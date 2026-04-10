10 Aprilie, calendarul zilei: Leonard Doroftei împlinește 56 de ani, Steven Seagal 74. Are loc tragedia din apropierea aeroportului din Smolensk

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 10 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Leonard Doroftei este unul dintre cei mai cunoscuți pugiliști români, apreciat atât pentru performanțele sale sportive, cât și pentru determinarea și caracterul său. Născut pe 10 aprilie 1970, la Ploiești, Doroftei a devenit un simbol al boxului românesc în anii 1990 și 2000. Cariera sa a început în boxul amator, unde a obținut rezultate remarcabile, printre care două medalii de bronz la Jocurile Olimpice (1992 și 1996) şi medalii la Campionatele Europene și Mondiale. Momentul de vârf al carierei sale a venit însă în boxul profesionist, când a câștigat titlul mondial WBA la categoria ușoară, în anul 2002. Supranumit “Moșu’”, Doroftei s-a remarcat prin stilul său de luptă agresiv și rezistența impresionantă în ring. După retragerea din activitate, a rămas implicat în domeniu, fiind președinte al Federației Române de Box pentru o perioadă și un promotor activ al acestui sport în România. Prin întreaga sa carieră, Leonard Doroftei rămâne un exemplu de ambiție și perseverență, inspirând generații de tineri sportivi.

Steven Seagal este un actor, producător și expert în arte marțiale, cunoscut pentru rolurile sale din filme de acțiune populare în anii ‘90. Născut pe 10 aprilie 1952, în Statele Unite, a devenit celebru datorită stilului său bazat pe tehnici de aikido, o artă marțială japoneză în care deține centură neagră. Debutul său cinematografic a fost în filmul Above the Law (1988), urmat de succese precum Hard to Kill, Marked for Death şi Under Siege, care l-au consacrat drept unul dintre cei mai apreciați actori de acțiune ai vremii. Personajele interpretate de Seagal sunt adesea eroi puternici, calmi și foarte bine pregătiți în luptă. Pe lângă cariera în film, el a fost implicat și în muzică, lansând albume de blues, și în diverse activități publice și diplomatice. În 2016, a primit cetățenia rusă din partea președintelui Vladimir Putin, devenind o figură cu legături internaționale neobișnuite pentru un actor american. Prin combinația dintre talentul actoricesc și măiestria în arte marțiale, Steven Seagal și-a câștigat un loc important în cinematografie.

Accidentul aviatic de la Smolensk, produs pe 10 aprilie 2010, reprezintă una dintre cele mai grave tragedii din istoria recentă a Poloniei. Catastrofa a avut loc în apropierea aeroportului Smolensk, din Rusia. Un avion oficial al statului polonez, care transporta o delegație importantă, s-a prăbușit în condiții de ceață densă, în timp ce încerca să aterizeze. La bord se aflau 96 de persoane, inclusiv președintele Poloniei, Lech Kaczyński, soția sa, guvernatorul Băncii Naționale a Poloniei, precum și numeroși oficiali de rang înalt, lideri militari, parlamentari și personalități publice. Nu au existat supraviețuitori. Delegația oficială se deplasa pentru a participa la comemorarea victimelor masacrului de la Katyn. Tragedia a avut un impact profund asupra societății poloneze, fiind declarată zi de doliu național. Anchetele ulterioare au indicat drept cauze principale condițiile meteorologice nefavorabile și erori umane, însă evenimentul a rămas subiect de controverse și dezbateri politice de-a lungul anilor.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1847: Joseph Pulitzer 🇺🇸📰, jurnalist american. Din 1917 a fost decernat anual premiul Pulitzer.

