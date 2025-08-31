31 AUGUST, calendarul zilei: Richard Gere împlinește 76 de ani/ Ioan Gyuri Pascu ar fi împlinit 64/ Moare Diana, Prințesă de Wales

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 31 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Richard Gere este un actor american de renume, apreciat pentru talentul său și pentru carisma de pe marele ecran. Născut pe 31 august 1949, în Philadelphia, SUA, Gere și-a început cariera în teatru, iar în anii ‘70 a pătruns la Hollywood, unde a devenit rapid un nume important. A cunoscut consacrarea internațională cu filme precum American Gigolo (1980), Pretty Woman (1990), unde a jucat alături de Julia Roberts, și Chicago (2002). De-a lungul carierei sale, a interpretat personaje variate, de la eroi romantici la roluri dramatice complexe. Dincolo de cinematografie, Richard Gere este cunoscut pentru implicarea sa în cauze umanitare și pentru sprijinul acordat drepturilor omului, fiind un susținător activ al poporului tibetan și al mișcărilor pentru pace. Astăzi, Richard Gere rămâne una dintre figurile emblematice ale Hollywoodului, un actor respectat și un activist dedicat.

Ioan Gyuri Pascu a fost un artist complex al scenei românești: actor, muzician, compozitor și membru marcant al grupului de umor Divertis. Născut pe 31 august 1961 la Agnita, județul Sibiu, și-a făcut debutul în anii ‘80, remarcându-se prin talentul său comic și prin versatilitatea artistică. Pe lângă activitatea din teatru și televiziune, Gyuri Pascu a fost și un muzician pasionat, cântând rock, blues, jazz și muzică folk, atât solo, cât și alături de trupa The Blue Workers. A lansat mai multe albume și a compus melodii cu mesaje sensibile și pline de umor. A fost adept al Școlii de Yoga și Meditație fondată de Luong Minh Dang, un învățător originar din Vietnam, cunoscut pentru promovarea practicilor de autovindecare și dezvoltare spirituală. Gyuri Pascu a murit pe 26 septembrie 2016, la vârsta de 55 de ani, în urma unui stop cardio-respirator survenit în locuința sa din București.

Diana, Prințesă de Wales, a fost una dintre cele mai iubite și admirate figuri regale ale secolului XX. Născută la 1 iulie 1961, în Sandringham, Marea Britanie, s-a căsătorit în 1981 cu Prințul Charles, moștenitorul coroanei britanice. Diana s-a remarcat prin eleganță, carismă și implicarea sa în numeroase cauze caritabile. A militat pentru combaterea SIDA, sprijinirea copiilor orfani și lupta împotriva utilizării minelor antipersonal, devenind un simbol al compasiunii și al dăruirii față de cei vulnerabili. Supranumită “Prințesa Inimilor”, Diana a avut o viață personală intens mediatizată, marcată de dificultăți și, în cele din urmă, de divorțul de Prințul Charles. Moartea prințesei a avut loc pe 31 august 1997, în urma unui tragic accident de mașină în tunelul Pont de l’Alma din Paris. Diana se afla în mașină alături de partenerul său, Dodi Al-Fayed, și de șoferul Henri Paul, când vehiculul lor, un Mercedes-Benz, s-a izbit violent de un stâlp din tunel. Funeraliile din 6 septembrie 1997 au fost urmărite de peste 2,5 miliarde de telespectatori din întreaga lume.

🎂12: Caligula 🇮🇹♛ Tânărul Gaius a primit porecla de Caligula (însemnând „cizma”, diminutivul de Caliga, sandală purtată de soldații romani) de la soldații tatălui său în timp ce i-a însoțit în timpul campaniilor sale din Germania

🎂161: Commodus 🇮🇹♛ Fiu al lui Marcus Aurelius și al Faustinei, născut la Roma, este ridicat la rang de caesar în 166 iar la cel de augustus (și coregent) în 177

🎂1916: Neagu Djuvara 🇷🇴🇫🇷✒️ diplomat, filosof, istoric, jurnalist și romancier, s-a născut într-o familie avută, cu rudele din partea tatălui de origine aromână, comercianți așezați în țările române la sfârșitul secolului al XVIII-lea, ce a dat mulți oameni politici, diplomați și universitari de prestigiu. A trăit 101 ani

🎂1941: Mircea Rădulescu 🇷🇴⚽️

🎂1948: Rudolf Schenker 🇩🇪🎸 chitarist, membru fondator Scorpions

🎂1949: Richard Gere 🇺🇸🎬

🎂1961: Ioan Gyuri Pascu 🇷🇴🎭🎤 membru al grupului de umor Divertis din anul 1987. S-a lansat în cariera muzicală în anul 1977 și de atunci a abordat diverse stiluri muzicale, printre care: pop, rock, blues și reggae. A fondat mai multe formații de succes în anii 1990. A decedat la 26 septembrie 2016, în urma unui infarct. Avea 55 de ani. A fost adeptul lui Luong Minh Dang, originar din Vietnam, care are peste trei milioane de adepți în 60 de țări. Daniela Marin, fosta soție a lui Gyuri Pascu, este liderul mișcării din România

