29 AUGUST, calendarul zilei: Michael Jackson ar fi împlinit 67 de ani/ Moare Ingrid Bergman, în ziua când împlinea 67 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 29 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Michael Jackson, supranumit “Regele muzicii pop”, a fost unul dintre cei mai influenți și cunoscuți artiști ai secolului XX. Născut pe 29 august 1958 în Gary, Indiana (SUA), și-a început cariera alături de frații săi în trupa The Jackson 5, unde talentul său s-a făcut remarcat încă din copilărie. În anii ‘80, a devenit un fenomen global datorită unor albume legendare precum Thriller (1982), cel mai bine vândut album din toate timpurile, Bad și Dangerous. Stilul său unic a îmbinat pop, soul, rock și R&B, iar videoclipurile inovatoare pentru piese ca Billie Jean, Beat It sau Thriller au revoluționat industria muzicală. A câștigat numeroase premii, inclusiv 14 premii Grammy. Pe lângă voce și compoziții, Michael Jackson a rămas celebru pentru dansul său inconfundabil, în special prin mișcarea “moonwalk”. Viața sa personală a fost adesea marcată de controverse și probleme de sănătate. A murit pe 25 iunie 2009, dar muzica sa continuă să inspire milioane de oameni.

Ingrid Bergman a fost una dintre cele mai mari actrițe de film din istorie, apreciată pentru naturalețea, sensibilitatea și eleganța sa pe ecran. S-a născut pe 29 august 1915 la Stockholm, Suedia, și și-a început cariera în cinematografia suedeză, înainte de a fi remarcată de Hollywood. Faima internațională a venit odată cu roluri memorabile în filme clasice precum Casablanca (1942), alături de Humphrey Bogart, Gaslight (1944) și Anastasia (1956). De-a lungul carierei, a câștigat trei Premii Oscar. Bergman a colaborat și cu mari regizori europeni, printre care Roberto Rossellini, alături de care a realizat mai multe filme importante. Ingrid Bergman a continuat să joace până aproape de sfârșitul vieții, chiar și atunci când se confrunta cu probleme de sănătate. Ultimul său rol important a fost în miniseria TV A Woman Called Golda (1982). A murit pe 29 august 1982, chiar în ziua în care împlinea 67 de ani.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1805: Alexandru C. Moruzi 🇷🇴🗣 prim-ministru în Guvernul Moldovei (1861-1862) și apoi ministru de finanțe al României (1862), în Guvernul Barbu Catargiu

🎂1869: Nicolae Petala (pronunțat [petalá]) 🇷🇴✯ unul dintre generalii Armatei României din Primul Război Mondial

🎂1891: Mihail Cehov 🇷🇺🎬✒️ actor, regizor și scriitor rus, a emigrat în SUA după Revoluția Socialistă din Octombrie

🎂1915: Ingrid Bergman 🇸🇪🎬 (Casablanca, 1942) laureată cu trei premii Oscar, laureată a triplei recunoașteri filmice numită Triple Crown of Acting, o categorie aparte pentru actorii și actrițele care sunt câștigători ai premiilor Oscar, Tony și Emmy

🎂1923: Richard Attenborough 🇬🇧🎥🎬 actor, regizor, producător și antreprenor A câștigat două Premii Oscar ca regizor și producător al filmului Gandhi, în 1983

🎂1936: John McCain 🇺🇸🗣 senator de Arizona, a reprezentat Partidul Republican la alegerile prezidențiale din SUA, 2008

🎂1938: Elliott Gould 🇺🇸🎬

🎂1939: Joel Schumacher 🇺🇸🎥 Cădere liberă – Falling Down (1993), Batman Forever (1995), Vremea răzbunării – A Time to Kill (1996), Batman & Robin (1997), 8mm (1999), Phone Booth (2003), The Phantom of the Opera (2004), Numărul 23 (2007)

🎂1958: Michael Jackson 🇺🇸🎤 a devenit unul dintre puținii artiști care au intrat de două ori în Rock and Roll Hall of Fame. Printre alte realizări se numără și 13 recorduri Guinness, incluzând recordul pentru „cel mai de succes entertainer din toate timpurile”, 14 premii Grammy, 26 premii A.M.A.(American Music Awards), 12 premii W.M.A.(World Music Awards) și vânzări de peste 750 de milioane de unități

🎂1962: Jutta Kleinschmidt 🇩🇪🏁 prima femeie care a câștigat Raliul Dakar

🎂1972: Andreea Esca 🇷🇴📺

🎂1980: Corina Ungureanu 🇷🇴🤸🏻 membră a echipei de gimnastică artistică a României care a câștigat de două ori titlul mondial și a fost campioană europeană la sol în 1998

