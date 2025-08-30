Prima pagină » Actualitate » 30 AUGUST, calendarul zilei: Warren Buffett împlinește 95 de ani/ Cutremur de 7,1 grade în Vrancea

30 AUGUST, calendarul zilei: Warren Buffett împlinește 95 de ani/ Cutremur de 7,1 grade în Vrancea

Elena Stănică-Ezeanu
30 aug. 2025, 07:15, Actualitate
30 AUGUST, calendarul zilei: Warren Buffett împlinește 95 de ani/ Cutremur de 7,1 grade în Vrancea
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 30 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Warren Buffett este unul dintre cei mai cunoscuți și respectați investitori din lume, adesea supranumit “Oracolul din Omaha”. Născut pe 30 august 1930, în Omaha, Nebraska, Buffett și-a dezvoltat interesul pentru afaceri și investiții de la o vârstă fragedă. A studiat economia la Columbia Business School, unde a fost influențat de Benjamin Graham, părintele investițiilor bazate pe valoare. În 1965 a preluat controlul asupra companiei Berkshire Hathaway, transformând-o dintr-un producător textil aflat în declin într-un gigant conglomerat cu investiții în domenii diverse: asigurări (GEICO), transport feroviar (BNSF Railway), energie, bunuri de consum (Coca-Cola, Kraft Heinz, Apple) și multe altele. Este celebru pentru modestia și viața sa simplă, în ciuda faptului că este unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă. Pe lângă succesul în afaceri, Buffett este un filantrop activ. Prin Fundația Gates și prin inițiativa “The Giving Pledge” s-a angajat să doneze cea mai mare parte a averii sale în scopuri caritabile.

Pe 30 august 1986, România a fost zguduită de un puternic cutremur produs în zona seismică Vrancea, cu o magnitudine de 7,1 pe scara Richter. Seismul a avut loc în timpul nopții și a fost resimțit în cea mai mare parte a țării, dar și în statele vecine, precum Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina. Cutremurul a provocat pierderi de vieți omenești, numeroși răniți și pagube materiale semnificative, afectând în special clădiri din București și din alte orașe mari. Deși nu a avut amploarea devastatoare a seismului din 1977, evenimentul din 1986 a reamintit vulnerabilitatea României în fața cutremurelor majore. A accentuat necesitatea consolidării clădirilor și a unor măsuri mai stricte de prevenție, dar şi importanța studiului și monitorizării zonei seismice Vrancea.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1871: Ernest Rutherford 🇳🇿🧪 laureat Nobel pentru Chimie în 1908, considerat „părintele” fizicii nucleare
🎂1913: Vlad Voiculescu 🇷🇴🧠 medic neurolog, membru titular al Academiei Române
🎂1930: Warren Buffett 🇺🇸💵 investitor, om de afaceri și filantrop, CEO al Berkshire Hathaway, unul dintre cei mai cunoscuți investitori din lume
🎂1952: Daniel Dăianu 🇷🇴🪙 economist
🎂1958: Anna Politkovskaia 🇷🇺✒️ militantă pentru respectarea drepturilor omului, cunoscută pentru poziția ei critică față de politica dusă de Kremlin în Cecenia. S-a numărat printre cei mai proeminenți oponenți ai regimului Vladimir Putin. A fost asasinată în fața locuinței sale
🎂1972: Cameron Diaz 🇺🇸🎬 cunoscută în mare parte datorită rolurilor sale din The Mask și Îngerii lui Charlie
🎂1982: Andy Roddick 🇺🇸🥎 Fost nr. 1 ATP, a câștigat 32 de titluri la simplu și 4 la dublu. Deține un titlu de Grand Slam la U.S. Open și a jucat alte 4 finale, 3 la Wimbledon și una la U.S. Open, toate pierdute în fața lui Roger Federer

Decese 🕯

🕯️1877: Nicolae Valter Mărăcineanu 🇷🇴★ ofițer român, căzut eroic în luptele din cadrul Războiului de Independență al României purtat contra turcilor. A căzut la datorie în timp ce înfigea pe parapetul redutei turcești Grivița drapelul Regimentului 8 linie, la 30 august 1877
🕯️1950: Alexandru Lapedatu 🇷🇴✒️ fost ministru al cultelor și artelor în șase guverne și ministru de stat în patru guverne, președinte al Senatului, membru titular al Academiei Române, președintele acesteia și secretarul său general. În 1950, regimul comunist i-a anulat pensia, lăsându-l fără nici un venit. A fost arestat în noaptea de 5/6 mai 1950 în grupul „demnitarilor”. A murit pe 30 august 1950 în închisoarea din Sighetu Marmației și a fost îngropat în groapa comună fără semn pe mormânt. Cenotaful său se află în cimitirul „Groaveri” din Brașov
🕯️2015: Wes Craven 🇺🇸🎥regizor francizele A Nightmare on Elm Street, Scream
🕯️2015: Dan Iordăchescu 🇷🇴🎼 bariton
🕯️2022: Gheorghe Berceanu 🇷🇴🤼 laureat cu aur la München 1972 și cu argint la Montreal 1976
🕯️2022: Mihail Gorbaciov 🇷🇺🗣 conducătorul Uniunii Sovietice din 1985 până în 1991
🕯️2023: Mohamed Al-Fayed 🇪🇬💷 om de afaceri egiptean cu o avere estimată la 900 milioane £ Al cincilea copil, Dodi, din prima căsătorie a lui Fayed, a murit într-un accident la Paris în 1997, alături de Diana, Prințesă de Wales și Henri Paul, șoferul mașinii, care era angajat al hotelului Hôtel Ritz Paris, aflat în proprietatea lui Fayed. A murit la 94 de ani