🎂1915: Harry Morgan 🇺🇸🎬 „Col. Sherman T. Potter” în M*A*S*H (1972). A trăit 96 de ani

🎂1929: Max von Sydow 🇸🇪🇫🇷🎬 Flash Gordon (1980), Minority Report (2002), Shutter Island (2020)

🎂1932: Omar Sharif 🇪🇬🎬 a jucat în mai mult de 60 de filme americane și franceze cu Anthony Quinn, Catherine Deneuve, Jean-Paul Belmondo, Barbra Streisand, Henri Verneuil și alții

🎂1939: Doina Levința 🇷🇴💃🏼 creatoare de modă

🎂1952: Steven Seagal 🇺🇸🇷🇺🎬

🎂1970: Leonard Doroftei 🇷🇴🥊

🎂1973: Roberto Carlos 🇧🇷⚽️

🎂1975: David Harbour 🇺🇸🎬 The Equalizer (2014), Stranger Things (2016 – 2026), Violent Night (2022)

🎂1981: Michael Pitt 🇺🇸🎬 Murder by Numbers (2002), The Dreamers (2003), Delirious (2006), Funny Games (2007), Ghost in the Shell (2017), Reptile (2023)

🎂1984: Mandy Moore 🇺🇸🎤🎬

🎂1992: Daisy Ridley 🇺🇸🎬 Murder on the Orient Express (2017), Ophelia (2018), Magpie (2024)

Decese 🕯

🕯️1919: Emiliano Zapata 🇲🇽🗣, revoluționar mexican

🕯️1954: Auguste Marie Lumiére 🇫🇷📽 Frații Lumière sunt considerați inventatorii primului aparat de filmat și a primului aparat de proiecție cinematografică.

🕯️2002: Cristian Panait 🇷🇴⚖️, procuror (suicid)

🕯️2010: Lech Kaczyński 🇵🇱🗣 președinte al Poloniei

🕯️2013: Robert G. Edwards 🇬🇧🧪 fiziolog britanic, laureat Nobel. A reușit în premieră concepția prin intermediul fertilizării in vitro, ceea ce a dus la nașterea primului copil conceput prin acest procedeu

🕯️2024: O. J. Simpson 🇺🇸🏉🎬

Calendar 🗒

🗒1849: Au loc primele tratative dintre conducătorii Revoluției pașoptiste, în frunte cu Avram Iancu, și reprezentanții revoluționarilor maghiari

🗒1877: În cadrul Războiului de Independență, România întrerupe relațiile diplomatice cu Turcia

🗒1912: Titanicul a plecat în primul și singurul voiaj dintre Southampton și New York

🗒1913: Este dată în folosința prima linie ferată electrificată de pe teritoriul actual al României: calea ferată Arad-Ghioroc-Pâncota

🗒1932: S-a constituit Partidul Național Agrar, condus de Octavian Goga, prin retragerea din Partidul Poporului

🗒1937: Principele Nicolae, fiul Regelui Ferdinand și al Reginei Maria, a fost decăzut din rangul de membru al familiei regale, ca urmare a căsătoriei morganatice cu Ioana Dumitrescu-Dolet

🗒1944: A fost produsă pentru prima dată chinina sintetică

🗒1944: Eliberarea Odesei

🗒1970: Paul McCartney părăsește The Beatles

🗒1988: Mihail Gorbaciov propune limitarea armelor nucleare tactice și oferă garanții potrivit cărora URSS își va distruge tot arsenalul chimic

🗒1993: Premieră: Un astronaut american al stației Discovery a schimbat câteva cuvinte cu un cosmonaut aflat la bordul stației orbitale ruse Mir

🗒1998: Semnarea acordului istoric privind Irlanda de Nord. Acordul deschide calea celei mai mari schimbări în statutul politic al insulei după împărțirea sa, în 1921.

🗒2010: Președintele Poloniei, soția acestuia, guvernatorul Băncii Naționale Poloneze, oficiali și oameni de marcă polonezi au decedat în urma unui accident aviatic produs în apropiere de aeroportul din Smolensk, Rusia.

🗒2019: Cercetătorii de la proiectul Event Horizon Telescope anunță prima imagine a unei găuri negre, situată la 54 milioane de ani lumină de Terra

9 Aprilie, calendarul zilei: Anamaria Vartolomei împlinește 27 de ani. Este efectuată cea mai veche înregistrare sonoră cunoscută

8 Aprilie, calendarul zilei: Ziua Internațională a Romilor. Este descoperită celebra statuie Venus din Milo

7 Aprilie, calendarul zilei: Jackie Chan împlinește 72 de ani, Francis Ford Coppola 87. Russell Crowe face 62 de ani