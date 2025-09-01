1 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Ruud Gullit împlinește 63 de ani/ Este proiectat primul film science-fiction din lume

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 1 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ruud Gullit, născut pe 1 septembrie 1962 în Amsterdam, este un fost fotbalist și antrenor olandez. A evoluat ca mijlocaș și atacant, fiind cunoscut pentru forța fizică, tehnica și abilitatea de a marca goluri spectaculoase. Gullit a jucat pentru echipe de top precum AC Milan, Chelsea și Feyenoord, câștigând numeroase trofee, inclusiv Liga Campionilor cu AC Milan. A fost căpitanul echipei naționale a Olandei care a cucerit Campionatul European din 1988, fiind unul dintre simbolurile “Oranje” din acea perioadă. După retragerea din activitatea de jucător, Gullit a continuat ca antrenor și comentator sportiv, fiind apreciat pentru cunoștințele tactice și pasiunea pentru fotbal. Prin cariera sa impresionantă, Ruud Gullit rămâne o figură emblematică a fotbalului european.

Pe 1 septembrie 1902, publicul de la Paris a avut ocazia să vizioneze Voiajul în lună (Le Voyage dans la Lune), primul film science-fiction din istorie, regizat de Georges Méliès și inspirat de operele lui Jules Verne. Filmul are o durată de aproximativ 14 minute, ceea ce era destul de lung pentru standardele epocii, și prezintă povestea unui grup de astronomi care călătoresc pe Lună într-un proiectil uriaș, descoperind creaturi extraterestre și aventuri fantastice. Proiecția a avut loc în celebra sală Olympia, iar spectatorii au fost fascinaţi de efectele vizuale inovatoare, de la miniaturi și decoruri elaborate, la machiaj și trucuri cinematografice care păreau magice. Imaginea emblematică cu fața Lunii lovită de proiectil a devenit un simbol cultural recunoscut în întreaga lume. Succesul peliculei a confirmat talentul lui Méliès ca pionier al filmului narativ și al efectelor speciale, inspirând generații întregi de regizori și deschizând drumul pentru genul science-fiction în cinematografie.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1875: Edgar Rice Burroughs 🇺🇸✒️ cunoscut pentru crearea eroului junglei Tarzan

🎂1900: Henriette Yvonne Stahl 🇷🇴✒️ scriitoare și traducătoare română, sora sociologului H. H. Stahl și fiica scriitorului Henri Stahl

🎂1915: Ken Aston 🇬🇧⚽️ arbitru de fotbal, inventatorul cartonașelor galbene și roșii Ideea i-a venit la un semafor (1966), nevoit fiind să aștepte schimbarea culorii i-a venit ideea de a confecționa cartonașul galben pentru avertisment și cartonașul roșu pentru eliminare. În 1974 a introdus tabele de schimbare a jucătorilor care să permită atât jucătorilor cât și arbitrului să înțeleagă mai repede cine sunt jucătorii în cauză

🎂1923: Rocky Marciano 🇺🇸🥊 considerat unul dintre cei mai străluciți campioni mondiali la box. S-a retras din activitatea competițională în 1956, având un palmares de 49 meciuri câștigate și 0 pierdute, 43 din victorii fiind prin KO. A murit într-un accident de aviație în 1969, exact cu o zi înainte de a împlini 46 de ani

🎂1946: Barry Gibb 🇬🇧🎤 (Bee Gees)

🎂1949: Luminița Gheorghiu 🇷🇴🎬 a câștigat Ursul de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, pentru Poziția copilului (2013). A fost, de asemenea, invitata specială a organizatorilor Festivalului de la Cannes (2006) pentru Moartea domnului Lăzărescu

🎂1950: Dudu Georgescu 🇷🇴⚽️ În 2008 a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a, pentru participarea la Campionatul European din 1984 și pentru întreaga activitate

🎂1951: Nicu Ceaușescu 🇷🇴 al treilea copil al lui Nicolae Ceaușescu

🎂1957: Gloria Estefan 🇨🇺🎤 Peste 100 de milioane de exemplare ale albumelor ei au fost vândute în întreaga lume, dintre care 30,5 milioane de exemplare vândute numai în SUA

🎂1962: Ruud Gullit 🇳🇱⚽️ căpitanul echipei naționale a Țărilor de Jos care a câștigat Campionatul European de Fotbal 1988

🎂1971: Hakan Șükür 🇹🇷⚽️ a jucat 112 meciuri pentru Turcia și a marcat 51 de goluri devenind astfel cel mai bun marcator din istoria naționalei

🎂1983: José Antonio Reyes 🇪🇸⚽️ a evoluat pentru Espanyol, Sevilla, Benfica, Atlético Madrid, Real Madrid, Arsenal. A murit într-un accident rutier la 35 de ani

🎂1984: Federico Piovaccari 🇮🇹⚽️ a jucat un an la Steaua (2013-2014), marcând 10 goluri

🎂1989: Daniel Sturridge 🇬🇧⚽️

🎂1996: Zendaya 🇺🇸🎬🎤 Dune (2021)

Decese 🕯

🕯️1715: Ludovic al XIV-lea al Franței 🇫🇷♛ A condus Franța timp de 72 de ani, una dintre cele mai lungi domnii din istoria europeană. Supranumit Regele Soare (Le Roi Soleil) sau Ludovic cel Mare (Louis Le Grand), i-a urmat la tron tatălui său în 1643, când era un copil de aproape 5 ani, dar a condus personal guvernul din 1661, până la moartea sa