Calendar 🗒

🗒1265: Prima mențiune documentară a Hunedoarei
🗒1535: S-a încheiat înălțarea Bisericii Sfântul Dumitru din Suceava, ctitorie a lui Petru Rareș, domn al Moldovei
🗒1698: A apărut, la Iași, prima scriere filosofică românească: Divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea sau giudețul sufletului cu trupul, de Dimitrie Cantemir
🗒1877: Asaltul armatei române asupra redutei turcești Plevna, în timpul războiului pentru independență
🗒1881: Inginerul Clement Ader a patentat teatrofonul, primul sistem audio-stereo în Franța
🗒1940: A fost încheiat al doilea protocol al Dictatului de la Viena. România a fost nevoită să cedeze Ungariei, Nord-vestul Transilvaniei, cunoscut istoriografic sub numele de Transilvania de Nord
🗒1941: Intră în vigoare Acordul de la Tighina, un tratat semnat de Germania nazistă și România privind problemele de administrare, economice și de securitate ale Transnistriei
🗒1944: România a rupt, după lovitura de stat de la 23 august, relațiile diplomatice cu Ungaria horthystă
🗒1948: A fost creată „Direcția Generală a Securității Poporului” (Securitatea)
🗒1974: Un tren internațional deraiază la intrarea în Gara Centrală din Zagreb. Catastrofa feroviară duce la decesul a 153 de persoane
🗒1974: La Tokyo are loc atentatul asupra sediului Mitsubishi, care provoacă decesul a 8 persoane și la rănirea a altor 376
🗒1981: Președintele Iranului, Mohammad Ali Rajai, și primul ministru, Mohammad Javad, au fost uciși într-un atac cu bombe efectuat asupra clădirii guvernului
🗒1984: Primul zbor al navetei Discovery. Ultimul zbor va fi în 2011
🗒1986: Are loc Cutremurul de pământ din Vrancea, cu o magnitudine de 7,1, produs la o adâncime de 140 km, soldat cu peste 150 decese (neoficial) în România și Republica Moldova
🗒2005: Uraganul Katrina a devastat sudul SUA
🗒2021: Generalul Corpului de marină Kenneth McKenzie Jr. anunță că ultimele trupele americane au părăsit Afganistanul, încheind implicarea SUA în războiul din Afganistan. Joe Biden confirmă sfârșitul războiului printr-o declarație
🗒2021: Programul ONU pentru Mediu anunță că benzina cu plumb pentru vehiculele rutiere a fost eliminată treptat la nivel global, la o sută de ani de la introducerea sa

CITEȘTE ȘI:

29 AUGUST, calendarul zilei: Michael Jackson ar fi împlinit 67 de ani/ Moare Ingrid Bergman, în ziua când împlinea 67 de ani

28 AUGUST, calendarul zilei: Shania Twain împlinește 60 de ani, Jason Priestley 56/ Moare Chadwick Boseman

27 AUGUST, calendarul zilei: Are loc cel mai scurt război din istorie/ René Higuita împlinește 59 de ani, Horia Brenciu 53