🎂1967: Iuliana Marciuc 🇷🇴📺

🎂1974: Marc Webb 🇺🇸🎥 a regizat seria refăcută de filme cu Omul Păianjen: Uimitorul Om-Păianjen (2012) și Uimitorul Om-Păianjen 2 (2014)

🎂1982: Pepe Reina 🇪🇸⚽️ fiul celebrului fost portar al lui FC Barcelona și Atlético Madrid, Miguel Reina. Pepe Reina își câștigase încă de pe când juca la Villarreal CF reputația de portar bun în pararea loviturilor de la 11 metri

🕯️1867: Charles Baudelaire 🇫🇷✒️ critic de artă și unul dintre primii traducători ai lui Edgar Allan Poe. Poeziile sale prezintă măiestrie în folosirea rimei și a ritmului. A murit de sifilis, la 46 de ani

🕯️1969: Rocky Marciano 🇺🇸🥊 considerat unul dintre cei mai străluciți campioni mondiali la box. S-a retras din activitatea competițională în 1956, având un palmares de 49 meciuri câștigate și 0 pierdute, 43 din victorii fiind prin KO. A murit într-un accident de aviație în 1969, exact cu o zi înainte de a împlini 46 de ani

🕯️1973: John Ford 🇺🇸🎥 A câștigat șase Oscaruri, fiind singurul regizor cu patru premii obținute la categoria cel mai bun regizor pentru Trădătorul (1935), Fructele mâniei (1940), Ce verde era valoarea mea (1941) și Omul liniștit (1952)

🕯️1997: Diana, Prințesă de Wales 🇬🇧♛ a murit într-un accident de mașină în tunelul stradal numit Pont de l’Alma din Paris, împreună cu Dodi Al-Fayed și cu șeful securității de la Hotelul Ritz din Paris, Henri Paul, care avusese misiunea de a conduce mașina Mercedes-Benz închiriată, prin Paris, pentru a se feri de paparazzi. Acesta conducea cu o viteza estimată la 200 km/h

📋🇷🇴🇲🇩 Republica Moldova și România: Ziua Limbii Române și Limba noastră (în România din 2011 și Republica Moldova din 1990)

📋🇲🇾 Ziua naţională a Federaţiei Malaezia; aniversarea proclamării independenţei (1957)

🗒1314: Regele Haakon al V-lea al Norvegiei mută capitala de la Bergen la Oslo

🗒1422: Henric al VI-lea a devenit rege al Angliei la vârsta de opt luni, după moartea tatălui său, Henric al V-lea. Afacerile guvernului vor fi conduse de un consiliu de regență până la majoratul monarhului

🗒1888: Este ucisă Mary Ann Nicholls, prima victimă a lui Jack Spintecătorul

🗒1895: Contele german Ferdinand von Zeppelin patentează Zeppelinul

🗒1897: Thomas Edison a obținut un patent pentru inventarea kinetoscopului, un strămoș al proiectorului cinematografic

🗒1907: Anglia, Rusia și Franța formează Tripla Înțelegere

🗒1931: Corneliu Zelea Codreanu a fost ales deputat

🗒1931: După construirea a 4.320.446 vehicule, Ford Motor Company oprește producția modelului A. Modelul B înlocuiește seria

🗒1939: Germania nazistă montează un atac organizat de postul de radio Gleiwitz, creând o scuză pentru a ataca Polonia, în ziua următoare, astfel, începând al Doilea Război Mondial în Europa

🗒1944: Trupele sovietice au intrat în București

🗒1963: Inaugurarea „telefonului roșu”, legatura telefonică directă dintre președinții american și sovietic

🗒1980: După două luni de grevă, guvernul polonez a fost de acord cu revendicările muncitorilor, recunoscând sindicatul independent „Solidaritatea”

🗒1986: În regiunea Vrancea s-a înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 6,95 grade pe scara Richter

🗒1989: Adoptarea prin lege a limbii române ca limbă oficială pe teritoriul Republicii Moldova și revenirea la alfabetul latin

🗒1991: Kârgâzstan și Uzbekistan își declară independența față de Uniunea Sovietică

🗒1994: Retragerea trupelor rusești din Germania

🗒1997: Diana, Prințesă de Wales, prietenul ei Dodi Fayed și șoferul Henri Paul mor într-un accident de mașină la Paris

🗒1998: Coreea de Nord anunță lansarea primului său satelit, Kwangmyongsong

🗒2006: Faimoasa pictură a lui Edvard Munch, Țipătul, versiunea executată în tempera pe carton în 1910, furată la 22 august 2004 de la muzeul Munch, este recuperată de poliția norvegiană

🗒2016: Președintele Braziliei, Dilma Rousseff, este revocată din funcție fiind acuzată de abateri administrative penale și nesocotire a bugetului federal