🕯️1944: Liviu Rebreanu 🇷🇴✒️ întemeietorul romanului modern în literatura română și unul din marii scriitori români din secolul al XX-lea. Romanele sale cele mai cunoscute, Ion și Răscoala, reprezintă o amplă frescă a vieții rurale dinainte de Primul Război Mondial

🕯️1972: Anișoara Odeanu 🇷🇴✒️ poetă, prozatoare și jurnalistă Debutează literar în 1934 cu romanul „Într-un cămin de domnișoare”, care este primit favorabil de critică. George Călinescu numind-o „întâia ingenuă a literaturii române feminine”

🕯️1996: Ion Oblemenco 🇷🇴⚽️ în ciuda numărului mare de goluri marcate(185 în Divizia A), n-a fost selecționat niciodată în echipa națională de fotbal a României. A murit la 51 de ani

🕯️1997: Zoltán Czibor 🇭🇺⚽️ în anii 1950 a făcut parte din celebra echipă Maghiarii Magici, numită și ”Echipa de aur”. După Revoluția ungară din 1956, s-a mutat în Spania, unde a devenit un jucător de bază la FC Barcelona

🕯️2014: Jimi Jamison 🇺🇸🎤 Survivor (1984 – 1988): Burning Heart (1985, coloana sonoră Rocky IV). A decedat la 63 ani, atac cerebral, cauzat de consumul de metamfetamină

🕯️2017: Zoe Petre 🇷🇴✒️ istoric, publicist și om politic

Evenimente📋

📋🇷🇴 Ziua diplomației române

📋🇷🇴 Ziua Informaticienilor Militari La 1 septembrie 1963 s-a înfiinţat, prin ordinul Marelui Stat Major, Grupa de Automatizări din Direcţia Generală a Înzestrării – primul organism cu atribuţii de concepţie, coordonare şi înzestrare în domeniul informaticii militare şi automatizării conducerii trupelor

Calendar 🗒

🗒1420: Un cutremur puternic de 8,8-9,4 Mw a zguduit regiunea Atacama din Chile, provocând tsunami atât în Chile, cât și în Hawaii și Japonia

🗒1449: În bătălia de la Tumu, trupele mongole înving o forță mult mai mare a dinastiei Ming. Împăratul chinez Zhengtong este luat prizonier

🗒1715: Regele Ludovic al XIV-lea al Franței moare după o domnie de 72 de ani, cea mai lungă domnie a unui monarh european important. Succesorul său va fi strănepotul său, Ludovic al XV-lea, în vârstă de cinci ani, sub regența lui Filip al II-lea, Duce de Orléans, nepotul lui Ludovic al XIV-lea

🗒1804: Juno, unul dintre cei mai mari asteroizi din Centura Principală, este descoperit de astronomul german Karl Ludwig Harding

🗒1859: În întreaga lume are loc o superfurtună solară

🗒1870: Are loc bătălia decisivă a războiului franco-prusac, Bătălia de la Sedan, care s-a terminat cu victoria decisivă a Prusiei

🗒1902: În sala Olympia de la Paris, publicul poate experimenta primul film science-fiction. „Voiajul în lună” (Le voyage dans la lune) al regizorului Georges Méliès, inspirat de Jules Verne, este un mare succes

🗒1912: La București, în sala „Eforie”, a avut loc premiera filmului Independența României. A rulat timp de o lună, record pentru acea vreme. Filmul a fost prezentat apoi în Transilvania, la Viena și Budapesta

🗒1914: Sankt Petersburg își schimbă numele în Petrograd

🗒1914: „Martha”, ultimul exemplar de porumbel pasager, moare în grădina zoologică din Cincinnati. Specie larg răspândită în America de Nord, ajungând la un număr de 3-5 miliarde și fiind, în timpul respectiv, una dintre cele mai numeroase specii de pasăre de pe pământ. Printre cauzele probabile ale dispariției se menționează activitatea umană (vânătoarea excesivă în decursul secolului al XIX-lea) și vulnerabilitatea la modificările mediului

🗒1920: Monumentul Fântâna Timpului, în cinstea a 100 de ani de pace între SUA și Regatul Unit, a intrat în funcțiune la Chicago

🗒1923: Un cutremur a devastat Tokio și Yokohama, omorând aproape 100.000 de oameni (Marele cutremur Kanto)

🗒1939: Germania Nazistă a invadat Polonia, declanșând Al Doilea Război Mondial

🗒1939: Adolf Hitler semnează ordinul de începere a eutansierii sistematice a bolnavilor mintali și a persoanelor cu dizabilități

🗒1955: A fost înființată Filarmonica de Stat din Cluj

🗒1959: Au fost restabilite relațiile diplomatice dintre România și Japonia, întrerupte la 31 octombrie 1944

🗒1963: A luat ființă prima unitate specializată în domeniul informaticii și automatizării a Armatei române

🗒1969: O lovitură de stat în Libia îl aduce pe Muammar Gaddafi la putere

🗒1972: La Reykjavík, Islanda, americanul Bobby Fischer îl învinge pe rusul Boris Spasski, devenind campion mondial la șah

🗒1979: Sonda spațială americană Pioneer 11 devine prima navă spațială care a vizitat planeta Saturn, trecând pe lângă planetă la o distanță de 21.000 kilometri

🗒1983: URSS a doborât avionul de pasageri KAL-007 aparținând liniei sud coreene. Va recunoaște la 6 septembrie, declarând că piloții nu au știut că era un avion civil atunci când a încălcat spațiul aerian sovietic

🗒1991: Uzbekistan își declară independența față de URSS

🗒1995: Armata germană a efectuat prima sa misiune de luptă de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, în Bosnia

🗒2004: Începe criza ostaticilor de la școala din orașul rusesc Beslan