Citește și

ACTUALITATE EXPLOZIE puternică la Amara, Ialomița/Forajul unui puț a străpuns o pungă de gaze. 270 de oameni, evacuați de urgență
07:10
EXPLOZIE puternică la Amara, Ialomița/Forajul unui puț a străpuns o pungă de gaze. 270 de oameni, evacuați de urgență
FOTO-VIDEO Dezastrul HERĂSTRĂU. Lăsat de izbeliște de către useriștii protejați de fostul primar Nicușor Dan, cel mai mare parc urban din România a ajuns o RUINĂ
07:00
Dezastrul HERĂSTRĂU. Lăsat de izbeliște de către useriștii protejați de fostul primar Nicușor Dan, cel mai mare parc urban din România a ajuns o RUINĂ
ACTUALITATE Incendiul de la Dragonul Roșu, lichidat după trei zile. Premeditare criminală sau accident
22:56
Incendiul de la Dragonul Roșu, lichidat după trei zile. Premeditare criminală sau accident
ACTUALITATE Adrian Năstase, bunic a treia oară: Theodor Ioan, născut din părinţi CAMPIONI
21:30
Adrian Năstase, bunic a treia oară: Theodor Ioan, născut din părinţi CAMPIONI
ULTIMA ORĂ Polițiștii au intrat peste bărbatul care și-a ucis fiul vitreg și și-a sechestrat cumnata. Criminalul a fost capturat după 12 ORE de NEGOCIERI
20:57
Polițiștii au intrat peste bărbatul care și-a ucis fiul vitreg și și-a sechestrat cumnata. Criminalul a fost capturat după 12 ORE de NEGOCIERI
ACTUALITATE Promovări în familia Miruță. La două luni după ce capul familiei a ajuns ministru, soția useristului este numită șefă la Spitalul din Târgu Jiu
20:35
Promovări în familia Miruță. La două luni după ce capul familiei a ajuns ministru, soția useristului este numită șefă la Spitalul din Târgu Jiu
Mediafax
Ilie Bolojan: Pensia magistraților va fi limitată la 70% din ultimul salariu
Digi24
„Napoli este mort!”. Fenomenul care distruge centrul istoric al orașelor din Italia
Cancan.ro
Crimă și sechestrare în Otopeni! Un bărbat a omorât copilul iubitei în bătaie și îl ține cu forța pe al doilea
Prosport.ro
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
Adevarul
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină l-a sunat pe președintele blocului în care locuiesc”
Mediafax
Polițist, în cazul Otopeni: Copilul de 1 an salvat se simte bine, mama nu este urmărită penal
Click
Orașul iubit de români care a devenit „o friteuză în aer liber”. Localnicii nu mai loc în propriile cartiere
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Femeia acuzată că și-a ucis 11 soți spune acum că, de fapt, nu-și amintește de câte ori a fost căsătorită, dar nimeni nu mai trăiește
Digi24
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire
Cancan.ro
Ultima apariție publică a lui Andi Moisescu și a Oliviei Steer, ca și cuplu. Cât de fericiți (nu) erau, de fapt?!
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
Bărbatul baricadat în casă la Otopeni a fost capturat după o operațiune de peste 13 ore. Momentul în care trupele speciale au pătruns pe geam și l-au încătușat
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Cum să scapi de SENZAȚIA de gol când auzi sau citești un anumit NUME
Capital.ro
Regulă pentru gunoi. Devine obligatoriu pentru toți locuitorii. Se aplică în tot statul
Evz.ro
Dragoste și destin. Trei zodii au șanse unice până la finalul anului
A1
Cât câștigă ispita Oana Monea într-o singură zi din afacerea pe care o are. Blondina le-a dezvăluit fanilor ce sumă încasează
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș declarație de dragoste, în timpul unui live pe Tik-Tok. Tânărul i-a mărturisit unui bărbat că îl place: “Nici nu visam.”
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 30-31 august 2025. O zodie se confruntă cu probleme mari în dragoste! Gelozia îi va ruina relația cu partenerul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Laşitatea lui Carol al II-lea şi Dictatul de la Viena
ANALIZĂ Financial Times: Noul capitalism PATRIOTIC al Americii /Statele Unite tind să adopte un model economic specific Chinei
07:30
Financial Times: Noul capitalism PATRIOTIC al Americii /Statele Unite tind să adopte un model economic specific Chinei
SHOWBIZ O tânără cu fotografii nud pe OnlyFans dezvăluie că a câștigat mai mulți bani decât legendarul jucător NBA LeBron James
01:14
O tânără cu fotografii nud pe OnlyFans dezvăluie că a câștigat mai mulți bani decât legendarul jucător NBA LeBron James
HOROSCOP Zodiile care primesc protecție divină de la Univers din 30 AUGUST 2025: Vor avea parte de oportunități în carieră și de surprize financiare
00:06
Zodiile care primesc protecție divină de la Univers din 30 AUGUST 2025: Vor avea parte de oportunități în carieră și de surprize financiare
POLITICĂ Scântei în coaliție, după ce multinaționalele au fost scutite de impozit / PSD: „Au renunțat la 3,7 miliarde pentru străini”
23:41
Scântei în coaliție, după ce multinaționalele au fost scutite de impozit / PSD: „Au renunțat la 3,7 miliarde pentru străini”
ACTUALITATE Marcel Ciolacu, MESAJ la moartea marelui rabin Menachem Hacohen: Îmi amintesc cu mândrie că am avut privilegiul de a-i acorda cetățenia română
23:13
Marcel Ciolacu, MESAJ la moartea marelui rabin Menachem Hacohen: Îmi amintesc cu mândrie că am avut privilegiul de a-i acorda cetățenia română
EXTERNE Unui tânăr i s-a refuzat accesul într-un club de fițe pentru că este „român”: Aveam bilet. Portarul mi-a zis: „România same Africa. No acces”
23:02
Unui tânăr i s-a refuzat accesul într-un club de fițe pentru că este „român”: Aveam bilet. Portarul mi-a zis: „România same Africa. No acces”