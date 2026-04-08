8 Aprilie, calendarul zilei: Ziua Internațională a Romilor. Este descoperită celebra statuie Venus din Milo

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 8 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ziua Internațională a Romilor este sărbătorită anual pe 8 aprilie și reprezintă un moment important de recunoaștere a culturii, istoriei și drepturilor romilor din întreaga lume. Această zi a fost stabilită în memoria primului Congres Mondial al Romilor, desfășurat în 1971, un eveniment esențial pentru afirmarea identității rome la nivel internațional. Scopul principal al acestei zile este promovarea egalității, combaterea discriminării și creșterea conștientizării cu privire la provocările cu care se confruntă comunitățile de romi. Totodată, este o ocazie de a celebra tradițiile, limba și contribuțiile romilor la patrimoniul cultural mondial. Ziua Internațională a Romilor este marcată prin evenimente culturale, educaționale și sociale în numeroase țări, inclusiv în România, unde comunitatea romă are o prezență semnificativă.

Pe 8 aprilie 1820, pe insula Milos din Marea Egee a fost descoperită celebra statuie Venus din Milo, una dintre cele mai faimoase opere de artă din Grecia antică. Sculptura, realizată probabil între 160 și 110 î.Hr., este atribuită școlii de sculptură a lui Alexandros din Antiohia şi o reprezintă pe zeița Afrodita (Venus în mitologia romană), simbol al frumuseții și al grației feminine. Statuia este confecționată din marmură și are o înălțime de aproximativ 2,03 metri. Este cunoscută în special pentru postura elegantă și pentru brațele lipsă, caracteristică ce i-a sporit misterul și a stârnit fascinația publicului de-a lungul secolelor. Descoperirea a atras imediat atenția Europei și a fost achiziționată de statul francez, fiind expusă la Muzeul Luvru, unde continuă să fie unul dintre cele mai vizitate și admirate exponate. “Venus din Milo” este considerată un simbol al artei clasice grecești și un reper al frumuseții ideale în sculptură, influențând numeroși artiști și sculptori ulterior.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1802: Gheorghe Magheru 🇷🇴🗣, general și om politic, conducător al armatei revoluționare române din Muntenia, la 1848

🎂1911: Emil Cioran 🇷🇴✒️ filozof și scriitor român, devenit apatrid și stabilit în Franța, unde a trăit până la moarte fără să ceară cetățenia franceză

🎂1938: Kofi Annan 🇬🇭🗣

🎂1941: Vivienne Westwood 🇬🇧👗 una dintre principalele creatoare ale modei punk moderne și new wave

🎂1956: Christine Boisson 🇫🇷🎬 devenită celebră după ce a jucat în filmul-cult „Emmanuelle” (1974), a murit de o boală pulmonară

🎂1966: Robin Wright 🇺🇸🎬

🎂1968: Patricia Arquette 🇺🇸🎬 Oscar pentru Boyhood(2014)

🎂1968: Dean Norris 🇺🇸🎬 Breaking Bad (2008 – 2013)

🎂1975: Anouk 🇳🇱🎤

Decese 🕯

🕯️1885: C.A. Rosetti 🇷🇴🗣 , om politic român, participant la Revoluția română de la 1848

🕯️1971: Fritz von Opel 🇩🇪🚗, industriaș german, nepot al lui Adam Opel, fondator al companiei Opel

🕯️1973: Pablo Picasso 🇪🇸🎨 și-a transformat viața în legendă. După anii petrecuți printre boemii din Montmartre, a devenit – grație geniului și spiritului său inovator, dar totodată și prieteniilor celebre și aventurilor sale amoroase – cel mai renumit pictor al secolului al XX-lea

🕯️2013: Margaret Thatcher 🇬🇧🗣

🕯️2014: Ghiță Licu 🇷🇴🤾🏽

🕯️2016: Mircea Albulescu 🇷🇴🎭🎬 A jucat în sute de piese pe scenele Teatrului Municipal din București, Teatrului de Comedie și Teatrului Național din București și a avut peste 90 de roluri în film

🕯️2024: Ilie Șerbănescu 🇷🇴💰 economist președintele Consiliului pentru Reformă în guvernul Victor Ciorbea

🕯️2025: Bogdan Teodorescu 🇷🇴✒️

Evenimente📋

Calendar 🗒

🗒1525: Semnarea Tratatului de la Cracovia. Document semnat între Regatul Poloniei reprezentat de Sigismund I al Poloniei și Marele Maestru al Ordinului Cavalerilor Teutoni, care a pus capăt oficial Războiului polono-german (1519–1521), în care Cavalerii teutoni au fost învinși

🗒1730: La New York este ridicată prima sinagogă de pe teritoriul Americii de Nord: Shearith Israe

🗒1783: Ecaterina cea Mare a declarat anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia, „de acum și pentru toate timpurile”, ca teritoriu rusesc

🗒1820: Este descoperită celebra statuie „Venus din Milo” în Insula Milos din Marea Egee

🗒1829: București: apare primul periodic din Țara Românească: „Curierul Românesc”, editat de Ion Heliade Rădulescu

🗒1880: Premiera piesei lui I.L. Caragiale „D-ale Carnavalului”, la TNB

🗒1904: Franța și Marea Britanie semnează Antanta cordială

🗒1909: Carol I adresează o scrisoare prințului Ferdinand de Saxa Coburg, prin care recunoaște independența și proclamarea regatului bulgar

🗒1911: Fizicianul olandez Heike Kamerlingh Onnes descoperă supraconductibilitatea

🗒1961: Nava britanică de pasageri Dara, aflată în drum spre Basra, suferă o explozie violentă, care a rezultat într-un incendiu la bord. 238 de persoane, din cele 819 persoane aflate la bord, sunt ucise

🗒1967: Se constituie Automobil Clubul Român (ACR), care preia atribuțiile Asociației Automobiliștilor din România

🗒1985: Gorbaciov anunță că URSS va suspenda instalarea rachetelor cu rază medie de acțiune (SS-20) în Europa și a cerut SUA să facă același lucru

🗒1999: Mii de persoane formează scuturi umane pe trei poduri din Belgrad și Novi Sad pentru a le proteja împotriva raidurilor NATO

🗒2003: Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei și Regina Silvia au început o vizită de 3 zile în România

🗒2005: Peste patru milioane de oameni participă la funerariile papei Ioan Paul al II-lea

CITEȘTE ȘI:

7 Aprilie, calendarul zilei: Jackie Chan împlinește 72 de ani, Francis Ford Coppola 87. Russell Crowe face 62 de ani

6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani

5 Aprilie, calendarul zilei: Marius Lăcătuș împlinește 62 de ani. Kurt Cobain se sinucide. Ziua NATO în România