Decese 🕯

🕯️1938: Béla Kun 🇭🇺🗣 a condus în 1919 revoluția bolșevică din Regatul Ungariei

🕯️1945: Constantin Tănase 🇷🇴🎭 Au existat zvonuri conform cărora actorul ar fi fost ucis din cauza satirei la adresa soldaților ruși care aveau obiceiul să „rechiziționeze” toate bunurile personale purtate la vedere, mai ales ceasuri, pe care le cereau spunând „Davai ceas”. A apărut pe scenă într-un pardesiu imens, cu mâinile „bandajate” cu ceasuri de mâna. Spectatorii l-au aplaudat frenetic la apariție, deși actorul nu a scos nici un cuvânt. Apoi și-a deschis pardesiul, scoțând la iveală un imens ceas cu pendulă. Arătând către acesta, a spus doar: „El tic, eu tac, el tic, eu tac”. Două zile mai târziu era mort

🕯️1982: Ingrid Bergman 🇸🇪🎬 (Casablanca, 1942) a murit în ziua în care a împlinit 67 de ani

🕯️2005: Radu Anton Roman 🇷🇴🍲 jurnalist, scriitor și realizator TV, cunoscut pentru documentarea gastronomiei românești și pentru emisiunile pe teme culinare

🕯️2016: Gene Wilder 🇺🇸🎬

Evenimente📋

📋🇸🇰 Sărbătoarea naţională a Republicii Slovace; Ziua Insurecţiei Naţionale Slovace (1944)

Calendar 🗒

🗒1009: Catedrala din Mainz suferă daune mari în urma unui incendiu, care distruge clădirea în ziua inaugurării

🗒1521: Forțele otomane capturează Nándorfehérvár, astăzi cunoscut drept Belgrad

🗒1526: Armata otomană condusă de Soliman Magnificul l-a învins și l-a ucis pe regele Ludovic al II-lea în Bătălia de la Mohács, transformând partea centrală a Regatului Ungariei în pașalâc

🗒1533: Francisco Pizarro îl execută pe Atahuallpa, al treisprezecelea și ultimul împărat al incașilor

🗒1541: Forțele otomane capturează Buda, capitala Regatului Ungariei

🗒1751: În pivnița Castelului Heidelberg se finalizează construcția celui mai mare butoi de vin din lume; poate stoca 221.726 de litri de vin

🗒1756: Frederic cel Mare atacă Saxonia; începutul Războiului de Șapte Ani

🗒1782: Cuirasatul HMS Royal George s-a scufundat în timp ce era ancorat la Portsmouth, în timpul lucrărilor de rutină de înteținere. Între 800 și 950 de persoane s-au înecat, inclusiv vice-amiralul Richard Kempenfelt și un număr mare de copii și femei

🗒1831: Michael Faraday a descoperit inducția magnetică

🗒1825: Portugalia recunoaște independența Braziliei

🗒1842: Primul Război al Opiului s-a încheiat prin semnarea tratatului de la Nanking prin care dinastia Qing a acordat privilegii comerciale europenilor și a cedat Regatului Unit insula Hong Kong

🗒1885: Germanii Gottlieb Daimler și Wilhelm Maybach brevetează prima motocicletă cu motor cu ardere internă din lume, Reitwagen

🗒1907: Podul Quebec se prăbușește în timpul construirii, omorând 75 de muncitori

🗒1916: Bucureștiul devine a treia capitală europeană (după Paris și Londra) care a fost bombardată de aviația germană. Zeppelinul LZ101 a primit ordin să execute un atac de noapte asupra Bucureștiului. La o oră după miezul nopții bateriile antiaeriene ale orașului au deschis focul fără să poate atinge dirijabilul care survola la 3000 de metri

🗒1936: În urma presiunilor cercurilor guvernamentale din Germania și Italia, Nicolae Titulescu este înlăturat de la conducerea Ministerului de Externe al României

🗒1949: Uniunea Sovietică testează prima sa bombă atomică la Semipalatinsk, Kazakhstan

🗒1966: Beatles efectuează ultimul concert, la Candlestick Park în San Francisco

🗒1997: Este fondată compania Netflix. Modelul inițial de afaceri includea vânzările de DVD-uri și de închiriere prin e-mail, dar s-a decis oprirea vânzării de DVD-uri la un an după ce Netflix a decis să investească în DVD-uri ca afacere de închiriere. În 2007, și-a extins afacerea cu introducerea de mass-media streaming, păstrând în același timp serviciul de închirieri DVD și Blu-ray

🗒2005: Apele umflate de Uraganul Katrina s-au revărsat peste digurile din preajma New Orleans, inundând 80% din acest oraș și din zonele suburbane

