat de mari compozitori clasici precum Niccolò Paganini și Johann Sebastian Bach, dar și de chitariști legendari precum Jimi Hendrix și Ritchie Blackmore. A devenit faimos în anii ‘80 cu albumul Rising Force, care l-a propulsat în topul celor mai respectați chitariști din lume. De-a lungul carierei, Yngwie a lansat peste 20 de albume solo și a colaborat cu artiști și trupe diverse. Alături de Steve Vai și Joe Satriani, a participat la turneul G3, un proiect muzical care reunește trei chitariști virtuozi pentru concerte live pline de improvizații și schimburi tehnice spectaculoase.

Michael Phelps este un înotător american, considerat cel mai de succes sportiv olimpic din toate timpurile. Născut pe 30 iunie 1985, în Baltimore, Maryland, Phelps a câștigat un total impresionant de 28 de medalii olimpice, dintre care 23 de aur, 3 de argint și 2 de bronz pe parcursul a patru ediții ale Jocurilor Olimpice (2004, 2008, 2012, 2016). Phelps a debutat la JO în 2000, la Sydney, când avea doar 15 ani, devenind cel mai tânăr înotător american care a concurat la Olimpiadă. Specializat în probe de înot liber și fluture, el a stabilit numeroase recorduri mondiale și olimpice. Stilul său puternic, tehnica impecabilă și rezistența excepțională l-au făcut o legendă a sportului. Pe lângă performanțele sportive, Michael Phelps este cunoscut și pentru implicarea în campanii de sănătate mintală și promovarea unui stil de viață sănătos.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1876: Anton Davidoglu 🇷🇴🧮 inițiatorul cercetărilor românești în domeniul ecuațiilor diferențiale ordinare sau cu derivate parțiale. Contribuțiile sale sunt menționate în lucrările unor prestigioși matematicieni, precum Émile Picard, G. Mignoli, Jan Mikusinski

🎂1900: Gheorghe Vrănceanu 🇷🇴🧮 Opera sa matematică însumează peste trei sute de memorii, lucrări și articole publicate în reviste de mare circulație și cuprinde toate ramurile geometriei moderne, de la teoria clasică a suprafețelor, la noțiunea de spațiu fibrat, la care a descoperit domenii noi, a creat modele eficiente și a rezolvat probleme importante

🎂1959: Vincent D’Onofrio 🇺🇸🎬 Full Metal Jacket, Men in Black, Kill the Irishman, Jurassic World

🎂1963: Yngwie J. Malmsteen 🇸🇪🎸 cunoscut pentru tehnica sa muzicală extraordinară, fiind unul dintre cei mai talentați chitariști. A cântat împreună cu Joe Satriani și Steve Vai, în cadrul grupului muzical G3

🎂1966: Mike Tyson 🇺🇸🥊 deține recordul pentru cel mai tânăr boxer care a câștigat un titlu la categoria supergrea la 20 de ani, 4 luni și 22 de zile

🎂1968: Phil Anselmo 🇺🇸🎤 (Pantera)

🎂1975: Ralf Schumacher 🇩🇪🏎

🎂1977: Monica Iacob-Ridzi 🇷🇴🗣

🎂1985: Michael Phelps 🇺🇸🏊 de 23 de ori medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de vară (cel mai mare număr de medalii câștigate de orice sportiv)

Decese 🕯

🕯️1985: Mihai Flamaropol 🇷🇴⚽️🥅 jucător de fotbal și hocheist. Mihai Ionescu îl caracterizează în cartea „101 idoli ai gazonului” ca fiind „înalt, subțire, ca înfățișare star de cinema, cu un mers ușor legănat, alură de decatlonist, cu o ținută vestimentară ireproșabilă, mereu în pas cu moda”

Evenimente📋

📋🇨🇬 Sărbătoarea naţională a Republicii Democrate Congo (fostul Zair); aniversarea proclamării independenţei (1960)

Calendar 🗒

🗒1905: Albert Einstein publică teoria relativității

🗒1908: Are loc fenomenul Tunguska în Siberia

🗒1934: Masacrul împotriva liderilor asociațiilor politice rivale lui Hitler („Noaptea cuțitelor lungi”)

🗒1936: Este publicat romanul „Pe aripile vântului” al scriitoarei americane Margaret Mitchell

🗒1997: Hong Kong revine sub suveranitatea Republicii Populare Chineze, la miezul nopții, după 156 de ani de administrație britanică

🗒2002: Finala Campionatului Mondial de Fotbal 2002 este câștigată de Brazilia cu 2-0 împotriva Germaniei

🗒2005: Spania legalizează căsătoria între persoane de același sex

🗒2015: Pe 30 iunie a fost adăugată o secundă în plus în dispozitivele care măsoară timpul universal, pentru a compensa încetinirea vitezei de rotație a Terrei în jurul propriei axe

