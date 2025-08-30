30 AUGUST, calendarul zilei: Warren Buffett împlinește 95 de ani/ Cutremur de 7,1 grade în Vrancea

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 30 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Warren Buffett este unul dintre cei mai cunoscuți și respectați investitori din lume, adesea supranumit “Oracolul din Omaha”. Născut pe 30 august 1930, în Omaha, Nebraska, Buffett și-a dezvoltat interesul pentru afaceri și investiții de la o vârstă fragedă. A studiat economia la Columbia Business School, unde a fost influențat de Benjamin Graham, părintele investițiilor bazate pe valoare. În 1965 a preluat controlul asupra companiei Berkshire Hathaway, transformând-o dintr-un producător textil aflat în declin într-un gigant conglomerat cu investiții în domenii diverse: asigurări (GEICO), transport feroviar (BNSF Railway), energie, bunuri de consum (Coca-Cola, Kraft Heinz, Apple) și multe altele. Este celebru pentru modestia și viața sa simplă, în ciuda faptului că este unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă. Pe lângă succesul în afaceri, Buffett este un filantrop activ. Prin Fundația Gates și prin inițiativa “The Giving Pledge” s-a angajat să doneze cea mai mare parte a averii sale în scopuri caritabile.

Pe 30 august 1986, România a fost zguduită de un puternic cutremur produs în zona seismică Vrancea, cu o magnitudine de 7,1 pe scara Richter. Seismul a avut loc în timpul nopții și a fost resimțit în cea mai mare parte a țării, dar și în statele vecine, precum Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina. Cutremurul a provocat pierderi de vieți omenești, numeroși răniți și pagube materiale semnificative, afectând în special clădiri din București și din alte orașe mari. Deși nu a avut amploarea devastatoare a seismului din 1977, evenimentul din 1986 a reamintit vulnerabilitatea României în fața cutremurelor majore. A accentuat necesitatea consolidării clădirilor și a unor măsuri mai stricte de prevenție, dar şi importanța studiului și monitorizării zonei seismice Vrancea.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1871: Ernest Rutherford 🇳🇿🧪 laureat Nobel pentru Chimie în 1908, considerat „părintele” fizicii nucleare

🎂1913: Vlad Voiculescu 🇷🇴🧠 medic neurolog, membru titular al Academiei Române

🎂1930: Warren Buffett 🇺🇸💵 investitor, om de afaceri și filantrop, CEO al Berkshire Hathaway, unul dintre cei mai cunoscuți investitori din lume

🎂1952: Daniel Dăianu 🇷🇴🪙 economist

🎂1958: Anna Politkovskaia 🇷🇺✒️ militantă pentru respectarea drepturilor omului, cunoscută pentru poziția ei critică față de politica dusă de Kremlin în Cecenia. S-a numărat printre cei mai proeminenți oponenți ai regimului Vladimir Putin. A fost asasinată în fața locuinței sale

🎂1972: Cameron Diaz 🇺🇸🎬 cunoscută în mare parte datorită rolurilor sale din The Mask și Îngerii lui Charlie

🎂1982: Andy Roddick 🇺🇸🥎 Fost nr. 1 ATP, a câștigat 32 de titluri la simplu și 4 la dublu. Deține un titlu de Grand Slam la U.S. Open și a jucat alte 4 finale, 3 la Wimbledon și una la U.S. Open, toate pierdute în fața lui Roger Federer

Decese 🕯

🕯️1877: Nicolae Valter Mărăcineanu 🇷🇴★ ofițer român, căzut eroic în luptele din cadrul Războiului de Independență al României purtat contra turcilor. A căzut la datorie în timp ce înfigea pe parapetul redutei turcești Grivița drapelul Regimentului 8 linie, la 30 august 1877

🕯️1950: Alexandru Lapedatu 🇷🇴✒️ fost ministru al cultelor și artelor în șase guverne și ministru de stat în patru guverne, președinte al Senatului, membru titular al Academiei Române, președintele acesteia și secretarul său general. În 1950, regimul comunist i-a anulat pensia, lăsându-l fără nici un venit. A fost arestat în noaptea de 5/6 mai 1950 în grupul „demnitarilor”. A murit pe 30 august 1950 în închisoarea din Sighetu Marmației și a fost îngropat în groapa comună fără semn pe mormânt. Cenotaful său se află în cimitirul „Groaveri” din Brașov

🕯️2015: Wes Craven 🇺🇸🎥regizor francizele A Nightmare on Elm Street, Scream

🕯️2015: Dan Iordăchescu 🇷🇴🎼 bariton

🕯️2022: Gheorghe Berceanu 🇷🇴🤼 laureat cu aur la München 1972 și cu argint la Montreal 1976

🕯️2022: Mihail Gorbaciov 🇷🇺🗣 conducătorul Uniunii Sovietice din 1985 până în 1991

🕯️2023: Mohamed Al-Fayed 🇪🇬💷 om de afaceri egiptean cu o avere estimată la 900 milioane £ Al cincilea copil, Dodi, din prima căsătorie a lui Fayed, a murit într-un accident la Paris în 1997, alături de Diana, Prințesă de Wales și Henri Paul, șoferul mașinii, care era angajat al hotelului Hôtel Ritz Paris, aflat în proprietatea lui Fayed. A murit la 94 de ani

Calendar 🗒

🗒1265: Prima mențiune documentară a Hunedoarei

🗒1535: S-a încheiat înălțarea Bisericii Sfântul Dumitru din Suceava, ctitorie a lui Petru Rareș, domn al Moldovei

🗒1698: A apărut, la Iași, prima scriere filosofică românească: Divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea sau giudețul sufletului cu trupul, de Dimitrie Cantemir

🗒1877: Asaltul armatei române asupra redutei turcești Plevna, în timpul războiului pentru independență

🗒1881: Inginerul Clement Ader a patentat teatrofonul, primul sistem audio-stereo în Franța

🗒1940: A fost încheiat al doilea protocol al Dictatului de la Viena. România a fost nevoită să cedeze Ungariei, Nord-vestul Transilvaniei, cunoscut istoriografic sub numele de Transilvania de Nord

🗒1941: Intră în vigoare Acordul de la Tighina, un tratat semnat de Germania nazistă și România privind problemele de administrare, economice și de securitate ale Transnistriei

🗒1944: România a rupt, după lovitura de stat de la 23 august, relațiile diplomatice cu Ungaria horthystă

🗒1948: A fost creată „Direcția Generală a Securității Poporului” (Securitatea)

🗒1974: Un tren internațional deraiază la intrarea în Gara Centrală din Zagreb. Catastrofa feroviară duce la decesul a 153 de persoane

🗒1974: La Tokyo are loc atentatul asupra sediului Mitsubishi, care provoacă decesul a 8 persoane și la rănirea a altor 376

🗒1981: Președintele Iranului, Mohammad Ali Rajai, și primul ministru, Mohammad Javad, au fost uciși într-un atac cu bombe efectuat asupra clădirii guvernului

🗒1984: Primul zbor al navetei Discovery. Ultimul zbor va fi în 2011

🗒1986: Are loc Cutremurul de pământ din Vrancea, cu o magnitudine de 7,1, produs la o adâncime de 140 km, soldat cu peste 150 decese (neoficial) în România și Republica Moldova

🗒2005: Uraganul Katrina a devastat sudul SUA

🗒2021: Generalul Corpului de marină Kenneth McKenzie Jr. anunță că ultimele trupele americane au părăsit Afganistanul, încheind implicarea SUA în războiul din Afganistan. Joe Biden confirmă sfârșitul războiului printr-o declarație

🗒2021: Programul ONU pentru Mediu anunță că benzina cu plumb pentru vehiculele rutiere a fost eliminată treptat la nivel global, la o sută de ani de la introducerea sa

